観光列車THE RAIL KITCHEN CHIKUGOでは秋の特別ディナー列車を10月24日（金）に運行します

西日本鉄道株式会社

西日本鉄道(株)では、地域を味わう旅列車「THE RAIL KITCHEN CHIKUGO」において、2025年10月24日(金)に、Pizza ar taio（ピッツァ アル ターイオ、運営：Langa Japan(株)）とのコラボ列車を運行します。

Pizza ar taioは、イタリア ローマの名店で修業を積んだ嶋岡圭吾シェフによる、人気の四角い切り売りピッツァ専門店です。現在、ONE FUKUOKA BLDG.地下2階にも店舗を構えており、本年6月、7月に続き当列車とのコラボ第3弾となります。

今回のコラボ列車では、Pizza ar taio監修のピッツァを列車内の窯で焼いて提供するほか、同じくPizza ar taio監修の前菜、さらに+1,500円（税込）の追加オプションでPizza ar taio監修の肉料理をご注文いただけます。

また、今回はデザートとして久留米市で人気のスイーツ店、PACCO SWEETS（パッコ スウィーツ）のモンブラン団子を提供させていただきます。季節の栗を贅沢に使用した一品をぜひ、お楽しみください。

美味しいお飲み物をたくさん飲みたい方へ向けた、本運行限定飲み放題もご準備しております。

※大人 +2,000円（税込） 小人 +1,000円（税込）

秋の食材をふんだんに使ったピッツァを中心とした料理を、夜に走るTHE RAIL KITCHEN CHIKUGOで楽しんでみませんか？

Pizza ar taio 福岡天神ワンビル店

PACCO SWEETS

THE RAIL KITCHEN CHIKUGO

■「THE RAIL KITCHEN CHIKUGO 秋の特別ディナー列車」

【運行日】

2025年10月24日（金）

【運行時刻】

西鉄福岡（天神）駅 19：16発 → 花畑駅折返し → 西鉄福岡（天神）駅 21：46着

【料理内容】

・前菜２種（Pizza ar taio監修）

秋刀魚のマリネと人参のブラッドオレンジサラダ

生ハムとモッツァレラチーズ 季節のフルーツ

・窯焼きピッツァ（Pizza ar taio監修）

ポルチーニ茸入り３種のキノコと自家製ベーコンのクリームピッツァ

・モンブラン団子（PACCO SWEETS提供）

※要事前予約追加オプション +1,500円（税込）

・肉料理（Pizza ar taio監修）

鴨胸肉のロースト 赤ワインとカシスのソース

【料金】

お一人さま 大人6,000円（税込） 小人（10歳以下）3,000円（税込）

※料金には運賃およびお食事代（ドリンク代は別途）、サービス料金、バリアフリー料金が含まれます。

【本運行限定追加オプション】

・肉料理（Pizza ar taio監修） 1,500円（税込）大人・小人共通

・飲み放題 大人2,000円（税込） 小人1,000円（税込）

※飲み放題メニュー

・瓶ビール（小瓶）

キリン一番搾り

アサヒスーパードライ

・ワイン（赤・白）

・ウイスキー

陸

・焼酎

大刀の麦（大刀ハイボール）

河童九千坊（麦）

尽空（芋）

・リキュール

白い梅酒

ふるふる完熟マンゴー梅酒

クレイジーレモン

・ソフトドリンク

キリングリーンズフリー

山川みかんジュース

ゆずジンジャー

煎茶（ホット・アイス）

紅茶（ホット・アイス）

ハーブティー

【定員】

52名 ※全席予約制です。

【予約開始日】

9月22日（月） 18：00～

【予約方法】

西鉄旅行(株)のウェブサイトからご予約ください。

（URL：https://yoyaku.nishitetsutravel.jp/TourDetail.aspx?tc=DBFL01RL4406）

（参考）Pizza ar taioについて

【運営】

Langa Japan株式会社

【所在地】

福岡県福岡市西区福重1-18-10

【代表者】

嶋岡 圭吾

【店舗】

Pizza ar taio工場直売所（福岡市西区）

Pizza ar taio福岡天神ワンビル店（福岡市中央区）

【公式HP】

https://www.langajapan.com/

（参考）PACCO SWEETSについて

【店舗所在地】

福岡県久留米市小頭町143番地 大屋ビル1F

【代表者】

小林 朋行

【公式Instagram】

https://www.instagram.com/pacco_sweets/?hl=ja