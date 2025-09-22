IoT市場の変革に伴い、セルラーIoT接続数は引き続き増加する見込み｜カウンターポイントリサーチ
【ニューデリー、北京、ベルリン、ブエノスアイレス、フォートコリンズ、香港、ロンドン、ソウル、台北、東京 - 2025年9月22日】
主なポイント
・2024年末時点で、世界のセルラーIoT接続数は38億台を突破し、今後も年平均9%以上の成長率で推移し、2030年末には65億台に達すると予測されている。
・5Gの普及により、セルラーIoT市場の収益は2030年には280億ドルに達すると見込まれている。
・人工知能（AI）、eSIM、衛星通信といった主要技術の進歩は、IoT接続エコシステムを再構築する上で重要な役割を果たし、よりスマートで自律的、かつグローバルに展開可能なシステム構築を可能にする。
・新興国市場は、デジタルインフラとIoTの拡大を牽引する新たな成長源となり、特に電力・ガス・水道、交通、スマートシティ分野でその影響力は大きいと見られる。
カウンターポイントリサーチの「グローバル・セルラーIoT接続レポート」によると、2024年のセルラーIoT接続数は前年比17%増の38億台を超えた。また、機器の交換サイクルや低コストソリューションの普及に伴い、世界のセルラーIoTモジュール市場も拡大した。
こうした市場動向について、チーフアナリストのティナ・ルーは次のように述べている。「既存技術の廃止に伴い、市場は4G Cat-1 bisなどのより効率的で低コストなソリューションへと移行しています。これらの技術は導入を容易にし、IoTの展開をよりスケーラブルで信頼性の高いものにしています。5Gの普及は、この流れをさらに加速させ、企業だけでなく、従来のARPU（ユーザー1人当たりの平均収益）が低迷している市場でIoTを活用した収益拡大を目指す通信事業者にとっても、新たな収益機会を生み出すでしょう。」
4Gは、利用可能なエリアが広く、導入が容易でコスト効率が良いことから、当面は主要なセルラーIoT技術として位置づけられる見込みだが、5Gは2026年以降に急速に普及すると予測されている。ネットワークの高度化、デバイスエコシステムの成熟、そして通信事業者が一般消費者向け以外の分野で5Gの収益化を図るにつれ、5Gの導入は着実に増加していくと見られる。自動車および産業IoTは主要な成長ドライバーとなり、次いで医療分野やその他の企業向け用途が続く見込みである。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330186&id=bodyimage1】
IoT接続市場は、複数の新興技術の融合によって変革期を迎えている。eSIMとSGP.32規格の導入は、多様なIoTデバイスにシームレスでスケーラブル、かつリモート接続を提供する上で重要な役割を担うだろう。一方、AIの統合は、デバイスレベルだけでなくプラットフォーム全体にも及ぶようになり、インテリジェンス、自動化、セキュリティの向上に不可欠な要素となるでしょう。同時に、5Gの普及拡大と5Gスタンドアローン（SA）ネットワークの展開が進むことで、RedCap技術の導入も加速する見込みです。RedCapは、監視システム、ウェアラブルデバイス、高速モバイルブロードバンドなどのユースケースを可能にし、将来のIoT展開において重要な役割を担うでしょう。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330186&id=bodyimage2】
このトレンドについて、リサーチアナリストのシダンタ・カリは次のように述べています。「世界各地でデジタル変革が進んでおり、特に公共サービスやインフラ分野でその動きが顕著です。車載通信（V2X）は、北米、欧州、中国などで大きな成長ドライバーとなっています。スマートリテールやPOS（販売時点情報管理）システムも急速に普及しています。今後、成熟したモバイル市場では高データ通信を必要とするアプリケーションが、新興国では拡張性の高い汎用的なソリューションが、それぞれ成長を牽引していくでしょう。」
