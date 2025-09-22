使いやすさとデザイン性を重視したゴルフアクセサリーを発売　ヤマハ キャディバッグ『Y26CBM』、ヘッドカバー『Y26HDE』、キャップ『Y26CPE』

ヤマハ株式会社

ヤマハ株式会社は、ゴルファー向けのアクセサリーとしてミドルサイズのキャディバッグ『Y26CBM』、ヘッドカバー『Y26HDE』およびキャップ『Y26CPE』を10月24日（金）より全国で発売します。これらのうち、『Y26CBM』（クラシックゴールド）と『Y26HDE』および『Y26CPE』は自社EC「ヤマハ ゴルフオンラインストア」限定の販売です。

キャディバッグ『Y26CBM』（右端がクラシックゴールド）

ヘッドカバー『Y26HDE』キャップ『Y26CPE』

今回発売する『Y26CBM』は、ヤマハロゴを特徴的にレイアウトしたミドルサイズのキャディバッグです。好評をいただいた「Y22CBM」をリニューアルし、立体感と高級感のあるデザインはそのままに、新たに自社EC専売カラーとしてクラシックゴールドを用意しました。『Y26HDE』は、ヤマハ本社が所在する浜松市のマスコットキャラクター「出世大名 家康くん」を忠実に再現したデザインのドライバー用ヘッドカバーです。デザインだけでなく取り出しやすさや外れにくさにもこだわっています。『Y26CPE』は、ダンボールニット素材の質感とシンプルなロゴの配置により、普段使いもできるキャップです。素材の持つUVカット性と高い伸縮性により、着用時の快適性を保てます。

ヤマハ ゴルフオンラインストア

https://store.golf.yamaha.com/

※商品情報の掲載は10月17日（金）の予定です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10701/table/1023_1_51ea1b96b50081bc208bbcdf13cb675a.jpg?v=202509220627 ]

主な特長

１．ダイナミックな成型パーツを配したデザイン性の高いキャディバッグ（『Y26CBM』）

キャディバッグ『Y26CBM』は、ヘアライン生地による高い質感に加え、扱いやすいサイズ・重量を両立させたミドルサイズのキャディバッグです。成型パーツによるダイナミックなサイドパネルの採用で立体的な外観フォルムになっています。また、口枠には取っ手が付いており、少しの移動の際に便利です。デザインをより際立たせる配色を採用した5種類のカラーバリエーションを用意しました。クラシックゴールドは「ヤマハ ゴルフオンラインストア」専売です。

２．クラブを取り出すたびに楽しくなる、地元・浜松市発のユニークなデザイン（『Y26HDE』）

『Y26HDE』は、当社が本社を置く浜松市のマスコットキャラクター「出世大名 家康くん」を忠実に再現し、さりげなくヤマハロゴもあしらった460cc対応のドライバー用ヘッドカバーです。「出世大名 家康くん」は、「出世城」とも呼ばれる浜松城に17年間居城したのち天下統一を成し遂げた徳川家康公をモチーフにしています。大切なゴルフクラブを衝撃などから守りながらも、出し入れの際にストレスが少なく、かつ外れにくい仕様となっています。

３．快適な装着感の高機能キャップ（『Y26CPE』）

『Y26CPE』は、ダンボールニット素材の質感とシンプルな音叉ロゴの配置で、当社のツアータイプのキャップとは違った普段使いもできるデザインになっています。UVカット性能と高い伸縮性により快適に着用できるようになっており、特に秋～春シーズンに最適です。

※文中の商品名、社名等は当社や各社の商標または登録商標です。

※このニュースリリースに掲載されている情報などは、発表日現在の情報です。

発表日以降に変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。