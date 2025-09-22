亜鉛メッキ鉄筋市場分析：世界市場の成長、動向、機会、産業予測2025-2031
魅力的な防錆効果を持つ亜鉛めっき鉄筋とは？
亜鉛めっき鉄筋は、鉄筋に亜鉛の金属被膜を施したものである。亜鉛被膜は、鉄筋がコンクリート内で露出する腐食因子に対するバリアとして機能する。さらに、亜鉛は単なるバリア保護にとどまらず、ある程度の犠牲防食効果も発揮する。すなわち、裸鋼と接触している部分では亜鉛が優先的に腐食する（例えば、亜鉛めっき鉄筋表面の隙間は周囲の亜鉛によって保護される）。亜鉛めっき層はコンクリートに埋め込まれた際にも他の優れた耐食性を持ち、非常に効果的な防錆コーティング材料である。
なぜ今、亜鉛メッキ鉄筋が注目されているのか？
近年、インフラの老朽化や気候変動による環境の過酷化が進む中、鉄筋コンクリート構造物における「耐久性」は建設業界全体の最重要テーマとなっている。そこで脚光を浴びているのが、腐食に対する強い耐性を持つ亜鉛メッキ鉄筋である。通常の鉄筋に比べ、腐食に強く、保護機能を長期にわたって維持できるこの材料は、建設の長寿命化ニーズに完璧に応える存在として注目度を高めている。安全性と経済性の両立を求める市場環境において、単なる材料ではなく「将来への投資」として位置付けられている。
市場のうねりを読み解く--官民連携と再開発が起爆剤
都市再開発、大規模インフラ更新、そして防災・減災ニーズの高まりが、亜鉛メッキ鉄筋の市場を大きく後押ししている。とりわけ、公共工事では長寿命化と維持管理費削減が求められ、民間建築でも高耐久資材の採用が新たな標準となりつつある。また、カーボンニュートラルを背景としたライフサイクルコスト評価の普及も、この素材の付加価値を際立たせる結果となっている。これらの流れは一過性ではなく、今後も継続的に市場の底流を形成し続けることが予想される。
何がこの市場を動かしているのか？
この分野を牽引するのは、技術革新と規格整備の進展である。加工技術の進歩により、亜鉛メッキ鉄筋の製造効率は飛躍的に向上し、従来よりも高品質かつ安定供給が可能となってきた。また、各国の建築基準や耐久性規格において、亜鉛メッキ鉄筋の有用性が正式に認められつつあることも、導入促進の大きな後押しとなっている。加えて、サステナビリティ志向の高まりが、資源循環や再利用可能性を備えた建材としての魅力を高め、市場全体にポジティブな影響を及ぼしている。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバル亜鉛メッキ鉄筋市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/52947/galvanized-rebar）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが2.6%で、2031年までにグローバル亜鉛メッキ鉄筋市場規模は2.7億米ドルに達すると予測されている。
図. 亜鉛メッキ鉄筋世界総市場規模
図. 世界の亜鉛メッキ鉄筋市場におけるトップ9企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、亜鉛メッキ鉄筋の世界的な主要製造業者には、Commercial Metals Company、Nucor、ZINKPOWERなどが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約67.0%の市場シェアを持っていた。
成長する企業には何が求められるのか？
