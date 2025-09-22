ターキッシュ エアラインズ、スーダン共和国・ポートスーダン線を新規就航

Turkish Airlines

世界の航空会社の中でアフリカ最多の路線網を展開するターキッシュ エアラインズは、新たにスーダン共和国・ポートスーダンへの運航を開始し、アフリカでの就航都市数を63都市へと拡大しました。このイスタンブール～ポートスーダン路線は、2025年9月17日より水・金の週2便で運航開始し、9月29日以降は月・水・金の週3便体制となります。

今回の就航にあたり、ターキッシュ エアラインズ取締役会長兼執行委員、アフメット・ボラット教授は次のように述べています。

「アフリカにおいて歴史的かつ戦略的に重要な港湾都市であるポートスーダンへの就航を大変嬉しく思います。この新路線の開設は、同市が有するビジネスチャンス、文化遺産、観光資源を世界に広く届ける大きな一歩となり、観光やビジネスだけでなく、教育や文化交流など多方面において新たな架け橋となると信じています。今後もアフリカでのネットワークを拡充し、世界の文化と大陸を繋ぐ役割を果たしてまいります」

紅海沿岸に位置するポートスーダンは、スーダン共和国最大の港湾都市であり、同国の国際貿易の玄関口として機能しています。石油や農産物、天然資源の輸出における重要な拠点となり、産業・物流面で大きな役割を担っています。また、アフリカとオスマンの文化遺産を色濃く受け継ぐ同市は、伝統的な市場や歴史的建造物、マリンツーリズムを通じ、多くの人々を魅了し続けています。

＜フライトスケジュール＞

＊全て現地時間

本路線では、2026年3月31日までの旅程で、2025年12月15日までの発券分に限り、イスタンブール発ポートスーダン行きがUSD 585から、ポートスーダン発イスタンブール行きがUSD 638からのプロモーション運賃※をご利用いただけます。なお、当該運賃はターキッシュ エアラインズ公式ウェブサイトでの販売価格を基準としており、旅行会社やその他販売チャネルでご購入の際は販売金額や条件が異なることがあります。

詳細およびご予約は、www.turkishairlines.com(https://www.turkishairlines.com/)、トルコ国内のコンタクトセンター（+90 444 0 849）、または日本のカスタマーサービス（+81 (0)3 3435 0420）、各営業所までお問い合わせください。

*プロモーション運賃で販売する座席数には上限があります。

ターキッシュ エアラインズについて

ターキッシュ エアラインズは、1933年にトルコのフラッグキャリアとして設立されました。現在、503機（乗客用と貨物用）を所有しており、世界131ヶ国355空港、国際線300路線、国内線53路線の広範囲なネットワークで世界一の就航国数を誇る航空会社です。

ターキッシュ エアラインズ 公式 HP (日本語対応)：https://www.turkishairlines.com/

公式Instagramアカウント：Instagram(https://www.instagram.com/turkishairlines)

公式LinkedIn アカウント：LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/turkish-airlines/)

公式X アカウント：@TurkishAirlines(https://twitter.com/TurkishAirlines)

＊2014年2月よりトルコ航空は、「ターキッシュ エアラインズ」へと名称変更しました。

今後さらなるグローバルな事業の拡大を図ると共に、お客様の満足向上を目指してまいります。

スターアライアンスについて

スターアライアンスは、1997年に設立された世界初の本格的な航空連合であり、顧客に対して「グローバルなネットワーク、世界的な認知度、シームレスなサービス」という価値を提供しています。設立以来、世界最大かつ最も包括的な航空ネットワークを展開し、アライアンス全体の旅程において、顧客体験の向上に重点を置いてきました。現在の加盟航空会社は、エーゲ航空、エア・カナダ、中国国際航空、エアインディア、ニュージーランド航空、ANA、アシアナ航空、オーストリア航空、アビアンカ航空、ブリュッセル航空、コパ航空、クロアチア航空、エジプト航空、エチオピア航空、エバー航空、LOTポーランド航空、ルフトハンザドイツ航空、シンセン航空、シンガポール航空、南アフリカ航空、スイスインターナショナルエアラインズ、TAP ポルトガル航空、ターキッシュエアラインズ、タイ国際航空、ユナイテッド航空。世界192か国、1,160か所以上の空港に1日当たり1万7837本のフライトが運航されています。スターアライアンスはさらに接続パートナーである上海吉祥（Juneyao）航空による接続便も提供しています。詳しくは https://www.staralliance.com(https://www.staralliance.com/ja/) をご覧ください。