【ルイ・ヴィトン】メンズ・コレクション「LV FALL」より新作アクセサリーが登場

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトンは、メンズ・コレクション「LV FALL」より、LV イニシャルの刺繍をあしらった、装いをスタイリッシュに演出するニット帽やマフラー、ラグジュアリーな雰囲気のスターリングシルバーを光沢感たっぷりに仕上げたファッションジュエリー、毎日のエフォートレスな装いにふさわしいサングラスなどの、新作メンズアクセサリーを発売いたしました。

この上なく柔らかなウール100%を使用した、イタリア製の「ビーニー・オンリー LV ミニケーブル」。

寒さをしのげるスタイリッシュなアイテムです。冬に映えるカラーバリエーション展開と、マスキュリンな色合いの心地よい質感のケーブルニットが特徴。さりげなくあしらわれたLV イニシャルがアクセントを添えます。

製品名：ビーニー・オンリー LV ミニケーブル

価格：66,000円

素材：ウール 100%

サイズ：W 21 x H 20 cm

LV イニシャルの刺繍をあしらった、寒い季節の装いをスタイリッシュに演出する「マフラー・オンリー LV ミニケーブル」。タイムレスなケーブルニットの心地よい肌触りが、ウール100%ならではの温もりを最大限に引き立てます。スリットに通して首周りにフィットさせることも、ゆったりと巻くこともできるデザイン。

製品名：マフラー・オンリー LV ミニケーブル

価格：66,000円

素材：ウール 100%

サイズ：W 85 x H 18 cm

モダンでタイムレスなデザインの「ネックレス・LV クラブ チェーン」。スターリングシルバーの素材に、特徴的なフラットリンクと刻印されたLV エンブレムにブラックのパティーナ(陰影)を施しました。

あらゆるスタイルにクラシカルな贅沢さを添えるこの万能なネックレスは、調節可能なクラスプで長さを変えてお好みのルックにすることができます。

製品名：ネックレス・LV クラブ チェーン

価格：170,500円

素材：スターリングシルバー

長さ：21.5 cm - 25.5 cmに調節可能

毎日の装いにふさわしい、タイムレスでエレガントな「チェーンブレスレット・LV クラブ」。ラグジュアリーな雰囲気のスターリングシルバーを光沢感たっぷりに仕上げ、精緻な作りのリンクはメゾンの豪華さとクラフツマンシップの由緒ある歴史を物語っています。あらゆるコーディネートにクラシカルで華やかな印象を添え、大胆なスタイルにもマッチするデザイン。

製品名：チェーンブレスレット・LV クラブ

価格：135,300円

素材：スターリングシルバー

直径：17.8 cm - 23.5 cmに調節可能

伝統と革新が等しく融合した、イタリア製の魅力溢れるアクセサリー「リング・LV クラブ チェーン」。

刻印されたLV エンブレムが目を引き、シルバーのフラットリンクの連なりと相まってその洗練されたスタイルを引き立てます。控えめなブラックのパティーナ(陰影)で仕上げ、立体感と重厚感をさりげなく添えています。

製品名：リング・LV クラブ チェーン

価格：77,000円

素材：スターリングシルバー

幅：0.7 cm

一体化したフラットリンクにLV エンブレムを刻印してブラックのパティーナ(陰影)を施した「ピアス・LV クラブ チェーン (片耳用)」。モダンでありながらもヴィンテージ風、クラシカルかつコンテンポラリーな印象のデザインに仕上げました。スターリングシルバーを使用したこのピアスは、控えめな洗練であらゆる装いを際立たせます。単体として、またはもう1つ揃えてペアで楽しむこともできるアイテム。

製品名：チェーンピアス・LV クラブ (片耳用)

価格：56,100円

素材：スターリングシルバー

サイズ：1.5 cm

顔周りを美しく引き立てる2つのシェイプをファッショナブルに融合した「サングラス・LV スライド ラウンドスクエア」。ルイ・ヴィトンのサヴォアフェール(匠の技)が際立つデザインです。定番のブラックアセテートで施したキーホールブリッジとブラックレンズがスポーティなストリートウェアのエスプリを演出。テンプルにあしらわれた4本のゴールドカラーのメタルストライプはLV イニシャルへと収束してスピード感と未来へのビジョンを想わせます。

製品名：サングラス・LV スライド ラウンドスクエア

価格：88,000円

素材：アセテートフレーム

毎日のエフォートレスな装いにふさわしい「サングラス・LV スライド ラウンド」。ブラックアセテートのフレームと同色のレンズはパーフェクトにマッチして、ラウンドシェイプのシルエットは時代を超えてトレンディな印象を演出します。テンプルに4本のゴールドカラーのメタルストライプとLV イニシャルでシグネチャーを添え、重厚感のあるデザインに輝きをプラス。

製品名：サングラス・LV スライド ラウンド

価格：88,000円

素材：アセテートフレーム

*税込価格表記

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。