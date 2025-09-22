7日間限定！高知ならではの「酢みかん」を東京で体感 ──「おたべごろ」セレクトによる話題のカフェスイーツ＆塩二郎コラボ惣菜が日本橋三越本店に登場！

株式会社VISIONECT

日本橋三越本店が提案する「夏疲れを癒す新定番」として、2025年9月24日（水）～30日（火）の7日間、本館地下1階 フードコレクションにて、高知の食文化「酢みかん」をテーマにした特別企画が開催されます。

この企画に出展するのは、地方の生産者と都市をつなぐ、店舗を持たないセレクトショップ「おたべごろ」（運営：株式会社VISIONECT、所在地：高知県高知市、代表取締役：町田美紀）。

「おたべごろ」は、これまでも毎回の出店ごとにオリジナルコラボレーションや独自の企画を打ち出し、その場限りの特別な体験を生み出してきました。

江戸時代から受け継がれてきた高知の「酢みかん」文化を、今回も現代の料理やスイーツに昇華。ここでしか味わえない、7日間限定の特別メニューをお楽しみいただけます。

地方食材 × 都心の飲食店 × 百貨店、新しい食のかたち

TSUBASA COFFEEコラボ むすびスイーツ文旦バスクチーズケーキ和食の料理人 × 田野屋塩二郎のカワハギ塩

このイベントのために「おたべごろ」がセレクトしたのは、都心で活躍するシェフや飲食店と高知の食材による、この季節だけの特別メニュー。

南国の太陽を浴びて育った高知の“酢みかん”が料理人の感性と出会い、みずみずしく新しい組み合わせが次々と誕生しました。

地方に根付く文化や食材、そして料理人の技を、百貨店という高感度な舞台へ。

季節の移ろいを感じるラインナップを通して、都市にいながら地域の価値を再発見できる機会です。

今回も「おたべごろ」ならではの視点で企画し、伝統と革新が交差する“都市型の地方体験”を、7日間限定でお届けします。

「おたべごろ」ならではの限定コラボが実現

TSUBASA COFFEE（東京）× むすびスイーツ（広島）

一つ一つ手作りされるバスクチーズケーキむすびスイーツ（広島・三原）

全国1位を獲得したチーズケーキブランド「むすびスイーツ」と、新宿御苑で行列の絶えない人気カフェ「TSUBASA COFFEE」がコラボレーション。

高知の文旦を使用した、このイベント限定の特別なバスクチーズケーキをご用意しました。

「むすびスイーツ」は、広島県三原市須波の瀬戸内海に面した築100年の古民家で、一つ一つ丁寧に手作りされるスイーツブランド。特別なものに頼らず、厳選した素材を生かした優しい味わいで、全国のファンを魅了しています。

今回のために仕立てられた、文旦の爽やかな酸味とバスクチーズケーキの濃厚なコクが出合う一品。

ここでしか味わえない特別なコラボレーションをぜひお楽しみください。

ベジ365（東京）×田野屋塩二郎（高知）

鶏竜田揚げと酢みかんの柑橘和え × 田野屋塩二郎〈カワハギ塩〉全てのメニューに田野屋塩二郎の塩を合わせて

長年にわたり和食の料理人として研鑽を積み、野菜の魅力を知り尽くした「ベジ365」が手掛ける惣菜と、カリスマ塩職人・田野屋塩二郎がコラボレーション。

青レモン香る塩むすび、鯛と文旦のマリネ、鶏竜田揚げの柑橘和えなど、塩と柑橘が織りなす多彩なラインナップをご用意しました。

塩を手がけるのは、大阪・関西万博「にっぽんの宝物祭り」でレジェンドグランプリを受賞し、「令和の虎～通販版～」でも大きな反響を呼んだ塩職人・田野屋塩二郎。

今年8月に開催されたイベントでも、連日行列が絶えない人気を博した“塩二郎のむすび”が、再び日本橋三越本店に登場します。

塩職人 田野屋塩二郎

2025年、大阪・関西万博の関連イベントで、田野屋塩二郎氏の新作「砂糖塩」がレジェンドグランプリを受賞。砂糖と海水を独自の技術で結晶化させ、まろやかな甘みとミネラル感を併せ持つ“新しい塩”は、これまでにない発想とバランスで審査員を魅了した。この受賞を機に、田野屋氏の職人技と革新性がさらに注目を集めている。▶ Instagram @tanoyaenjiro(https://www.instagram.com/tanoyaenjiro/)

TheMana Village（高知・足摺）× 高知のブランド鯛「海援鯛」

四国最南端・足摺のリゾートホテル「TheMana Village」が、日本橋三越本店に初登場。

黒潮の恵みを受けて育った高知のブランド鯛「海援鯛」を贅沢に使用した「鯛めし丼」、豪快な藁焼きカツオ丼など、高知の海の幸を存分にお楽しみいただけます。



恵まれた海洋環境で丹念に育まれ、厳格な独自基準をクリアした「海援鯛」。水揚げの瞬間から神経締めを施すこだわりにより、最高品質を追求した逸品です。妥協を許さない品質管理が築き上げた高知のブランド鯛「海援鯛」は、引き締まった身質と上品なうま味で、数多くの料理人や食通を魅了しています。その確かな品質を、The Mana Villageならではの料理で仕上げ、東京の皆さまへお届けします。

「海援鯛」を使った鯛めし丼（写真はイメージです）四国最南端・足摺のリゾートホテル「TheMana Village」

This is Crepe（東京）× 土佐文旦（高知）

「生地だけで美味しい」をコンセプトに、今大注目の人気クレープブランド「This is Crepe」が日本橋三越本店に初登場。

今回は高知の土佐文旦ジャムを使った限定クレープ 「This is Buntan」 を販売します。

素材にこだわり、小麦本来の香りとしっとり感を楽しめる生地は、まさに「シンプルなのに特別」。

定番人気の「シュガーバター」や、すっきりとしたアイスコーヒー、カフェオレとあわせて、東京の中心地で高知の爽やかな柑橘とのマリアージュをご堪能いただけます。

生地だけで美味しいクレープ＝This is CrepeThis is Crepe（東京・新宿）

SoulSoils（東京）× 高知食材（高知）

レストラン発のグローサリーブランド「SoulSoils」が登場。

高知を代表する柑橘「土佐文旦」の果汁を使った「文旦シロップ」、有機生姜を発酵させた「NOT JUST GINGER」、ジンジャーハーブティーなど、料理人の感性を生かして開発したこだわりのグローサリーを展開します。

南国の太陽を浴びて育った果実や生姜の魅力を、レストランクオリティーで磨き上げたラインナップ。

プロの技が引き出す素材本来の力を、ご自宅で手軽にお楽しみいただけます。

地方の逸品を“都市体験”へ──食がつなぐ新しい価値創出のかたち

THE SYRUP / BUNTANSoulSoils（東京・広尾）

「おたべごろ」は店舗を持たず、百貨店や食イベントを巡りながら、生産者の想いや地域のストーリーを都市の消費者へ届ける旅するブランド。

主催する株式会社VISIONECTは、食を通じて社会課題に取り組むフードエディットカンパニーとして、「おたべごろ」を百貨店やイベントで展開しています。

今回で３度目となる日本橋三越本店での出店では、高知食材 × 都心の飲食店 × 百貨店による特別なコラボレーションを実現。

高知が生み出す食材の価値を、都心の百貨店という高感度な市場に乗せ、第一線で活躍する料理人や飲食店の感性と融合させることで、単なる販売にとどまらない発信を可能にしました。

おたべごろのプロジェクトは、地域食材のプレミアム化や新しい販路開拓を実現するモデルケースとして注目されています。

【イベント概要】

イベント名：高知の食文化「酢みかん」

期間：2025年9月24日（水）～9月30日（火）

時間：10:00～19:30

場所：日本橋三越本店 本館地下1階 フードコレクション

公式サイト

https://www.mistore.jp/store/nihombashi.html

【おたべごろ出店ブランドと限定メニュー】

■TSUBASA COFFEE（東京）× むすびスイーツ（広島）

・TSUBASA COFFEEコラボ むすびスイーツ文旦バスクチーズケーキ 300g \3,481

むすびスイーツ文旦バスクチーズケーキむすびスイーツ（広島・三原）TSUBASA COFFEE（東京・新宿）

■ベジ365（東京・荒川）

・青レモン香る塩むすび × 田野屋塩二郎〈おむすび塩〉 \771

・鯛と文旦のマリネ × 田野屋塩二郎〈抹茶塩〉 \1,381

・鶏竜田揚げと酢みかんの柑橘和え × 田野屋塩二郎〈カワハギ塩〉 \1,291

・夏名残り野菜のグリルと青レモンのサラダ × 田野屋塩二郎〈黒〉 \1,091

・文旦と杏仁豆腐のあんみつ × 田野屋塩二郎〈黒〉 \841

青レモン香る塩むすび × 田野屋塩二郎〈おむすび塩〉夏名残り野菜のグリルと青レモンのサラダ × 田野屋塩二郎〈黒〉鯛と文旦のマリネ × 田野屋塩二郎〈抹茶塩〉

■TheMana Village（高知・足摺）

・藁焼きカツオ丼 \1,404

・鯛めし丼 \1,404

高知名物・藁焼きカツオ鯛めし丼（写真はイメージです）TheMana Village（高知・足摺）

■This is Crepe（東京・新宿）

・This is Crepe（シュガーバター） \901

・This is Buntan（文旦ジャムのクレープ） \1,001

・アイスコーヒー \601

・アイスカフェオレ \701

This is CrepeThis is Crepe（東京・新宿）This is Crepe＝生地だけで美味しいクレープ

■SoulSoils（東京・広尾）

・THE SYRUP / BUNTAN 100ml \1,201 ／ 300ml \2,401

・THE SYRUP / GINGER 100ml \1,301 ／ 300ml \2,601

・ジンジャーハーブティー 20g \1,201 ／ 80g \3,801

・NOT JUST GINGER／発酵生姜 100g \2,501

THE SYRUP / BUNTANジンジャーハーブティーSoulSoils（東京・広尾）