液体アンモニア貯蔵タンクの世界市場：現状と展望、市場規模、競合分析、2025-2031年予測
液体アンモニア貯蔵タンクとは、常温・高圧または低温・常圧の条件下においてアンモニアを液体状態で安全かつ安定的に保管するための専用タンクである。アンモニアは常温で気体であるが、圧力をかけるか、低温にすることで液化可能であり、液体の状態であれば輸送・貯蔵効率が格段に高まる。タンクは材質的に耐腐食性、耐圧性、断熱性に優れている必要があり、構造的には内槽・外槽の二重構造や真空断熱を採用することが多い。さらに、万が一の漏洩や爆発に備えた安全弁・監視システムを備えることが標準とされる。液体アンモニアは肥料原料、工業用中間体、エネルギーキャリアなど用途が広がっており、その貯蔵設備は化学・エネルギーインフラの中核を成す機器である。
近年の脱炭素化の潮流により、アンモニアは「炭素を含まない燃料」および「水素キャリア」として再評価されている。この背景の中で、液体アンモニアを大量に、安全に保管するインフラの重要性が急速に高まっている。従来は主に肥料原料としての用途が中心であったが、今後はエネルギー用途としての大規模備蓄、港湾基地での燃料供給源、火力発電所向けの燃焼原料としての役割が加わることで、貯蔵設備の設計思想や規模要件にも変化が求められるようになっている。このような用途の拡大は、タンク設計における多様性や規制対応の複雑化を伴い、専門エンジニアリング企業の関与範囲が広がっている。
液体アンモニアは毒性・腐食性・爆発性を有するため、貯蔵タンクには極めて高い安全性が要求される。国内外での規制も年々厳格化しており、設計段階から運用・メンテナンスに至るまで、全ライフサイクルでのコンプライアンス対応が不可欠である。また、気候変動や地震など自然災害への備えとして、耐震性・耐候性を高めた構造設計やリスク管理体制の高度化も進められている。さらに、近年ではデジタル技術を活用したタンク監視システムや予防保全プログラムの導入が進んでおり、単なる「容器」としてではなく、スマートな危険物管理プラットフォームとしての進化が期待されている。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバル液体アンモニア貯蔵タンク市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/205547/liquid-ammonia-storage-tank）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが4.4%で、2031年までにグローバル液体アンモニア貯蔵タンク市場規模は2.9億米ドルに達すると予測されている。
図. 液体アンモニア貯蔵タンク世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330202&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330202&id=bodyimage2】
図. 世界の液体アンモニア貯蔵タンク市場におけるトップ11企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、液体アンモニア貯蔵タンクの世界的な主要製造業者には、CB&I、Triarc Tank、Westmor Industries、CIMC Safeway Technologies、TransTech Energy、Heze Huawang Pressure Vessel、Integrated Flow Solutions、Cryocan、Hubei Qixing、Bewellcn Shanghai Industrialなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約23.0%の市場シェアを持っていた。
液体アンモニア貯蔵タンクの市場は、今後のエネルギー転換とインフラ整備政策と強く連動して成長すると見られる。特にアンモニアを利用した火力発電の実証実験や、船舶燃料としての導入計画が進行する中、大規模貯蔵拠点の整備が不可避となる。また、グリーンアンモニアやブルーアンモニアといった「低炭素型アンモニア」のサプライチェーン構築も加速しており、製造・輸送・貯蔵を含めた包括的な設備開発が必要とされる。その中で、貯蔵タンクは単体機器ではなく、エネルギーロジスティクスの一環として戦略的に設計・配置されることが求められる。よって、本製品は今後の再生可能エネルギー活用社会において、インフラ技術として不可欠な位置を占めるといえる。
レポート概要
タイプ別セグメント：
Single-wall Tank
Double-wall Tank
用途別セグメント：
Fertilizer
Industrial
Others
会社概要
LP Informationは、専門的な市場調査レポートの出版社です。高品質の市場調査レポートを提供することで、意思決定者が十分な情報を得た上で意思決定を行い、戦略的な行動を取ることを支援し、新製品市場の開拓という研究成果を達成することに注力しています。何百もの技術を網羅する膨大なレポートデータベースにより、産業市場調査、産業チェーン分析、市場規模分析、業界動向調査、政策分析、技術調査など、さまざまな調査業務のご依頼に対応可能です。
お問い合わせ先｜LP Information
日本語公式サイト：https://www.lpinformation.jp
グローバルサイト：https://www.lpinformationdata.com
電子メール：info@lpinformationdata.com
配信元企業：LP Information Co.,Ltd
近年の脱炭素化の潮流により、アンモニアは「炭素を含まない燃料」および「水素キャリア」として再評価されている。この背景の中で、液体アンモニアを大量に、安全に保管するインフラの重要性が急速に高まっている。従来は主に肥料原料としての用途が中心であったが、今後はエネルギー用途としての大規模備蓄、港湾基地での燃料供給源、火力発電所向けの燃焼原料としての役割が加わることで、貯蔵設備の設計思想や規模要件にも変化が求められるようになっている。このような用途の拡大は、タンク設計における多様性や規制対応の複雑化を伴い、専門エンジニアリング企業の関与範囲が広がっている。
液体アンモニアは毒性・腐食性・爆発性を有するため、貯蔵タンクには極めて高い安全性が要求される。国内外での規制も年々厳格化しており、設計段階から運用・メンテナンスに至るまで、全ライフサイクルでのコンプライアンス対応が不可欠である。また、気候変動や地震など自然災害への備えとして、耐震性・耐候性を高めた構造設計やリスク管理体制の高度化も進められている。さらに、近年ではデジタル技術を活用したタンク監視システムや予防保全プログラムの導入が進んでおり、単なる「容器」としてではなく、スマートな危険物管理プラットフォームとしての進化が期待されている。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバル液体アンモニア貯蔵タンク市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/205547/liquid-ammonia-storage-tank）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが4.4%で、2031年までにグローバル液体アンモニア貯蔵タンク市場規模は2.9億米ドルに達すると予測されている。
図. 液体アンモニア貯蔵タンク世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330202&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330202&id=bodyimage2】
図. 世界の液体アンモニア貯蔵タンク市場におけるトップ11企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、液体アンモニア貯蔵タンクの世界的な主要製造業者には、CB&I、Triarc Tank、Westmor Industries、CIMC Safeway Technologies、TransTech Energy、Heze Huawang Pressure Vessel、Integrated Flow Solutions、Cryocan、Hubei Qixing、Bewellcn Shanghai Industrialなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約23.0%の市場シェアを持っていた。
液体アンモニア貯蔵タンクの市場は、今後のエネルギー転換とインフラ整備政策と強く連動して成長すると見られる。特にアンモニアを利用した火力発電の実証実験や、船舶燃料としての導入計画が進行する中、大規模貯蔵拠点の整備が不可避となる。また、グリーンアンモニアやブルーアンモニアといった「低炭素型アンモニア」のサプライチェーン構築も加速しており、製造・輸送・貯蔵を含めた包括的な設備開発が必要とされる。その中で、貯蔵タンクは単体機器ではなく、エネルギーロジスティクスの一環として戦略的に設計・配置されることが求められる。よって、本製品は今後の再生可能エネルギー活用社会において、インフラ技術として不可欠な位置を占めるといえる。
レポート概要
タイプ別セグメント：
Single-wall Tank
Double-wall Tank
用途別セグメント：
Fertilizer
Industrial
Others
会社概要
LP Informationは、専門的な市場調査レポートの出版社です。高品質の市場調査レポートを提供することで、意思決定者が十分な情報を得た上で意思決定を行い、戦略的な行動を取ることを支援し、新製品市場の開拓という研究成果を達成することに注力しています。何百もの技術を網羅する膨大なレポートデータベースにより、産業市場調査、産業チェーン分析、市場規模分析、業界動向調査、政策分析、技術調査など、さまざまな調査業務のご依頼に対応可能です。
お問い合わせ先｜LP Information
日本語公式サイト：https://www.lpinformation.jp
グローバルサイト：https://www.lpinformationdata.com
電子メール：info@lpinformationdata.com
配信元企業：LP Information Co.,Ltd
プレスリリース詳細へ