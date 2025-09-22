【海洋博公園】～海洋博公園開園50周年・熱帯ドリームセンター開館40周年記念～ 熱帯ドリームセンター 愛称＆キャッチコピー 大募集！

一般財団法人 沖縄美ら島財団

海洋博公園は令和8年に開園50周年を迎えます。また、公園のテーマである「太陽と花と海」の「花」を象徴する施設である熱帯ドリームセンターも、昭和61年2月に開館し、令和8年2月で開館40周年を迎えます。

この節目の年を機に、これまで以上に皆さまに愛され、親しまれる施設となるよう、熱帯ドリームセンターの「愛称」と「キャッチコピー」を一般公募いたします。皆さまの想いが、新たなシンボルとなります。たくさんのご応募をお待ちしております。

※「愛称」とは、人や物、場所などに親しみを込めて呼ぶ名前のこと

※「キャッチコピー」とは、広告やポスターなどでよく使われる人の心をつかむ短い言葉のこと

募集概要

応募者向け特別フラワーガイド

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/24500/table/125_1_e9f6d564dc75f4d8782416bd42a58644.jpg?v=202509220656 ]

熱帯ドリームセンター愛称募集に応募する方向けに、当館の魅力をより深く体験いただけるフラワーガイドツアーを実施いたします。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/24500/table/125_2_9638e933b398b6ad76335c96a4eca30e.jpg?v=202509220656 ]

詳細については公園ホームページの特設サイトをご確認ください。

詳細はこちらから :https://oki-park.jp/kaiyohaku/information/detail/10247

熱帯ドリームセンターについて

熱帯・亜熱帯の美しい花々が咲き乱れる非日常的なドリーム空間を体験する場として、熱帯植物の中から美しいランや花木などの鑑賞価値の高い植物を選定し、一年中花の絶えない熱帯の楽園として設置された、世界に類のない夢の殿堂です。

【お問い合わせ先】

＜取材・記事作成について＞

海洋博公園管理センター 企画運営課 イベント・広報係

TEL：0980-48-2741