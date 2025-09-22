TITAN ARMY、TGS2025ブース出展のお知らせ

株式会社リンクスインターナショナル（本社：東京都千代田区、代表取締役：川島義之）は、TITAN ARMYは中国深セン発のハイエンドゲーミングモニターブランドです。e-Sports向けのゲーミングモニターから最新のQD-MiniLEDゲーミングモニターまで幅広く展示します。

会場内では最新のQD-MiniLEDモニターを試遊できるブースを用意しています。TGSご来場の際にはぜひTITAN ARMYブースまでお越しください。



-----------------------------------------------------------------
■TOKYO GAME SHOW 2025 出展概要■

＜日程＞
ビジネスデイ：　2025年9月25日（木）～9月26日（金）
一般公開：　2025年9月27日（土）～9月28日（日）

＜場所＞
幕張メッセ TOKYO GAME SHOW 2025
ホール9 ゲーミングハードウェアコーナー

＜HYTEブース番号＞
09-E32

＜9ホールMAP＞
https://service.tgs.cesa.or.jp/files/96/tgs2025/TGS_WEB_MAP_2.pdf?ima=4935

-----------------------------------------------------------------

皆様のご来場を心よりお待ちしております。




報道関係のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当　西田
TEL：03-5812-6149 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: pr@links.co.jp

購入のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル　営業部
TEL：03-5812-5820 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: sales@links.co.jp



