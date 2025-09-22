HYTE、TGS2025 「崩壊：スターレイル」コラボ品ブース出展のお知らせ
株式会社リンクスインターナショナル（本社：東京都千代田区、代表取締役：川島義之）は、カリフォルニア発の自作PCパーツブランド「HYTE」がTGS 2025に出展いたします。大人気スマホゲームアプリ【崩壊:スターレイル】コラボ、HoYoverseとの限定コラボ製品を今年も出展し、オリジナルのPCケース、キーチェーン、マウスパッド、キーキャップなどを実物展示します。
最新のPCケース「X50」や冷却ファンの「flow FA12」、RGBストリップの「Noodle」のほか、「Solid Processor Frame CPUマウント」や「USBハブ」など、HYTE独自の最新PCパーツを多数展示します。TGSご来場の際にはぜひHYTEブースまでお越しください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330172&id=bodyimage1】
-----------------------------------------------------------------
■TOKYO GAME SHOW 2025 出展概要■
＜日程＞
ビジネスデイ： 2025年9月25日（木）～9月26日（金）
一般公開： 2025年9月27日（土）～9月28日（日）
＜場所＞
幕張メッセ TOKYO GAME SHOW 2025
ホール9 ゲーミングハードウェアコーナー
＜HYTEブース番号＞
09-E34
＜9ホールMAP＞
https://service.tgs.cesa.or.jp/files/96/tgs2025/TGS_WEB_MAP_2.pdf?ima=4935
-----------------------------------------------------------------
皆様のご来場を心よりお待ちしております。
報道関係のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL：03-5812-6149 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: pr@links.co.jp
購入のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル 営業部
TEL：03-5812-5820 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: sales@links.co.jp
配信元企業：株式会社リンクスインターナショナル
最新のPCケース「X50」や冷却ファンの「flow FA12」、RGBストリップの「Noodle」のほか、「Solid Processor Frame CPUマウント」や「USBハブ」など、HYTE独自の最新PCパーツを多数展示します。TGSご来場の際にはぜひHYTEブースまでお越しください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330172&id=bodyimage1】
-----------------------------------------------------------------
■TOKYO GAME SHOW 2025 出展概要■
＜日程＞
ビジネスデイ： 2025年9月25日（木）～9月26日（金）
一般公開： 2025年9月27日（土）～9月28日（日）
＜場所＞
幕張メッセ TOKYO GAME SHOW 2025
ホール9 ゲーミングハードウェアコーナー
＜HYTEブース番号＞
09-E34
＜9ホールMAP＞
https://service.tgs.cesa.or.jp/files/96/tgs2025/TGS_WEB_MAP_2.pdf?ima=4935
-----------------------------------------------------------------
皆様のご来場を心よりお待ちしております。
報道関係のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL：03-5812-6149 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: pr@links.co.jp
購入のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル 営業部
TEL：03-5812-5820 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: sales@links.co.jp
配信元企業：株式会社リンクスインターナショナル
プレスリリース詳細へ