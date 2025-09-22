体験型イベント 交通安全フェア2025 開催 / 兵庫県川西市

川西市

兵庫県川西市では、全国で展開される「秋の全国交通安全運動」の一環として、民間企業と連携し、

自転車シミュレータなどを用いた体験型のイベント、交通安全フェア2025を開催します。

交通安全フェア2025 チラシ

このイベントは、全国で一斉展開される「秋の全国交通安全運動」（9月21日～30日）の啓発の一環として、市民の交通安全意識の向上、交通事故発生の防止を目的に開催するもので、通算５度目の開催となります。

全般的な交通安全の啓発だけでなく、今年は特に 自転車に関する 啓発と、高齢者の安全運転や運転免許自主返納に関する内容のPR に注力します。

イベントブースでは子どもが楽しめるものから、大人、高齢者向けのものまで、幅広い世代に交通安全の啓発を行います。

今回のイベントの開催に際して、市と民間連携協定を締結しているあいおいニッセイ同和損害保険(株) のほか、(株)セリオ、川西市自転車組合、武庫川自動車学園、公益財団法人 自転車駐車場整備センター、阪急バス株式会社の協力を受けて実施します。

１．日時

9月27日（土）午前10時 ～ 午後１時

２．場所

オアシスタウンキセラ川西 １・２階広場（ 川西市火打１ ）

３．その他

・イベント内容

自転車の危険運転を体験できるシミュレーター体験 / 自転車の無料点検

公共交通機関（電車・バス）無料乗車券の配布 / ヘルメットロックの配布

リフレクター（反射材）づくり体験 / 白バイ乗車体験 / ドライブシミュレーター

高齢者向けの講習の紹介 / 電動車いすの乗車体験 など

・会場内では阪急バスの重ね押しスタンプラリーを実施し、参加賞のプレゼントあり

・主催 川西市 / 川西警察署 / 一般社団法人川西交通安全協会 / 川西自家用自動車協会

・協力 川西地域交通安全活動推進委員協議会 / あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

株式会社セリオ / 川西市自転車組合 / 武庫川自動車学園

公益財団法人自転車駐車場整備センター / 阪急バス株式会社（ ※ 順不同 ）