『16名様限定』特別な夜を、未来の船で！最新鋭EV船で非日常体験が叶う、大阪リバークルーズ × イタリアンフルコース × マジックショーが一度に楽しめる贅沢クルーズを開催！

スギタクレスト株式会社

スギタクレスト株式会社は、水都大阪を舞台に、小型船舶では国内最大級の環境に優しい次世代EV（電気）船「Queen Bee M7」で、最大70名が乗船できる船を贅沢に使用し、16名様の為だけに、特別なクルーズを運航致します。名店「ワインと炭焼き fusione」が手掛ける極上イタリアンフルコースと、華麗なマジックショーをご用意。ここでしか味わえない“美食×エンターテインメント×非日常クルーズ”を心ゆくまでご堪能いただけます。

◆◆◆ 魅力ポイント ◆◆◆

★16名様だけの贅沢空間

最大70名が乗れる次世代EV船を、わずか16名様限定で特別運航。広々とした非日常空間を贅沢に独占できます。

★ 次世代EV船「Queen Bee M7」

環境に優しい電気推進で、揺れや騒音、燃料臭のない快適なクルーズを実現。洗練されたデザインと開放感ある空間で、水都・大阪の景色をゆったり堪能できます。

★ 名店シェフによる本格イタリアン

大阪市旭区の人気店「ワインと炭焼き fusione」西岡シェフが、旬の食材を活かした特別フルコースを船上でご提供。ここでしか味わえない美食体験をお届けします。

★ 迫力のマジックショーで感動体験

イリュージョニスト「ガク」による、華麗なマジックを間近で体験。船上という特別な舞台で展開される、唯一無二のエンターテインメントです。

★ 美食・景色・感動が融合する非日常体験

グルメとエンタメを同時に楽しめる、他では味わえない“特別なリバークルーズ”をお届けします。

ご予約はコチラ▶https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvVML1Vuk85LvbQO-oSEwJtTxJTcGFaGnr5F136LA3UeqB-w/viewform?usp=dialog

「ワインと炭焼き fusione」

大阪市旭区大宮に佇む、昭和16年築の古民家をリノベーションした名店「ワインと炭焼き fusione」。白を基調とした印象的な外観と洗練された空間で知られる同店の西岡シェフが、ご乗船されるお客様の為だけに腕を振るう、特別なイタリアンフルコースをご用意。贅沢なひとときを彩る美食体験を、優雅なクルーズとともにお楽しみください。

コースメニュー （フリーフロー含む）

- 西岡特製5種前菜盛合わせ- タスマニアサーモン 生イクラソース- 鹿児島地鶏もも肉炭火焼き バルサミコソースを添えて- ベーコンとキノコのジェノベーゼソースパスタ- fusioneマダムのパウンドケーキ- パン

「Queen Bee M7」

電気推進による静音運航を実現したこの次世代EV船は、振動や燃料のにおいから解放された快適な空間を提供。船内は洗練されたデザインに包まれ、トイレ２ヶ所、モニター、音響設備も完備。上質なくつろぎと開放感を鐘揃えた空間で、あらゆるシーンにふさわしい極上の大阪リバークルーズ体験をお届けします。

イリュージョニスト「ガク」

目の前で繰り広げられる奇跡のテーブルマジック、洗練されたステージマジック、そして美女との華やかなイリュージョン──幅広いジャンルを自在に操るイリュージョニスト「ガク」が、船内という特別な舞台で披露する唯一無二のショー。ご乗船いただいた16名様だけが体験できる、心を揺さぶる感動のマジックエンターテインメントをご堪能ください。

■企画担当者の声 スギタクレスト株式会社 中村敏樹

「今年３月に企画致しましたところ、大変ご好評だった為、２回目の開催をさせていただくことになりました。特別な記念日やデートに、取引先や大切な方のおもてなしに、旅好き・グルメ好きの方など、船上レストランとして記憶に残る非日常体験をいただければ幸いです。」

■■詳細■■

開催日：2025年11月19日（水）

運航時刻：19:00～21:00

参加費：お一人様 22,000円(税込)

(2時間クルーズ・ワインと炭焼きfusioneイタリアンフルコース・マジックショー、フリーフロー)

申込人数：最大16名様

集合場所：八軒家浜船着場（大阪市中央区天満橋京町1-1）

※京阪電車 天満橋駅 17・18番出口より徒歩１分

■■備考■■

※１名様からご乗船可能です。ただし、お席が相席となる場合がございますのでご了承下さい。

※出航時間になりましたら、船は出航します。お時間には余裕をもってお越しください。

※運航日の５日前よりキャンセル料が発生します。

※募集定員に達した場合は、受付終了と致します。予めご了承下さい。

※出航日の３週間前の時点で最少催行人数の大人（12名）に満たない場合は中止致します。予めご了承ください。

～キャンセルについて～

本予約確定後のキャンセルの場合は、以下のキャンセル料金を申し受けます。

●予約日の5日前 50％

●予約日の3日前 80％

●予約日の前日・当日 100％

公式ホームページ

Queen Bee M7 ▶ https://sugitagroup.wixsite.com/queenbee-m7

■運営、企画

スギタクレスト株式会社

大阪市城東区今福東1-4-19

■レストラン

ワインと炭焼きfusione

大阪府大阪市旭区大宮4-20-27