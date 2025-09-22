依頼・断り・メール・電話などビジネスシーン別１９２のフレーズ『仕事に使える「語彙力」便利帖 できる人の鉄板フレーズ』著者日本の「言葉」倶楽部が、キンドル電子書籍で配信開始
株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２５年９月１２日に『仕事に使える「語彙力」便利帖 できる人の鉄板フレーズ』著者日本の「言葉」倶楽部が、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
■『仕事に使える「語彙力」便利帖 できる人の鉄板フレーズ』著者日本の「言葉」倶楽部
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/46cV7Mv
・アマゾン書籍 https://amzn.to/4guCSWd
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100894100
場面別に最適な言葉がサッと引ける！
できる社会人なら必携の「語彙力」便利帖
【上司に話しかけるとき】
×すみません → ○恐れ入ります
【急ぎではない業務をお願いするとき】
×暇なときにお願いします → ○お手すきのときにお願いします
【足を運んでくれた相手に】
×わざわざ来ていただいて → ○ご足労いただいて
依頼・断り・メール・電話など、
ビジネスシーン別にぴったりな
192の鉄板フレーズを、
実践的な例文、言い換え表現付きで解説。
巻末には、「厳選フレーズ30付き！ そのまま使える『言い回し』索引」を収録。
--目次でシーン別に探す
--索引で言い回し別に探す
２方向ですぐ見つかる、高い検索性が特長！
就活生や新入社員はもちろん、
言葉遣いに自信のない中堅社員も、
デスクに１冊常備しておけば、
迷った瞬間、パッと開いて即解決！
■著者 日本の「言葉」倶楽部（にほんのことばくらぶ）
日本古来の言葉を大切にし、未来に引き継いでいくことを目指して活動している研究グループ。
古式ゆかしい言葉から、生活に密着した日常語まで、
日本語に関するさまざまな事象を幅広く探究し、世に発表している。
独自の視点と、痒いところに手が届くアプローチには定評がある。
著書に、『美しい「大和言葉」の言いまわし』『美しい「日本語」の言いまわし』
（以上、三笠書房《知的生きかた文庫》）などがある。
■『仕事に使える「語彙力」便利帖 できる人の鉄板フレーズ』著者日本の「言葉」倶楽部
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/46cV7Mv
・アマゾン書籍 https://amzn.to/4guCSWd
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100894100
