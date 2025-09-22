【プリンスグランドリゾート軽井沢】中秋の名月直前 ― 軽井沢で「お月見リフト」を運行澄んだ秋空に浮かぶ名月と星空を愉しむ特別イベントを開催

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

プリンスグランドリゾート軽井沢（所在地:長野県北佐久郡軽井沢町、総支配人:影山裕子）の軽井沢プリンスホテルスキー場では2025年10月4日（土）に「サンセット＆ナイト お月見リフト」を運行いたします。中秋の名月直前にあたるこの日、標高1,155mの山頂からは、秋空のサンセットや月と星々を特別なロケーションでご覧いただけます。

山頂でのお月見や雪遊びの様子（2024年8月開催時）

スキー場の山頂では、お月見団子やドーナツ、コーヒーを各先着100名さま限定で無料提供するほか、秋の星座や月を観測する「星空観望会」、「てるてる坊主づくり体験」、12星座をイメージしたアロマミストの販売など、秋の夜長を彩る多彩なプログラムが開催され、リフトでしか訪れることのできない山頂ならではの非日常体験をお楽しみいただけます。古来より親しまれてきた「お月見」を現代的にアレンジし、リフトで夜空へ近づくという唯一無二の体験をご提案いたします。

さらに10月5日（日）には、軽井沢 浅間プリンスホテルでも「星空観望会」を開催。ホテル館内のレストランでは「お月見」にちなんで、「お月見バーガー」や「たまごサンド」を11月30日（日）まで期間限定で販売いたします。

軽井沢ならではの澄んだ空気と大自然の中で、特別な秋のひとときをぜひお過ごしください。

2025年10月4日（土）イベント概要

■「サンセット＆ナイト お月見リフト」運行概要

日程：2025年10月4日（土）

運行時間：4:00P.M.～8:00P.M.（上り最終 7:30P.M.／下り最終 8:00P.M.）

料金：＜通常＞中学生以上\2,300／4才以上\1,500、＜宿泊者＞中学生以上\2,000／4才以上\1,300

場所：軽井沢プリンスホテルスキー場 ウエスト 空旅リフト乗り場

※4才未満のお子さまは無料でご乗車いただけます。

※雨天運行中止（当日3:00P.M.にWebサイトにてご案内します。）

■山頂イベント概要

◍ お月見団子無料配布(5:30P.M.より／先着100名)

◍ ドーナツ・コーヒー無料配布（4:00P.M.より／各先着100名）

◍ 星空観望会（参加無料）

◍ 12星座のオリジナルアロマミスト販売

◍ てるてる坊主＆星のおりがみづくり（参加無料）

◍ 雪おろしパフォーマンス(5:00P.M.／参加無料)

◍ 雪遊びコーナー（参加無料）

※曇天・雨天時はホテル館内にて「秋の星座や天体のお話」を実施いたします。※途中入退場可能です。

※屋外での観察は晴天時のみ行います。夜間は寒くなることが予想されるため、上着をご持参ください。長ズボンやスニーカーの着用をおすすめします。

「星空観望会」開催概要

ネイチャーガイドによる星座や天体のお話を通して、夜空に広がる星々の名前や物語を学ぶことができます。観望会は屋外で実施され※、条件が整えば肉眼でも天の川などを見ることができます。解説を担当する星空案内人は株式会社ピッキオの矢崎英盛氏。夜の昆虫たちについての解説も得意です。光学望遠鏡やデジタル天体望遠鏡で秋の夜空の星座を観察することもできます。

山頂の「星空観望会」開催のイメージ

■「星空観望会」概要

＜第1回＞

日時：2025年10月4日（土） 6:00P.M.～8:00P.M.

場所：軽井沢プリンスホテルスキー場山頂 (雨天時：ホテルウエスト「にれの木ホール」開催)

＜第2回＞

日時：2025年10月5日（日） 7:00P.M.～9:00P.M.

場所：軽井沢 浅間プリンスホテル

※各日、曇天・雨天時は屋内開催。

◎イベントに関するお客さまからのお問合せ

TEL:０267-42-1111(軽井沢プリンスホテル イベント係)

イベント詳細Webページを見る :https://www.princehotels.co.jp/karuizawa-west/plan/moon-night_lift_2025/

「お月見」を食で楽しむ

■ASAMAバーガー“LUNE(リュンヌ)”

フランス語で月を意味する”LUNE”。９～１１月限定で長野県産卵「浅間小町」の目玉焼きとトリュフを使ったASAMAバーガーを販売しています。追加料金でフォアグラバーガー ロッシーニにグレードアップできます。

「ASAMAバーガー“LUNE”」イメージ

期間：2025年11月30日（日）まで

時間：11:30A.M.～3:00P.M.（L.O.2:30P.M.）

※10月5日（日）は5:30P.M.～9:00P.M.（L.O.8:30 P.M.）も販売します。

料金：１個\3,500(フォアグラバーガー ロッシーニ 追加料金 ＋\2,000)

場所：軽井沢 浅間プリンスホテル １F「ダイニング ブルーム」

詳細を見る :https://www.princehotels.co.jp/asama/plan/dining/ASAMA-Burger/

■おとなのたまごサンド(予約制)

長野県知事賞を受賞した赤鶏卵「浅間小町」とフレッシュトリュフを合わせたおとなの味わい。ゆで玉子の黄身が月のようなたまごサンドです。

「おとなのたまごサンド」イメージ

期間：2025年11月30日（日）まで

時間：11:30A.M.～3:00P.M.（L.O.2:30P.M.）／5:30P.M.～9:00P.M.（L.O.8:30P.M.）

料金：１個\4,500（フォアグラ追加料金+\2,000)

場所：軽井沢 浅間プリンスホテル １F「ダイニング ブルーム」

※「おとなのたまごサンド」は前日5:00P.M.までの予約制

詳細を見る :https://www.princehotels.co.jp/asama/plan/dining/otona_eggsandwich/

※表記料金には消費税が含まれております。別途サービス料(13％)を頂戴いたします。

※当社のレストラン、宴会場等における食物アレルギー対応につきましては、食品表示法により製造会社等（当社の食材仕入先）に表示義務のある特定原材料8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。特定原材料8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。

※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。

※写真はイメージです。

◎お食事に関するお客さまからのご予約・お問合せ

TEL:０267-48-0001(軽井沢 浅間プリンスホテル)

https://www.princehotels.co.jp/asama/