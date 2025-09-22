10/2「おてつたび インパクトレポート2025」発行イベント開催 ― 関係人口創出の成果と社会的インパクトを紹介

株式会社おてつたび

地域の季節的・短期的な人手不足をキッカケに地域の関係人口を創出するマッチングサイト『おてつたび』を運営する株式会社おてつたび（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：永岡里菜、以下「おてつたび」）は、サービス開始から7年間の取り組み成果をまとめた「おてつたび インパクトレポート 2025」を発行いたします。つきましては、本レポートの内容を詳しくご紹介するとともに、実際に「おてつたび」を導入された自治体様の事例や今後の活用可能性について共有するオンライン報告イベントを、2025年10月2日（木）に開催いたします。

なお、当社がインパクトレポートを発行するのは今回が初めてとなります。

開催背景

2018年のサービス開始以来、「おてつたび」は日本全国の自治体や地域事業者の皆さまと共に、人手不足の解消を入口とした関係人口の創出に取り組んでまいりました。

多くの地域で関係人口創出が重要課題となる中、これまで7年間で蓄積してきた定量・定性的なデータや、現場で得られた知見を「社会的インパクト」として可視化し、広く社会に還元することが私たちの責務であると考え、このたびインパクトレポートを発行する運びとなりました。

本イベントでは、レポートで描き出した成果と今後の課題を共有し、参加者の皆さまがそれぞれの地域での取り組みのヒントを得られる機会となることを目指します。

本イベントでご共有する内容

- 7年間で創出された「関係人口」の定量・定性的な成果- 先進的な取り組みを行う導入自治体のリアルな声（成功のポイントや課題）- データから見る、地域と参加者の間に生まれる繋がりの実態- 今後の地方創生に繋がる「おてつたび」の新たな活用可能性

関係人口創出に関心のある自治体・企業関係者の皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

「おてつたび インパクトレポート 2025」発行イベント 開催概要

開催テーマ：『おてつたびインパクトレポート発表イベント』～ 地域とともに「関係人口創出」を本気で目指してきた7年の成果と課題 ～

内容：

- インパクトレポートの内容報告（株式会社おてつたび 代表取締役CEO 永岡里菜）- 導入自治体の詳細事例のご紹介

日時：2025年10月2日（木）14:00～16:00

開催方法：オンライン開催（Zoom）

参加費：無料

参加対象者：関係人口創出・地域活性化に取り組む全国の自治体職員および関係者の皆様

※本イベントは自治体職員の皆様を主な対象としております。誠に恐れ入りますが、同業他社様のご参加はご遠慮いただいております。

お申し込み方法：以下のフォームよりお申し込みください。

https://form.run/@sales-rDd02ed7JJ21tH8iRzEN

イベントに申込む :https://form.run/@sales-rDd02ed7JJ21tH8iRzEN株式会社おてつたび 代表取締役CEO 永岡里菜からのコメント

「日本のいい人、いいもの、いい地域がしっかり評価される世界を創る」という想いで走り続けて7年、多くの地域の皆さまに支えられ、関係人口という目に見えにくい価値と向き合ってまいりました。今回、その軌跡をインパクトレポートという形でご報告できることを大変嬉しく思います。イベントでは、机上の空論ではない、地域と共に汗を流してきたからこそ語れるリアルな成果と課題をお伝えします。この報告が、全国で地域のために奮闘されている皆さまにとって、少しでも未来へのヒントとなれば幸いです。

「おてつたび」とは

「おてつたび」は「お手伝い（短期アルバイト）」と「旅」を組み合わせた人材マッチングサービスです。人手不足に悩む地域事業者と、働きながら旅を楽しみたい旅行者をマッチングしています。地域との出会いや交流をきっかけに、訪れた地域を「第二のふるさと」と感じるような関係人口の創出を目指しています。

（会社概要）

会社名 ：株式会社おてつたび

代表者 ：代表取締役CEO 永岡里菜

所在地 ：〒141-0031 東京都品川区西五反田2－29-9 五反田アルファビル

設立 ：2018年7月

URL ：https://otetsutabi.com/(https://otetsutabi.com/)