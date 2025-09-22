液体クラトム抽出物の世界市場競合分析調査レポート2025-2031
クラトムは東南アジア原産の熱帯樹木である。クラトム抽出物は、人に活力を与えたり、リラックスさせたりする可能性のある栄養補助食品である。
リキッドクラトム抽出物は、クラトムの葉から得られるものである。ショットやドロップといった液体形式が、クラトム抽出物の一般的な使用方法である。
液体のクラトムは一度に胃に届くため、より統一的に体内で処理されることになり、粉末やカプセルのように徐々に吸収される場合と異なり、効果がすばやく一気に現れる傾向がある。
業界の発展特性と製品の位置づけ
液体クラトム抽出物は、従来のクラトム製品と比較して即効性と利便性を重視した派生品である。粉末やカプセルと異なり、液体タイプは消費者の身体に素早く吸収され、短時間で効果を発揮するため、使用者の満足度が高まりやすい。この特徴が消費パターンの変化と合致し、特に効率性を重視する若年層やアクティブユーザー層において注目を集めている。また、クラトム自体が「自然由来」「植物性」「オルタナティブヘルス」のトレンドと親和性が高く、液体製品はその価値をより明確に伝える手段となっている。製品カテゴリとしては、健康補助食品、ウェルネス飲料、エナジーショットなどと並列されつつ、独自のポジショニングを確立しつつある。
市場動向と消費者行動の変化
近年、クラトム市場は北米を中心に急速に拡大しており、特に液体製品は新規参入ブランドにとっても差別化要素として活用される傾向が強い。従来型のカプセルやパウダーは市場に飽和しつつある中、持ち運びやすさ、摂取の容易さ、速効性といった観点で液体クラトムは明確な競争優位性を持つ。また、SNSやレビューサイトにおける使用体験の共有が活発であり、口コミが需要の拡大に寄与している。こうしたデジタル上のコミュニケーションの影響力は今後さらに強まり、ブランド戦略においても可視化された顧客満足の創出が重要な要素となる。特にリピーター獲得を左右するのは、製品の「効き目の早さ」「風味の良さ」「携帯性」である。
市場を動かす要因と規制環境
液体クラトム抽出物市場の成長を支える主な要因には、自然志向のライフスタイルの浸透、ストレス緩和や集中力向上に対する関心の高まり、従来のカフェイン・アルコール代替品としての需要が挙げられる。一方で、クラトムそのものの法規制や社会的議論も無視できない存在である。特定の国や地域では使用や販売が制限される場合があり、各企業は法的リスクへの配慮と、安全性・品質管理の徹底が求められる。また、規制が曖昧な市場においては、先行的に自発的なガイドラインや成分表示の透明性を打ち出すことがブランド信頼の構築につながる。市場拡大の鍵は、合法性・品質・効果という三要素のバランスをどのように設計・提示するかにある。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバル液体クラトム抽出物市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/93840/liquid-kratom-extract）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが8.7%で、2031年までにグローバル液体クラトム抽出物市場規模は1.8億米ドルに達すると予測されている。
図. 液体クラトム抽出物世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330199&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330199&id=bodyimage2】
図. 世界の液体クラトム抽出物市場におけるトップ10企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
リキッドクラトム抽出物は、クラトムの葉から得られるものである。ショットやドロップといった液体形式が、クラトム抽出物の一般的な使用方法である。
液体のクラトムは一度に胃に届くため、より統一的に体内で処理されることになり、粉末やカプセルのように徐々に吸収される場合と異なり、効果がすばやく一気に現れる傾向がある。
業界の発展特性と製品の位置づけ
液体クラトム抽出物は、従来のクラトム製品と比較して即効性と利便性を重視した派生品である。粉末やカプセルと異なり、液体タイプは消費者の身体に素早く吸収され、短時間で効果を発揮するため、使用者の満足度が高まりやすい。この特徴が消費パターンの変化と合致し、特に効率性を重視する若年層やアクティブユーザー層において注目を集めている。また、クラトム自体が「自然由来」「植物性」「オルタナティブヘルス」のトレンドと親和性が高く、液体製品はその価値をより明確に伝える手段となっている。製品カテゴリとしては、健康補助食品、ウェルネス飲料、エナジーショットなどと並列されつつ、独自のポジショニングを確立しつつある。
市場動向と消費者行動の変化
近年、クラトム市場は北米を中心に急速に拡大しており、特に液体製品は新規参入ブランドにとっても差別化要素として活用される傾向が強い。従来型のカプセルやパウダーは市場に飽和しつつある中、持ち運びやすさ、摂取の容易さ、速効性といった観点で液体クラトムは明確な競争優位性を持つ。また、SNSやレビューサイトにおける使用体験の共有が活発であり、口コミが需要の拡大に寄与している。こうしたデジタル上のコミュニケーションの影響力は今後さらに強まり、ブランド戦略においても可視化された顧客満足の創出が重要な要素となる。特にリピーター獲得を左右するのは、製品の「効き目の早さ」「風味の良さ」「携帯性」である。
市場を動かす要因と規制環境
液体クラトム抽出物市場の成長を支える主な要因には、自然志向のライフスタイルの浸透、ストレス緩和や集中力向上に対する関心の高まり、従来のカフェイン・アルコール代替品としての需要が挙げられる。一方で、クラトムそのものの法規制や社会的議論も無視できない存在である。特定の国や地域では使用や販売が制限される場合があり、各企業は法的リスクへの配慮と、安全性・品質管理の徹底が求められる。また、規制が曖昧な市場においては、先行的に自発的なガイドラインや成分表示の透明性を打ち出すことがブランド信頼の構築につながる。市場拡大の鍵は、合法性・品質・効果という三要素のバランスをどのように設計・提示するかにある。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバル液体クラトム抽出物市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/93840/liquid-kratom-extract）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが8.7%で、2031年までにグローバル液体クラトム抽出物市場規模は1.8億米ドルに達すると予測されている。
図. 液体クラトム抽出物世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330199&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330199&id=bodyimage2】
図. 世界の液体クラトム抽出物市場におけるトップ10企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）