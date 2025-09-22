明日から牛肉を食べるのが楽しくなります『知ればもっと美味しくなる！ 大人の「牛肉」教養』著者小関尚紀が電子書籍で配信開始
株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２５年９月１２日に『知ればもっと美味しくなる！ 大人の「牛肉」教養』著者小関尚紀が、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
■『知ればもっと美味しくなる！ 大人の「牛肉」教養』著者小関尚紀
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/4pvPFM4
・アマゾン書籍 https://amzn.to/3IfCVbT
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100893900
◎肉を愛しすぎた著者による「牛肉の入門書」
◎焼肉屋で「一目置かれる」存在になれる本
年間１００軒以上の焼肉屋を巡り、
生産現場を渡り歩いてきた「肉のプロ」が
おもしろすぎる〝牛肉の教養〟を語り尽くす！
□美味しいのはオス牛？ メス牛？
□「国産牛」＝「和牛」ではない
□牛肉の旬は、まさかの冬！
□「Ａ５ランクだから美味しい」は間違い！？
□牛肉には「日本酒」が大正解なわけ
□肉汁をマネジメントする「６５度の壁」
□桜田門外の変は、牛肉のせいで起きた！？
□シャトーブリアンの柔らかさの秘密
□宮崎牛が、ハリウッドデビュー！？
□タン塩にレモンが添えられている理由
知れば知るほど、牛肉は奥深い。
美味しく食べるコツや各部位の特徴図鑑、
歴史の真実やブランド牛の秘密などを徹底解説！
あなたの「牛肉観」が劇的に変わります。
■目次
●１章 これだけは知っておきたい牛肉の話
・「国産牛」＝「和牛」ではない
・牛肉の旬は、まさかの冬！？
・「オス牛」よりも「メス牛」のほうが美味しい理由
・「Ａ５ランクだから美味しい」は間違い！？
・「シャトーブリアン」ってなんですか？
・「カルビ」は部位の名前ではない
・マジで美味しすぎる「熟成肉」の謎
など
●２章 焼肉屋で役に立つ！ 牛肉部位図鑑
【正肉】
・ザブトン
・サンカクバラ
・ブリスケ
・ミスジ
・ウワミスジ
・トウガラシ
・リブロース芯
・エンピツ
・サーロイン
・ヒレ
・中落ちカルビ
・カイノミ
・タテバラ
・ササバラ
・インサイドスカート
・ランプ
・イチボ
・内モモ
・ハバキ
・センボン
・トモサンカク
・シンシン
・カメノコ
【ホルモン】
・タン
・ツラミ
・シビレ
・ウルテ
・ハツ
・ネクタイ
・ミノ
・ハチノス
・ヤン
・センマイ
・ギアラ
・ハラミ
・マルチョウ
・シマチョウ
・レバー
・テール
●３章 おもしろすぎる牛肉の歴史ドラマ
・昔の日本では「肉食」が禁止されていた
・「桜田門外の変」が起きたのは、近江牛が美味しすぎたせい！？
・ついに……明治政府によって肉食が解禁！
・和牛の絶滅危機を救った「奇跡の４頭」！？
・「タン塩 × レモン」の誕生秘話
・焼肉の未来は「ご当地」にあり！？
など
●４章 牛肉を美味しく食べるためのコツ
・焼肉には「日本酒」が大正解
・肉汁がジュワッと爆発する焼き方
