キッチンカーアイドル「+8 Tasu-hachi」 初ライブで新メンバー「如月紫愛」加入を発表! 3人体制となり新曲「Fight!」を初披露
株式会社ウィスコム（本社:東京都中野区、代表取締役:齋藤隆）がマネジメントする“食×音楽”をテーマに活動するキッチンカーアイドル「+8 Tasu-hachi（タス・ハチ）」は、2025年 9 月 19 日（金）に J-Stage O!（東京都新宿区）にて開催したファーストライブにおいて、観客を巻き込んだ熱いパフォーマンスを披露しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330197&id=bodyimage1】
当日は、メンバー南沙彩の誕生日を祝う“ヤンニョムチキンケーキ”でのサプライズ演出や、ゲストのダンスユニット「アルカリ電池」とのダンスバトル、さらにはファン参加型の手作りチュロスプレゼント企画など、キッチンカーアイドルならではのエンターテインメントを展開し、会場は大きな盛り上がりを見せました。
そして、ライブのクライマックスでは、新メンバーとして「如月 紫愛（きさらぎ しあ）」の加入を発表。3 人体制となった新生「+8 Tasu-hachi」は、アンコールで応援ソング「Fight!」を初披露し、会場を熱狂の渦に包みました。
今後はキッチンカーによるフード提供とライブ活動を掛け合わせ、全国各地で“動くエンタメステージ”を展開していく予定です。
【キッチンカーアイドルプロデュースの“チュロス”】
キッチンカーアイドルのライブチケット特典には、アイドルプロデュースのオリジナルチュロスの引換券がついていて、観客はライブを楽しむだけでなく、終演後はそれぞれのメンバーが考案したオリジナルチュロスの味わいをお楽しみいただきました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330197&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330197&id=bodyimage3】
■キッチンカーアイドルとは?
「食×音楽」をコンセプトに活動する新感覚のアイドルグループです。メンバーがキッチンカーを運営し、自ら調理したこだわりのフードを提供しながら、ライブパフォーマンスやイベント出演を行っています。キッチンカーを通じて地域とつながり、食の魅力と笑顔を届ける彼女たちは、まさに“動くエンタメステージ”。ステージの上だけでなく、街角やイベント会場でファンと直接触れ合えることも魅力のひとつ。アイドルとしての輝きと料理人としての腕前を両立し、リアルと SNSの両方で話題を呼ぶ、新時代のハイブリッドアイドルです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330197&id=bodyimage4】
■「+8 Tasu-hachi」公式 SNS
Instagram https://www.instagram.com/tasu_hachi X https://x.com/8_tasu
＜運営会社概要＞
商 号 :株式会社ウィスコム
所在地 :東京都中野区本町 6 丁目 35-14 アダチビル 2 階 代表 :齋藤隆
H P :https://wiscom-inc.com/
【主な事業】
・テレビ番組、映画の制作/音楽制作、配信 ・ライバー事務所運営/タレント、アーティスト、モデルのキャスティング
＜本件に関するお問い合わせ先＞
株式会社ウィスコム（担当:中山・齋藤）
Mail：info@wiscom-inc.com
配信元企業：株式会社ウィスコム
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330197&id=bodyimage1】
当日は、メンバー南沙彩の誕生日を祝う“ヤンニョムチキンケーキ”でのサプライズ演出や、ゲストのダンスユニット「アルカリ電池」とのダンスバトル、さらにはファン参加型の手作りチュロスプレゼント企画など、キッチンカーアイドルならではのエンターテインメントを展開し、会場は大きな盛り上がりを見せました。
そして、ライブのクライマックスでは、新メンバーとして「如月 紫愛（きさらぎ しあ）」の加入を発表。3 人体制となった新生「+8 Tasu-hachi」は、アンコールで応援ソング「Fight!」を初披露し、会場を熱狂の渦に包みました。
今後はキッチンカーによるフード提供とライブ活動を掛け合わせ、全国各地で“動くエンタメステージ”を展開していく予定です。
【キッチンカーアイドルプロデュースの“チュロス”】
キッチンカーアイドルのライブチケット特典には、アイドルプロデュースのオリジナルチュロスの引換券がついていて、観客はライブを楽しむだけでなく、終演後はそれぞれのメンバーが考案したオリジナルチュロスの味わいをお楽しみいただきました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330197&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330197&id=bodyimage3】
■キッチンカーアイドルとは?
「食×音楽」をコンセプトに活動する新感覚のアイドルグループです。メンバーがキッチンカーを運営し、自ら調理したこだわりのフードを提供しながら、ライブパフォーマンスやイベント出演を行っています。キッチンカーを通じて地域とつながり、食の魅力と笑顔を届ける彼女たちは、まさに“動くエンタメステージ”。ステージの上だけでなく、街角やイベント会場でファンと直接触れ合えることも魅力のひとつ。アイドルとしての輝きと料理人としての腕前を両立し、リアルと SNSの両方で話題を呼ぶ、新時代のハイブリッドアイドルです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330197&id=bodyimage4】
■「+8 Tasu-hachi」公式 SNS
Instagram https://www.instagram.com/tasu_hachi X https://x.com/8_tasu
＜運営会社概要＞
商 号 :株式会社ウィスコム
所在地 :東京都中野区本町 6 丁目 35-14 アダチビル 2 階 代表 :齋藤隆
H P :https://wiscom-inc.com/
【主な事業】
・テレビ番組、映画の制作/音楽制作、配信 ・ライバー事務所運営/タレント、アーティスト、モデルのキャスティング
＜本件に関するお問い合わせ先＞
株式会社ウィスコム（担当:中山・齋藤）
Mail：info@wiscom-inc.com
配信元企業：株式会社ウィスコム
プレスリリース詳細へ