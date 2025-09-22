ポルトガルパビリオンにてASSOCIATIVE DESIGN（アソシアティブ・デザイン）が特別展「SECOND LIFE」を開催

Associative Design

ポルトガル木材・家具産業協会（AIMMP）が推進するプロジェクト「Associative Design - The Best of Portugal（アソシアティブ・デザイン）」は、2025年9月26日（金）から29日（月）まで、EXPO 2025 大阪・関西万博の「Empowering Lives」ゾーンに位置するポルトガルパビリオンにて、特別展「SECOND LIFE（セカンドライフ）」を開催いたします。

本展は、ポルトガル政府公式プログラムの一環として実施されるもので、デザイン・創造性・イノベーション・そして持続可能性といった価値を国際的に発信することを目的とした、戦略的な取り組みです。

ポルトガル木材・家具産業協会（AIMMP）が推進する「Associative Design - The Best of Portugal」で、ブランドの戦略的ビジョンと国際展開を牽引するシニア・プロジェクト・マネージャーのサレテ・ペイシーニョは、「Associative Designの2025大阪・関西万博への参加は、ポルトガル・デザインの国際的な価値を高める絶好の機会であり、持続可能で創造的な未来に向けたメッセージの発信となることを願っています」とコメントしています。

「SECOND LIFE」 ― 記憶のあるデザイン、意味ある未来 ―

「SECOND LIFE」は、素材の再生を通じて、現代デザインが果たすべき社会的・環境的役割を問いかける展覧会です。ポルトガルの国家テーマである「海：青の対話」に呼応し、廃材や未利用資源に新たな命を吹き込んだ作品の数々を紹介します。

解体された木材、再利用コルク、回収されたガラスやプラスチック、放棄された漁網、繊維産業の余剰ウールなど、物語を宿した素材を用い、ポルトガルを代表するデザイナーやクラフトマンたちが新たな形へと再構築。それぞれの作品は、「不完全さ」や「再出発」「可能性」といったテーマを讃え、デザインが「時間」「素材」「自然」「産業」「消費」「責任」といった要素をつなぐ媒介者であることを体現します。展示空間は約70平方メートル 。「森と海」を抽象的に表現した空間演出のもと、ポルトガル国内でデザイン・製作された家具やインテリア作品を中心に構成されます。展示では、来場者がより深く作品の背景に触れられるよう、QRコードによる情報取得や、ビデオウォール、インタラクティブ・トーテムなどのデジタル技術を導入。ポルトガルの創造産業の魅力を五感で体験できる構成となっています。

【開催概要】- 展覧会名： 「SECOND LIFE」― 記憶のあるデザイン、意味ある未来 ―- 会期： 2025年9月26日（金）～29日（月）- 公開時間： 午前9時～午後9時（*26日午後2時30分～5時30分、27日午後5時30分～8時はプライベートイベントのため一般公開なし）- 場所： 2025 大阪・関西万博 ポルトガルパビリオン内イベントスペース- 主催： ポルトガル木材・家具産業協会（AIMMP）- 企画： Associative Design - The Best of Portugal- 協力： AICEP（ポルトガル貿易投資庁）／SIAC国際化プロジェクト- 出展作家・企業（予定）:ルーベン・シルヴァ、ヴァネッサ・バラガン、ルイス・レアン、カルロス・メロ、アンドレ・テオマン、アナ・メストレ、マリオ・エンリケス、ヌーノ・ローザ、カティア・ソウザ、モニカ・サントス（陶芸）、クララ・レゴ（陶芸）、その他、ポルトガルのサステナブル企業による製品展示カルロス・メロ（Carlos Mello）「装飾空間構造」。アートと機能性の交差点を探求するポルトガルのデザイナー。彫刻的なアプローチと現代家具デザインを融合させた彼の作品は、文化的アイデンティティを体現しながら、新たな表現のかたちを提示しています。

ルイス・レアン（Luis Leão）「シャンパン サイドテーブル」ルイス・レアンは、機能的な家具を現代的な視点でデザインするポルトガルのデザイナーです。彼の作品は、形状と用途の関係性に注目し、ポルトガルデザインの文脈の中で、革新性と実用性を融合させています。

左）Wood Tailors Design「Barlowコートハンガー」右）アナ・メストレ（Ana Mestre）、ラシム・サヴァシュカン（Rasim Savaskan）「フォレストチェアー」

本展は、ポルトガルの創造産業とサステナブル・デザインの価値を国際的に発信し、「ポルトガルブランド」の認知拡大を図るとともに、世界各国のパートナーや投資家とのネットワーク構築を目指すものです。AICEP（ポルトガル貿易投資庁）との連携のもと、SIAC国際化プロジェクトの一環として実施されます。

【Associative Design - The Best of Portugal（アソシアティブ・デザイン）について】

ポルトガル木材・家具産業協会（AIMMP）が推進する国際的なプロジェクト。

ポルトガルの優れたデザインと製造技術を世界に発信し、特に住空間における文化的アイデンティティと応用イノベーションを融合した提案を展開。産業・アカデミア・クリエイター間の構造的対話を促し、ポルトガル家具産業の創造性と国際競争力を強化することを目的としています。

https://associativedesign.com/

Instagram: www.instagram.com/associativedesign

LinkedIn: www.linkedin.com/company/associativedesign

Facebook: www.facebook.com/AssociativeDesign