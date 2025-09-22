UUUMと藤井寺市、包括連携協定を締結

UUUM株式会社

UUUM株式会社（本社: 東京都港区、代表取締役社長: 梅景 匡之以下UUUM）と大阪府藤井寺市（市長:岡田 一樹）は、2025年9月22日、全国5例目で関西地方では初となる包括連携協定を締結することで合意しました。この協定は、市政情報の発信力強化をはじめ、さまざまな分野で地域課題の解決および地域の魅力向上に資する取り組みを推進します。地域社会との連携強化を目的に両者が持つリソースや専門知識を活用し、地域の活性化と発展に貢献することを目指していきます。

本協定に基づき、UUUMは、藤井寺市の観光振興や地域経済の活性化を支援するプロジェクトを展開します。

両者はさらなる協力を深め、地域社会の発展と市民の幸福追求に向けて積極的に取り組んでいきます。なお、協定締結に関する詳細や今後の展開については、随時公表します。

藤井寺市について

https://www.city.fujiidera.lg.jp

藤井寺市は、大阪府南東部に位置する全国でも有数のコンパクトな市で、百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産を持つ歴史都市であり、かつ大阪中心部へアクセス良好なベッドタウンとしての顔を持つ「新しさと古い文化が融合するまち」です。

UUUM株式会社について

https://www.uuum.co.jp/

設立 ：2013年6月

代表取締役社長：代表取締役 社長執行役員 梅景 匡之

所在地 ：東京都港区赤坂九丁目７番１号 ミッドタウン・タワー28階

〈事業内容〉

UUUMは経営理念「想いの熱量でセカイを切り拓く」のもと、インフルエンサーをはじめ、あらゆるステークホルダーとの共創を生み出し、コンテキストを起点としたエンターテインメントで世界中の笑顔を作り出すクリエイティブ・エージェンシーです。