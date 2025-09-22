【トランスコスモスオンラインセミナー】【自治体政策立案応援シリーズ2025】自治体DX推進の現在地 フロントヤード/バックヤード改革を10月10日（金）に開催

トランスコスモス株式会社

トランスコスモスは、オンラインセミナー【自治体政策立案応援シリーズ2025】自治体DX推進の現在地 フロントヤード/バックヤード改革 都道府県・市町村・民間連携によるDXの進め方を10月10日（金）に開催します。




本セミナーでは、トランスコスモスの自治体DX支援を通じて見えてきた市町村共通の課題事項を基に、都道府県・市町村・民間が連携したDX推進体制の構築と伴走支援の在り方について、官民連携によるDX推進について等のテーマで有識者からの講演をお届けいたします。



また、自治体DX推進のメインテーマであるフロントヤード/バックヤード改革の取り組み方、住民接点の最適化とその検討のうえで欠かせないBPRについての取り組み方をご紹介いたします。



セミナーハイライト


●DX推進部門と各業務所管課の連携課題


●自治体共同利用による外部専門人材プール化、民間によるミドルオフィス支援


●自治体DXを進めるためのBPRの取組み方



このような方が対象です


●DX担当部門


●情報システム担当所属


●企画・行革担当所属



●セミナー概要


日時：　　　　　2025年10月10日（金）　13：30～14：30


会場：　　　　　オンライン開催（zoom）


　　　　　　　　　　※本セミナーはオンライン配信のみ（会場開催なし）で実施いたします。


　　　　　　　　　　※お申込みいただいた後、開催1時間前までに視聴用URLとパスワードをお送りします。


参加費：　　　　無料(事前登録制)


主催：　　　　　トランスコスモス株式会社


お申し込みURL：https://www.trans-cosmos.co.jp/seminar/251010.html



※本セミナーは法人のお客様対象のセミナーとなっております。個人のお客様からのお申し込みは受け付けておりません。


※お申し込み多数の場合は抽選とさせていただきます。


※ご登壇企業様および弊社と同様のサービスを提供されている企業の関係者からのお申し込みは、ご遠慮いただいております。



●プログラム


13：30～13：35　　開会のご挨拶


13：35～14：00　　DX推進のための組織作りと連携体制の作り方


　　　　　　　　　　 一般社団法人デジタル広域推進機構 代表理事　地域情報化アドバイザー　


　　　　　　　　　　 大山　水帆 氏


14：00～14：10　　都道府県・市町村が連携したDX推進取り組みのご紹介


　　　　　　　　　　 埼玉県企画財政部情報システム戦略課　企画・市町村支援担当　岸　キリヱ 氏


14：10～14：25　　自治体DX推進における民間活用のポイント


　　　　　　　　　　 公共政策本部　清水　久仁彦


　　　　　　　　　　 一般社団法人デジタル広域推進機構　小林　啓男 氏


14：25～14：30　　質疑応答



※セミナー内容は予告なしに一部変更する場合がございますので予めご了承ください。


（トランスコスモス株式会社について）


