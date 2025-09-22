TVアニメ『呪術廻戦』×「SWIMMER」のコラボレーション！2025年10月に東京でPOPUP SHOP開催☆

アイピーフォー株式会社

アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）がライセンスを取り扱っている大人気雑貨ブランド「SWIMMER」と、TVアニメ『呪術廻戦』がコラボレーション！2025年10月、東京タワー・RED° TOKYO TOWER 1F「RED° BASE」でのPOPUP SHOPの開催が決定しました。

詳細は特設ページにて順次発表予定♪お楽しみにお待ちください！

【POPUP SHOP開催概要】

■開催期間：2025年10月17日(金)～2025年10月30日(木)

■会場：東京タワー・RED° TOKYO TOWER 1F 「RED° BASE」

（住所：〒105-0011 東京都港区芝公園４丁目２－８）

■会場ホームページ： https://www.tokyotower.co.jp/foottown/2ofvwcqtp8r.html

※詳細は特設ページにて順次発表予定です。

お楽しみにお待ちください♪

特設ページはこちら！ :https://tokyotower.red-brand.jp/event/red_jujutsu-kaisen_swimmer/

【TVアニメ『呪術廻戦』について】

「渋谷事変 特別編集版」に加え、全世界待望の新章「死滅回游 前編」第1・2話を世界初公開！渋谷から日本全土へ。地続きとなる呪いの物語を『劇場版 呪術廻戦』として映画化！！

人間の負の感情から生まれる呪いと、それを呪術で祓う呪術師との闘いを描く、芥見下々による大ヒットコミック『呪術廻戦』。集英社「週刊少年ジャンプ」にて2018年3月から連載が開始され、2024年9月、物語は完結を迎え6年半にわたる連載が終了。コミックスのシリーズ累計発行部数は驚異の1億部(デジタル版含む)を突破している。



2020年に毎日放送・TBS系列にてTVアニメがスタートし、2023年にアニメ第2期「懐玉・玉折／渋谷事変」を放送。国内のみならず全世界で大きな反響を呼んだ。そして、全世界待望の続編であるTVアニメ第3期「死滅回游 前編」が2026年1月に放送されることが決定。放送に先立ち、「懐玉・玉折」を劇場版総集編として2025年５月に上映。さらに全世界興行収入265億円の大ヒットを記録した『劇場版 呪術廻戦 0』が同年10月17日（金）より復活上映されることも決定し、「呪術廻戦」の世界を時系列で廻っていく劇場版の展開も大きな盛り上がりを見せている。



この度、新たな劇場版の公開が決定！「呪術廻戦」史上最大の激闘となった「渋谷事変」を特別編集版として初上映し、加えて、第3期アニメ「死滅回游 前編」第１・２話をTV放送に先駆けて世界初公開。「渋谷事変」と「死滅回游」、直結するエピソードをつなげることで、興奮と衝撃をもたらす新たな物語へと変容。さらに全編にわたり音楽を劇場環境に合わせた5.1chサラウンドに再ミックスされ、劇場の大スクリーンで鑑賞するにふさわしい圧巻の映画として仕上げられている。



「死滅回游」ではついに、特級術師・乙骨憂太が参戦。死刑執行人として姿を現し、虎杖に刃を向ける。主人公・虎杖 対 「呪術廻戦０」の主人公・乙骨。原作でも屈指の人気を誇る激闘が、スクリーン上で繰り広げられる。

ついに邂逅する二人の主人公。激突する呪力と呪力。呪いを廻る壮絶な物語が、劇場で再び動き出す――。

2018年10月31日。

ハロウィンで賑わう渋谷駅周辺に突如“帳”が降ろされ大勢の一般人が閉じ込められる。

そこに単独で乗り込む現代最強の呪術師・五条悟。だが、そこには五条の封印を目論む呪詛師・呪霊達が待ち構えていた。

渋谷に集結する虎杖悠仁ら、数多くの呪術師たち。

かつてない大規模な呪い合い「渋谷事変」が始まる―。



そして戦いは、史上最悪の術師・加茂憲倫が仕組んだ殺し合い「死滅回游」へ。



「渋谷事変」を経て、魔窟と化す全国10の結界コロニー。

そんな大混乱の最中、虎杖の死刑執行役として特級術師・乙骨憂太が立ちはだかる。



絶望の中で、なおも戦い続ける虎杖。

無情にも、刃を向ける乙骨。

加速していく呪いの混沌。同じ師を持つ虎杖と乙骨、二人の死闘が始まる――

TVアニメ『呪術廻戦』公式サイト： https://jujutsukaisen.jp/

【SWIMMERについて】

「SWIMMER」（スイマー）は衣料、ファッション小物、バッグ、ポーチ、財布、インテリア、文具などの商品を展開する雑貨ブランドです。

動物やスイーツなどをモチーフにしたデザインが特徴となっており、デザインの可愛らしさから、幅広い年齢層のお客様に支持され1987年から約30年にわたり人気を博しました。2018年の展開終了後、新運営会社の【株式会社パティズ】にて2020年に復活。現在まで、当時のファンだけではなく新しいファン層からも支持されるブランドとして注目を浴びています。

【アイピーフォー株式会社について】

アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。

社名： アイピーフォー株式会社

本社所在地： 東京都豊島区西池袋5-1-3 メトロシティ西池袋

代表取締役： 小濱 剛

事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業

設立： 2002年05月

電話番号： 03-5951-1940

HP： https://www.ip4.co.jp/

問合先：rights@ip4.co.jp

(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

(C)patty's co.,ltd.All rights reserved.