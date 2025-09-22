『アイテムヤ』より“COSPA30周年記念装備”「Lv.30魔法使い Tシャツ」が登場！アイテム袋＋5、防御力＋2と共に東京ゲームショウ2025での先行販売も決定！【株式会社コスパ】
『アイテムヤ』より“COSPA30周年記念装備”「Lv.30魔法使い Tシャツ」が登場！アイテム袋＋5、防御力＋2と併せ東京ゲームショウ2025での先行販売も決定！
公式キャラクターアパレル・グッズのCOSPAブランドより『アイテムヤ』シリーズ新作グッズが登場。
RPGへの想いが込められた『アイテムヤ』より“COSPA30周年記念装備”「Lv.30魔法使い Tシャツ」が発売。さらに、アイテム袋＋5、防御力＋2 マグナムウェイトTシャツの新装備もラインナップ。
これら新商品は、2025年12月発売予定でコスパオフィシャルショップ、コスパ通販ほかにて予約受付中。
◆COSPA（コスパ）／『アイテムヤ』商品情報はこちら
https://www.cospa.com/cospa/itemlist/id/00278/mode/series
◆《COSPA(コスパ)30周年特設ページ》
https://www.cospa.com/30th/
さらに、2025年9月25日（木）～28日（日）に幕張メッセで開催の〈東京ゲームショウ2025（TOKYO GAME SHOW 2025）〉内、コスパブース（物販ブース：Hall9 09-W116）での先行販売も決定。詳しくは〈東京ゲームショウ2025〉コスパブース出展情報ページよりご確認頂けます。
【先行販売】
〈東京ゲームショウ2025〉コスパブース情報
https://www.cospa.com/cospa/special/tgs/
■商品情報
商品名：Lv.30魔法使い Tシャツ
発売日：2025年12月中旬予定
【先行販売情報】
■2025年9月25日（木）～28日（日）に幕張メッセで開催の〈東京ゲームショウ2025（TOKYO GAME SHOW 2025）〉内、コスパブース（物販ブース：Hall9 09-W116）にて先行販売予定。
※Sサイズにつきましては先行販売はございません。
※その他コスパが出展するイベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。
※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。
サイズ：S/M/L/XL
素材：綿100％
カラー：SUMI
価格：3,300円（税込）
レベル30に到達した魔法使いが着れるTシャツ
商品名：防御力＋2 マグナムウェイトTシャツ
発売日：2025年12月中旬予定
【先行販売情報】
■2025年9月25日（木）～28日（日）に幕張メッセで開催の〈東京ゲームショウ2025（TOKYO GAME SHOW 2025）〉内、コスパブース（物販ブース：Hall9 09-W116）にて先行販売予定。
※その他コスパが出展するイベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。
※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。
サイズ：M/L/XL
素材：綿100％
カラー：BLACK/ACID KHAKI
価格：4,730円（税込）
超極厚の生地を使用。
防御力が少しだけ上がります。
・一般的なTシャツ5.6オンスよりも更に厚い9.1オンスの型崩れしにくいタフな生地。
・ゆったりと着れるオーバーサイズのシルエット。
・綿100％で素肌にやさしく、吸水性にも優れたハイグレードな1枚です。
・胴は脇下に縫い目のないフラットな「丸胴タイプ」を採用。洗濯による斜行（ねじれ）が起きにくく、快適な着心地が続きます。
・首まわりはリブ仕様。着脱がスムーズです。
・首元や袖口は、2本の糸で縫い付ける「ダブルステッチ」仕様。しっかりとした縫製で、長く愛用いただける一枚に仕上げました。
・Tシャツ内側の肩まわりには、襟伏せテープを取り付ける「タコバインダー始末」を採用。襟の伸びや型崩れを防ぎ、より快適な着心地を追求しました。
商品名：アイテム袋＋5
発売日：2025年12月中旬予定
【先行販売情報】
■2025年9月25日（木）～28日（日）に幕張メッセで開催の〈東京ゲームショウ2025（TOKYO GAME SHOW 2025）〉内、コスパブース（物販ブース：Hall9 09-W116）にて先行販売予定。
※その他コスパが出展するイベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。
※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。
サイズ：本体（約45×36×16cm）、ポケットサイズ（約13×19cm）
素材：綿100％
カラー：BLACK
価格：3,960円（税込）
持ち運べるアイテムの量が100アップし、すばやさも＋1付与される便利な袋
・欧米の新聞配達員が使うカバンをモチーフショルダーにしたニュースペーパーバッグ。
・マチ付きで大容量。A3サイズの書類等も入ります。
・幅のあるショルダーベルトは、肩への負担を軽減します。
・開け口にはスナップボタンを採用し、中の荷物が落ちにくい仕様に。
・キーホルダーやカラビナを取り付けられる便利なDカン付き。
・内ポケット付きで、スマートフォンなどのちょっとした小物の収納に便利です。
・厚手で丈夫なコットンキャンバス生地を採用。耐久性にも優れています。
■アイテムヤとは？
毎日が冒険譚になる──
アイテムヤとは、RPG（ロールプレイングゲーム）へのオマージュを込めた、COSPAのオリジナルグッズブランドです。
https://www.cospa.com/itemya/
■権利表記
(C)COSPA
発売元：株式会社コスパ
ブランド：COSPA（コスパ）
┗「HOBBYを着て街に出よう！」作品やキャラクターへの愛を表現できるグッズやアパレルを展開。Tシャツを中心に、幅広い世代に向けて多彩な商品を提供しています。
※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。
※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。
■COSPA（株式会社コスパ）公式SNS
X ／ https://x.com/cospa_inc
Instagram ／ https://www.instagram.com/cospa_inc/
YouTube ／ https://www.youtube.com/@cospa_inc
■商品に関する詳細、お問合せ先
コスパ公式サイト https://www.cospa.com/
お問合せ先 https://www.cospa.com/inquiry （お問合せフォーム）
◆COSPAは2025年5月で30周年！
株式会社コスパは1995年の創業から2025年で30周年をむかえます。
ゲームやアニメ、マンガなど多彩なタイトルの公式ライセンス商品を幅広く展開。毎週の新商品は「Tシャツ」などのアパレルや「つままれ」などのグッズをはじめ、公式コスチュームなど、今では年間2,500アイテム以上を世におくり出し続けています。
《COSPA(コスパ)30周年特設ページ》
https://www.cospa.com/30th/
《展開ブランド》
公式キャラクターアパレル・グッズ
「COSPA(コスパ)」https://www.cospa.com/cospa/
「二次元コスパ」https://www.cospa.com/nijigencospa/
公式キャラクターコスチューム
「COSPATIO(コスパティオ)」https://www.cospa.com/cospatio/
「COSYUME(コスユメ)」https://www.cospa.com/cosyume/