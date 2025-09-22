【トリビュー】『Beauty & Medical Collection 2025』のスペシャルゲストとして板野友美さんが出演決定

株式会社トリビュー

国内最大級の美容医療口コミ・予約アプリ『トリビュー』を開発・運営する、株式会社トリビュー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：⽑迪、以下 当社）は、ユニオンテック株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大川祐介、以下ユニオンテック）と共同で、2025年11月2日（日）に渋谷ヒカリエ（ヒカリエホール）にて開催する『Beauty & Medical Collection 2025』において、トークショープログラム「Beauty Session ～キレイの作戦会議～」のスペシャルゲストとして、板野友美さんの出演が決定したことをお知らせいたします。

・『Beauty & Medical Collection 2025』特設サイト

https://beautymedical-collection.union-tec.jp/

■板野友美さんが登壇するトークショー「Beauty Session ～キレイの作戦会議～」について

美容に関わる著名人と、第一線で活躍するドクターたちが登壇し、最新の美容・美容医療トピックを本音で語り尽くすトークショープログラムです。「気になるけど誰にも聞けない」「本音が知りたい」そんな声に応える、施術の裏側やリアルな体験談、ドクターならではの知見まで、美容・美容医療の“今”を様々な視点で届けるトークショーです。モテクリエイター・実業家のゆうこす（菅本裕子）さん、モデルの黒崎みささんがトークショーに登壇し、総合MCはJOYさんが務めます。



今回スペシャルゲストには、元AKB48メンバーであり、現在はアーティスト・タレントとして幅広く活躍するほか、プロデューサーとしても多方面に携わる板野友美さんを迎えます。その多彩なキャリアを背景に、美容やセルフケア、そしてライフスタイルと美のバランスについて、本音で語っていただきます。

■板野友美さんが登壇予定のプログラム

「今おすすめの美容って何？美の本音トーク」 ～最新ビューティーTIPS～

登壇者：板野友美さん × 長尾沙也加先生

板野友美さん長尾沙也加先生

板野友美さんは、これまでの活動を通じて培ってきた美容やセルフケアの習慣や最新のビューティーTIPSについて語ります。出産や子育てを経たライフスタイルの変化と、その中で大切にしている「自分らしい美のあり方」について触れる予定です。さらに、日常に取り入れやすいケアの工夫や、美しく前向きに生きるためのヒントを来場者へお届けします。



※その他の登壇者やプログラムにつきましては、以下のプレスリリースより確認できます。

2025年8月20日プレスリリース：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000157386.html

■Beauty & Medical Collection 2025概要

■入場チケットについて

- 開催日：2025年11月2日（日）12:00~18:10- 場所：渋谷ヒカリエ９F ホールA / ホールB- 特設サイト：https://beautymedical-collection.union-tec.jp/- 当日プログラム：- - ホールA- - - 12:00 開場- - - 12:30 Opening Ceremony- - - 12:40 Beauty Session ～キレイの作戦会議～- - - 14:40 TRIBEAU Doctor & Clinic Awards 2025- - - 16:00ドクター30名と交流できる「Beauty Doctors Collection 30」- - - 18:10 閉会- - ホールB- - - 12:15~16:00ドクターに直接聞ける！無料相談ルーム- - ※タイムスケジュールは、進行に応じて当日変更となる可能性があります。- 主催：ユニオンテック株式会社- 共催：株式会社トリビュー 、自費研株式会社- 最新情報は、随時SNS（Instagram、X）で発信します。- - 公式Instagram：https://www.instagram.com/beautymedical_collection- - 公式X：https://x.com/bmcpr_jp

本イベントの入場にはチケット購入が必要です。チケットは以下のサイトよりお求めいただけます。

購入サイト：https://cloud-pass.jp/get/BeautyMedicalCollection035

- チケット料金：1,000円（税込み）- 入場方法：入場はスマートフォンの電子チケット（QRコード）でのご案内となります。

※チケットは数量限定のため、完売となり次第販売終了となります。

※各コンテンツは予告なく出演者・内容が変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

＜スポンサーシップについて＞

本イベントのスポンサーシップを募集いたします。本イベントに関する運営支援、スポンサーとしてご参加を希望される企業様、団体様は、下記お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせフォーム：https://beautymedical-collection.union-tec.jp/contacts_sponsors/

＜運営事務局について＞

美容クリニックを含む、オフィスや商業施設を中心とした空間づくりをワンストップで行うユニオンテック株式会社と、美容医療の口コミ・予約アプリ「トリビュー」を運営する株式会社トリビュー、美容医療・自費診療領域に特化した経営情報メディア「自費研 online」などを運営する自費研株式会社が共同主催し、Beauty & Medical Collection 事務局を運営しています。

＜トリビューについて＞

累計170万ダウンロードを超える、国内最大級の美容医療の口コミ・予約アプリです。美容外科・美容⽪膚科・審美⻭科の分野から「口コミ検索」「施術検索」「クリニック検索」「オンライン相談・予約」をアプリ1つで完結することができます。

・トリビュー（iOS）： https://tribeau.jp/r/ios

・トリビュー（Android）：https://tribeau.jp/r/android

・トリビュー（Web）：https://tribeau.jp

■株式会社トリビュー

所在地：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-19-23 東邦ビル 3階

代表者：代表取締役 ⽑ 迪（モウ デイ）

設立日： 2017年7月26日

事業内容：美容医療の口コミ・予約アプリ『トリビュー』の開発・運営

コーポレートサイト：http://corp.tribeau.jp/