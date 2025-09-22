観光列車THE RAIL KITCHEN CHIKUGOでは秋の特別ディナー列車を10月24日（金）に運行します

　西日本鉄道(株)では、地域を味わう旅列車「THE RAIL KITCHEN CHIKUGO」において、2025年10月24日(金)に、Pizza ar taio（ピッツァ アル ターイオ、運営：Langa Japan(株)）とのコラボ列車を運行します。


　Pizza ar taioは、イタリア ローマの名店で修業を積んだ嶋岡圭吾シェフによる、人気の四角い切り売りピッツァ専門店です。現在、ONE FUKUOKA BLDG.地下2階にも店舗を構えており、本年6月、7月に続き当列車とのコラボ第3弾となります。


　今回のコラボ列車では、Pizza ar taio監修のピッツァを列車内の窯で焼いて提供するほか、同じくPizza ar taio監修の前菜、さらに+1,500円（税込）の追加オプションでPizza ar taio監修の肉料理をご注文いただけます。


　また、今回はデザートとして久留米市で人気のスイーツ店、PACCO SWEETS（パッコ スウィーツ）のモンブラン団子を提供させていただきます。季節の栗を贅沢に使用した一品をぜひ、お楽しみください。



　美味しいお飲み物をたくさん飲みたい方へ向けた、本運行限定飲み放題もご準備しております。


※大人　+2,000円（税込）　　小人　+1,000円（税込）



　秋の食材をふんだんに使ったピッツァを中心とした料理を、夜に走るTHE RAIL KITCHEN CHIKUGOで楽しんでみませんか？



Pizza ar taio 福岡天神ワンビル店




PACCO SWEETS




THE RAIL KITCHEN CHIKUGO




■「THE RAIL KITCHEN CHIKUGO 秋の特別ディナー列車」


【運行日】


　2025年10月24日（金）



【運行時刻】


　西鉄福岡（天神）駅　19：16発　→　花畑駅折返し　→　西鉄福岡（天神）駅　21：46着



【料理内容】


　・前菜２種（Pizza ar taio監修）


　　秋刀魚のマリネと人参のブラッドオレンジサラダ


　　生ハムとモッツァレラチーズ　季節のフルーツ


　


　・窯焼きピッツァ（Pizza ar taio監修）


　　ポルチーニ茸入り３種のキノコと自家製ベーコンのクリームピッツァ


　


　・モンブラン団子（PACCO SWEETS提供）



　※要事前予約追加オプション　+1,500円（税込）


　・肉料理（Pizza ar taio監修）


　　鴨胸肉のロースト　赤ワインとカシスのソース



【料金】


　お一人さま　大人6,000円（税込）　小人（10歳以下）3,000円（税込）


　※料金には運賃およびお食事代（ドリンク代は別途）、サービス料金、バリアフリー料金が含まれます。



【本運行限定追加オプション】


　・肉料理（Pizza ar taio監修）　1,500円（税込）大人・小人共通


　


　・飲み放題　　大人2,000円（税込）　小人1,000円（税込）


※飲み放題メニュー


・瓶ビール（小瓶）


　キリン一番搾り


　アサヒスーパードライ


・ワイン（赤・白）


・ウイスキー


　陸


・焼酎


　大刀の麦（大刀ハイボール）


　河童九千坊（麦）


　尽空（芋）


・リキュール


　白い梅酒


　ふるふる完熟マンゴー梅酒


　クレイジーレモン


・ソフトドリンク


　キリングリーンズフリー


　山川みかんジュース


　ゆずジンジャー


　煎茶（ホット・アイス）


　紅茶（ホット・アイス）


　ハーブティー




【定員】


　52名　※全席予約制です。



【予約開始日】


　9月22日（月）　18：00～



【予約方法】


　西鉄旅行(株)のウェブサイトからご予約ください。


　（URL：https://yoyaku.nishitetsutravel.jp/TourDetail.aspx?tc=DBFL01RL4406）


（参考）Pizza ar taioについて

【運営】


　Langa Japan株式会社



【所在地】


　福岡県福岡市西区福重1-18-10



【代表者】


　嶋岡 圭吾



【店舗】


　Pizza ar taio工場直売所（福岡市西区）


　Pizza ar taio福岡天神ワンビル店（福岡市中央区）



【公式HP】


　https://www.langajapan.com/



（参考）PACCO SWEETSについて

【店舗所在地】


　福岡県久留米市小頭町143番地　大屋ビル1F



【代表者】


　小林 朋行



【公式Instagram】


　https://www.instagram.com/pacco_sweets/?hl=ja