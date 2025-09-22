四国産柚子の天然精油を配合した ほんのり甘く爽やかな柚子蜜の香りで保湿ケア

株式会社グローバルプロダクトプランニング（本社：東京都渋谷区南平台町）は、「ゆるりと 柚子蜜（ユズハニー）」を9月22日に発売します。


フレッシュな柚子とハチミツなど天然の保湿成分を配合したハンドケアクリーム、マルチバーム、ボディー＆ヘアオイルで、乾燥しがちな肌や髪になめらかなうるおいをお届けします。





もぎたての柚子にハチミツとろり


晩秋から冬にかけて黄金色に色づき旬を迎える、爽やかで香り高い柚子。やさしい甘みの蜂蜜に溶け込んで、ほっと心がなごみます。


四国産柚子の天然精油を配合した上質な香りで穏やかなひとときを。







ゆるりと 柚子蜜　うっとりハンドケアクリーム


価格 1,430円（税込）　内容量 35mL





柚子オイル*とハチミツ配合のコクのある高保湿ハンドクリーム。指先までしっとりうるおし手肌を保護。ホッと落ち着く香りに包まれます。


日本製


*ユズ果皮油、ユズ種子油



保湿成分：ユズ果皮油、ユズ種子油、ハチミツ、ミツロウ、ワセリン、シア脂、セラミドNP


4つの無添加：アルコール、着色料、石油系界面活性剤、紫外線吸収剤






コクがありながらベタつかないテクスチャー


ゆるりと 柚子蜜　とろけるマルチバーム


価格 1,540円（税込）　内容量：16g




乾燥が気になる指先、唇、髪などに使える万能バーム。植物由来の保湿成分を配合。


ふんわりやわらかなバームがとろけて、うるおいをキープします。


植物由来成分約90％　日本製



●手肌・くちびる・ひじ・かかと・髪など


いろいろなところに



保湿成分：ユズ果皮油、ユズ種子油、ミツロウ、シア脂、ヒマワリ種子油


7つの無添加：アルコール、鉱物油、パラベン、シリコン、着色料、石油系界面活性剤、紫外線吸収剤





体温でとろけるバーム


ゆるりと 柚子蜜　ボディー＆ヘアオイル


価格 1,760円（税込）　内容量 50mL




植物オイル（保湿成分）が乾燥した肌と髪にうるおいとツヤを与えるマルチオイル。


柚子と蜂蜜の香りがふわりと香ります。


植物由来成分約95％　日本製



●からだ・髪に



保湿成分：ユズ果皮油、ユズ種子油、ハチミツ、ローヤルゼリーエキス、ヒマワリ種子油、ホホバ種子油、コメヌカ油、カミツレ花エキス


5つの無添加：アルコール、鉱物油、防腐剤、着色料、紫外線吸収剤





手に出しやすいポンプタイプ


ゆるりと　～日本の風情をゆるりとあじわう


彩り豊かな風景や空を眺め、風が運ぶやさしい香りに包まれる。


古くから親しみ、そばにあるものに心が和む。ゆったりと情緒あるひとときをお届します。



●ゆるりと 柚子蜜（ユズハニー）


GPPオンラインショップなどで販売


