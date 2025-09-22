燃料電池スタック市場規模、シェア、成長要因、機会に関する分析2025
燃料電池スタックとは、個々の単電池（セル）を積層した構造体であり、燃料電池システムの中核を担う発電ユニットである。各セルは、水素などの燃料と酸素（または空気）との電気化学反応によって電力を生成し、これらを直列または並列に組み合わせることで、所望の電圧や出力を得る仕組みとなっている。スタックには、セパレーター、ガス拡散層、電解質膜、触媒層、ガス流路板など多くの部材が高精度で組み込まれており、構造設計と材料選定が性能・耐久性に直結する。特に自動車用途、定置型発電、可搬型電源など多様な利用形態に対応するため、用途ごとのエネルギー密度、熱管理、起動特性への対応力が競争力の源泉となっている。すなわち、燃料電池スタックは単なる発電装置ではなく、エネルギー変換効率と信頼性を左右する高度技術の結晶である。
燃料電池スタック業界は、用途の拡大と技術の専門化が同時進行する構造を有している。当初は自動車分野での利用を想定していたが、現在ではフォークリフト、ドローン、建設機械、住宅用コージェネレーション、さらには軍用および災害対策用電源など、多岐にわたる分野に浸透しつつある。用途の多様化に伴い、低温作動型（PEFC）、高温型（SOFC）、中温型（PAFC）など燃料電池の方式によってスタック構造も大きく異なり、材料、製造技術、寿命設計の分野で専門化が進展している。また、ユニットのモジュール化や軽量化、コンパクト設計といったシステム最適化技術も重視され、単一技術ではなく総合的なエンジニアリング能力が市場競争力を左右する要因となっている。
燃料電池スタック市場を押し上げる主な原動力は、世界的な脱炭素政策の加速と、水素を基軸とした次世代エネルギーシステムへの移行である。従来の化石燃料依存型エネルギー構造から、再生可能エネルギーと水素の併用へとシフトする中で、発電効率が高く、排出物が水のみである燃料電池は、極めて有望な選択肢と位置づけられている。特に、内燃機関の代替として燃料電池車（FCEV）の展開が進むにつれ、短時間充填、高出力、長寿命といったスタック性能への要求が高まっている。また、再エネ由来のグリーン水素との親和性が高いため、今後の再エネ×水素統合モデルにおいても、スタックの性能とコストが鍵を握る存在である。政策支援、インフラ整備、投資促進など複数の要因が相互に作用し、持続的な成長が見込まれる。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバル燃料電池スタック市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/159759/fuel-cell-stacks）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが27.8%で、2031年までにグローバル燃料電池スタック市場規模は321.1億米ドルに達すると予測されている。
図. 燃料電池スタック世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330200&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330200&id=bodyimage2】
図. 世界の燃料電池スタック市場におけるトップ16企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、燃料電池スタックの世界的な主要製造業者には、Bloom Energy、Plug Power、Panasonic、Toshiba ESS、Cummins （Hydrogenics）、Hyundai Mobis、SinoHytec、Toyota、Ballard、Elring Klinger （EKPO）などが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約60.0%の市場シェアを持っていた。
