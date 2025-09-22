渋谷・恵比寿 発リアル × オンライン公開生放送イベントのご提案

クローク株式会社

イベントスペース・スタジオ運営およびライブストリーミング事業を展開するクローク株式会社（本社：東京都渋谷区）は、ファンとの距離を縮めたい、すべてのクリエイターや企業のみなさまのために『渋谷・恵比寿 発 リアル × オンライン公開生放送イベント』パッケージを作成させていただきました。

ファンとの距離を縮める、新しいイベントのかたち。

CROAK Prime Studioでは、渋谷・恵比寿のハイブランド空間を舞台に、リアルとオンラインを融合したハイブリッドイベントとして “二刀流”プロモーションが実施できます。

小規模でも開催可能、300インチスクリーンによる演出、複数枠設定でコスト調整も柔軟に対応。

ブランド価値を高めながら、ファンとの濃密な交流を創造します。

【ご利用クライアント】

ファンとの距離を縮めたい、すべてのクリエイターや企業のみなさまのために

- インフルエンサー様 ファンと深くつながる初めてのライブでも迷わず進める環境。あなたらしさを映像で伝えるための技術と空間を提供します。- 芸能・タレント事務所様 魅力を引き出すステージオンライン施策も安心して任せられる体制。演出から配信まで、タレントの魅力を最大限に引き出します。- ゲーム実況者・配信者 熱量をそのまま届ける配信経験が浅くてもスムーズにスタート。臨場感ある映像と音響で、プレイの熱量をそのまま届けます。- 企業のマーケ担当者 ブランド体験をライブでライブ施策が初めてでも心配無用。ブランドの世界観を体験として設計し、確実に届ける支援を行います。- スタートアップ企業 小さく始めて大きく魅せる発信の第一歩を安心して踏み出せる環境。立ち上げ期のブランド価値を、映像で力強く伝えます。



【ご利用メリット】

ファンイベントを“無理なく、魅力的に”実現できる 空間であるＣＲＯＡＫ Ｐｒｉｍｅ Ｓｔｕｄｉｏならではのコストを抑えながらも、演出・体験・収益面で高い 成果を生むための５つのメリットがあります。

- 少人数でも開催可能 小規模から対応できる柔軟な運営体制- ３００インチの大型スクリーン 迫力ある映像演出で満足度を向上- 時間帯分割によるコスト削減 複数枠設定で効率的な予算運用- 恵比寿の好立地でブランド強化 高級感ある空間で企業イメージを向上- 売上連動型のレベニューシェア 初期費用を抑え、収益に応じた運営

【プランに含まれるもの】

- スペース関連 Main Space/studio・最大96席分の折畳椅子・ポータブルステージ1000x2000x400 6式・出演者4名分用 テーブル、椅子・受付エリア：受付テーブル・フリーエリア： 1区画（5x5m） 長机ｘ2- 機材関係 300インチLEDスクリーン、40インチ返しモニターｘ2式・スクリーンスイッチャー＊スライド10枚以下、動画3本以下、その他Ｘ2ソース・カメラＸ3式 カメラ台・配信スイッチャー ＊カメラソース、スクリーンソース、テロップ素材10式以下・常設スピーカー、マイクＸ4式・音声ミキサー（PA） ＊マイクソース、BGM ・音声ミキサー（配信） ・常設照明（固定） ・配信エンコーダーｘ1式・配信用ネット回線ｘ1式・インカム15式- スタッフ関係 統括スタッフ1名・配信ディレクター1名・スイッチャー（スクリーン1名、配信1名） ・カメラマン2名・音声オペレーター（PA1名、配信1名） ・配信スタッフ1名・テクニカルアシスタント1名- 課金プラットフォーム Peatixにおける設定各種 ＊リアル観覧、ライブ配信ともに、シェア型のサービスプラットフォームは、弊社アカウントの「Peatix」を基本とさせていただきます。

【プランに含まれないもの（追加手配可）】

制作スタッフ、進行スタッフ、各種デザイン、演出照明オペレーター、配信プラットフォーム追加

【 クローク株式会社について 】

ライブ番組、イベント、社内会議、セミナー、企業PR、記者会見などの様々なコンテンツのインターネットライブ配信をサポートしております。ライブ番組に適した番組の企画制作、キャスティングなどの対応可能。配信スタジオの運営や、ライブスタジオの開設コンサルティングや運営サポートも行っております。サービス開始から15年間で3000件以上のインターネットライブ配信の実績がございます。



対応可能なライブプラットフォーム：

Zoom、VIMEO、Teams、LINE LIVE、ニコニコ生放送（公式生放送、チャンネル放送）、YouTubeライブ、Xライブ（旧：Twitterライブ）、Openrec、Twitch、SHOWROOM、Facebookライブ、Microsoft Azure、IBM Cloud Video、など国内における一般的なプラットフォーム



所有機材：

TriCasterTC2/VMC1/8000/460/MINI/他各シリーズ、V-800HD（Roland）、ATEM Television Studio、ATEM Television Studio HD、ATEM Television Studio Pro HD、ATEM Constellation 8K、ATEM 4 M/E Broadcast Studio 4K、ATEM 2 M/E Broadcast Panel、ATEM 1 M/E Advanced Panel

XDCAMメモリーカムコーダーPXW-Z190、SONY NXCAM HXR-NX5R

Shure（A帯）ワイヤレス各種マイク、YAMAHA QL5及びQL1、d&bシリーズのE8、E12X-SUB

10D、AVOLITES QUARTZ

Wirecast、VMIX、OBS、FMLE

など（詳細や料金は、別途お問合せください）



オペレーター：

TriCasterオペレーター、各種映像オペレーター、カメラマン、サウンドオペレーター、配信管理スタッフ、ニコニコ生放送公式化運営コメント対応スタッフ、番組企画制作、運営サポートなど

【360度オンラインロケハン】日程調整不要、現地に来訪なくても何時でも！

https://my.matterport.com/show/?m=enEzQTM6Xqa



