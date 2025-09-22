兵庫県多可町の豊かな自然から安心な食を全国に届けます

多可町商工会

多可町商工会（会長：數原宏幸、所在地：兵庫県多可郡多可町）は、過去5年間にわたって多可町の食資源を近畿に広めていくという目標のもと、大阪で開催されている「FOOD STYLE Kansai」に出展してきました。

そしてこの度、その舞台を全国に移すべく、9月25日・26日に東京ビッグサイトで開催される「FOOD STYLE JAPAN 2025 ＜東京＞」(https://foodstyle.jp/tokyo/)に初出展します。

日程：9月25日（木）・26日（金）

会場：東京ビッグサイト

ブース番号：東4D-65

兵庫県多可町は、兵庫県の中央部に位置しており「酒米山田錦」「杉原紙」「敬老の日」の発祥のまちとして、地域の活性化に取り組んでいます。

水資源に恵まれ、豊かな自然の中で育つ農産物をはじめ、地域資源「播州百日どり」など食資源が豊富な多可町。

そんなまちから、5者が自社の自慢の「食」を全国の皆様にお届けします。

播州地卵は、多可町でのびのびと平飼いで健やかに育った鶏が生んだ有精卵です。餌にこだわることで、黄身は濃厚でコクがあり、白身に臭みのない風味豊かな卵です。株式会社 加美鳥(https://kamichou.myshopify.com/)

平飼いで育てた播州地卵

兵庫県多可町にて、播州地卵の飼育生産及び卸小売販売、播州百日どりの飼育生産。また、自社取扱商品の直売及び、飲食スペースを併設した「鳥、マルシェ。多可町」を運営。

茶穀米は、日本名水「松か井の水」が流れる多可町で元気に育ったコシヒカリ玄米や厳選した数種類の国産穀物、そしておいしい緑茶を彩り良く丁寧にブレンドした「茶葉入りの雑穀米」です。合同会社 いっとき(https://ittoki.jp/)

日本の新たな健康食品「茶穀米（ちゃこくまい）」で世界を元気に

食べるお茶をコンセプトに創業してから3年、主にミドル世代の方々を中心に「おいしかったです」と嬉しいお言葉をいただいております。ここ日本はもちろん、世界の方々に驚きや感動を与え、健康で元気に、そして笑顔になってほしいと日々奮闘しております。

酒米の王様と呼ばれる山田錦を100％使用した米粉の優しい味わいのバウムクーヘンです。株式会社 食彩Smile Labo Nature(https://nature2008.net/)

心・素材・夢を大切に

古民家をリノベーションした空間で作る米粉スイーツのお店です。ご来店いただくだけで「来てよかった」と感じてもらえるような空間づくりにこだわりました。地域の素材を大切にしたほっこり優しいケーキが自慢です。

trape'ze レモンは、国産レモンを使用し、ふんわりしっとりとした爽やか風味のレモンケーキ。お気に入りのトラペーズ型で焼き上げました。The Bramble Nook ・BORAGE(https://cafe-borage.com/)

自然と素材、ふたつの温もりで心安らぐ時間をお手伝い。

地元で育まれた様々な厳選素材を活かした豊富なレシピで、生産者の想いとお客様を愛情たっぷりの料理でつなぎます。

すぐ、おかいさん（α化米粉） ●水分を加え、30秒でミキサー状のおかゆが完成。介護食、離乳食に。●「ホンモノだ」と涙をこぼされる医療専門職の方が続出。 ●令和6年能登半島地震政府救援物資として農水省が採用。同年農水大臣から感謝状授受。 ●原料米：有機山田錦100％。酒米として知られる「山田錦」はα化することで強いお米の風味と適度な粘性というすばらしい特質を発揮します。農園若づる(https://www.instagram.com/wakadzuru/)

香り高く、甘い。ここまでおいしいミキサー粥は他にない。

そしてオーガニック（有機JAS）。

酒米の聖地「多可町」からお米の豊かな味わい、しみじみとしたしあわせをお届けします。