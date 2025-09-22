観光列車THE RAIL KITCHEN CHIKUGOでは秋の特別ディナー列車を10月24日（金）に運行します
西日本鉄道(株)では、地域を味わう旅列車「THE RAIL KITCHEN CHIKUGO」において、2025年10月24日(金)に、Pizza ar taio（ピッツァ アル ターイオ、運営：Langa Japan(株)）とのコラボ列車を運行します。
Pizza ar taioは、イタリア ローマの名店で修業を積んだ嶋岡圭吾シェフによる、人気の四角い切り売りピッツァ専門店です。現在、ONE FUKUOKA BLDG.地下2階にも店舗を構えており、本年6月、7月に続き当列車とのコラボ第3弾となります。
今回のコラボ列車では、Pizza ar taio監修のピッツァを列車内の窯で焼いて提供するほか、同じくPizza ar taio監修の前菜、さらに+1,500円（税込）の追加オプションでPizza ar taio監修の肉料理をご注文いただけます。
また、今回はデザートとして久留米市で人気のスイーツ店、PACCO SWEETS（パッコ スウィーツ）のモンブラン団子を提供させていただきます。季節の栗を贅沢に使用した一品をぜひ、お楽しみください。
美味しいお飲み物をたくさん飲みたい方へ向けた、本運行限定飲み放題もご準備しております。
※大人 +2,000円（税込） 小人 +1,000円（税込）
秋の食材をふんだんに使ったピッツァを中心とした料理を、夜に走るTHE RAIL KITCHEN CHIKUGOで楽しんでみませんか？
Pizza ar taio 福岡天神ワンビル店
PACCO SWEETS
THE RAIL KITCHEN CHIKUGO
■「THE RAIL KITCHEN CHIKUGO 秋の特別ディナー列車」
【運行日】
2025年10月24日（金）
【運行時刻】
西鉄福岡（天神）駅 19：16発 → 花畑駅折返し → 西鉄福岡（天神）駅 21：46着
【料理内容】
・前菜２種（Pizza ar taio監修）
秋刀魚のマリネと人参のブラッドオレンジサラダ
生ハムとモッツァレラチーズ 季節のフルーツ
・窯焼きピッツァ（Pizza ar taio監修）
ポルチーニ茸入り３種のキノコと自家製ベーコンのクリームピッツァ
・モンブラン団子（PACCO SWEETS提供）
※要事前予約追加オプション +1,500円（税込）
・肉料理（Pizza ar taio監修）
鴨胸肉のロースト 赤ワインとカシスのソース
【料金】
お一人さま 大人6,000円（税込） 小人（10歳以下）3,000円（税込）
※料金には運賃およびお食事代（ドリンク代は別途）、サービス料金、バリアフリー料金が含まれます。
【本運行限定追加オプション】
・肉料理（Pizza ar taio監修） 1,500円（税込）大人・小人共通
・飲み放題 大人2,000円（税込） 小人1,000円（税込）
※飲み放題メニュー
・瓶ビール（小瓶）
キリン一番搾り
アサヒスーパードライ
・ワイン（赤・白）
・ウイスキー
陸
・焼酎
大刀の麦（大刀ハイボール）
河童九千坊（麦）
尽空（芋）
・リキュール
白い梅酒
ふるふる完熟マンゴー梅酒
クレイジーレモン
・ソフトドリンク
キリングリーンズフリー
山川みかんジュース
ゆずジンジャー
煎茶（ホット・アイス）
紅茶（ホット・アイス）
ハーブティー
【定員】
52名 ※全席予約制です。
【予約開始日】
9月22日（月） 18：00～
【予約方法】
西鉄旅行(株)のウェブサイトからご予約ください。
（URL：https://yoyaku.nishitetsutravel.jp/TourDetail.aspx?tc=DBFL01RL4406）
（参考）Pizza ar taioについて
【運営】
Langa Japan株式会社
【所在地】
福岡県福岡市西区福重1-18-10
【代表者】
嶋岡 圭吾
【店舗】
Pizza ar taio工場直売所（福岡市西区）
Pizza ar taio福岡天神ワンビル店（福岡市中央区）
【公式HP】
https://www.langajapan.com/
（参考）PACCO SWEETSについて
【店舗所在地】
福岡県久留米市小頭町143番地 大屋ビル1F
【代表者】
小林 朋行
【公式Instagram】
https://www.instagram.com/pacco_sweets/?hl=ja