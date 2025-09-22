看取りのエキスパートになる！終末期ケアの指導者資格認定講座、2025年秋の受講生を全国から募集中
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329580&id=bodyimage1】
一般社団法人知識環境研究会は、2025年秋期「ターミナルケア指導者養成講座」の参加者を募集いたします。ターミナルケアをライフワークとするために、短期集中でしっかりと学び、指導者資格を取得したい方のご参加をお待ちしています。
超高齢社会と多死社会を迎え、「自分らしく最期を迎えたい」「在宅で大切な人を看取りたい」など、多様化するニーズに寄り添う人材の重要性がさらに増しています。
「ターミナルケア指導者養成講座」は、医療・福祉の専門職を主な対象に、人生の最終段階を支えるために知っておくべき項目を網羅した教育プログラムを提供してきました。時代の変化に対応したエキスパートとして、10年以上にわたって全国各地に修了生を輩出しています。
詳細・お申込みは公式サイト（https://learning.ackk.org/0301/）をご参照ください。
【募集概要】
名称：ターミナルケア指導者養成講座
日程：2025年（令和7年）10月25日（土）・10月26日（日）＊2日間連続
会場：水道橋駅前・東京学院ビル（東京都千代田区神田三崎町3-6-15）
対象：医療・介護・福祉等の専門職で、ターミナルケア（終末期ケア・看取りケア・エンドオブライフケア 等）の指導者を目指す方。
募集期間：2025年9月22日～開催前まで（先着順に受付）
申込方法：公式サイト（https://learning.ackk.org/0301/）のフォームまたはFAX・郵便にてお申込みください。
■「ターミナルケア指導者養成講座」公式サイト
https://learning.ackk.org/0301/
■「ターミナルケア指導者養成講座」教育プログラム策定・資格認定団体
終末期共創科学振興資格認定協議会
https://ctca.jp/
■「ターミナルケア指導者養成講座」関連講座
通信制「実務者研修教員講習会」（厚生労働省指定講習会）
https://learning.ackk.org/kyoinkoshu/
1日完結「医療的ケア教員講習会」（厚生労働省指定講習会）
https://learning.ackk.org/iryotekikea/
■本件に関するお問合せ先
一般社団法人知識環境研究会［教育会］研修事務局
〒101-0044東京都千代田区鍛冶町2-11-22
TEL：03（3252）2472
FAX：03（6779）4703
Email：info@ackk.or.jp
