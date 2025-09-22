7日間限定！高知ならではの「酢みかん」を東京で体感 ──「おたべごろ」セレクトによる話題のカフェスイーツ＆塩二郎コラボ惣菜が日本橋三越本店に登場！
日本橋三越本店が提案する「夏疲れを癒す新定番」として、2025年9月24日（水）～30日（火）の7日間、本館地下1階 フードコレクションにて、高知の食文化「酢みかん」をテーマにした特別企画が開催されます。
この企画に出展するのは、地方の生産者と都市をつなぐ、店舗を持たないセレクトショップ「おたべごろ」（運営：株式会社VISIONECT、所在地：高知県高知市、代表取締役：町田美紀）。
「おたべごろ」は、これまでも毎回の出店ごとにオリジナルコラボレーションや独自の企画を打ち出し、その場限りの特別な体験を生み出してきました。
江戸時代から受け継がれてきた高知の「酢みかん」文化を、今回も現代の料理やスイーツに昇華。ここでしか味わえない、7日間限定の特別メニューをお楽しみいただけます。
TSUBASA COFFEEコラボ むすびスイーツ文旦バスクチーズケーキ
和食の料理人 × 田野屋塩二郎のカワハギ塩
地方食材 × 都心の飲食店 × 百貨店、新しい食のかたち
このイベントのために「おたべごろ」がセレクトしたのは、都心で活躍するシェフや飲食店と高知の食材による、この季節だけの特別メニュー。
南国の太陽を浴びて育った高知の“酢みかん”が料理人の感性と出会い、みずみずしく新しい組み合わせが次々と誕生しました。
地方に根付く文化や食材、そして料理人の技を、百貨店という高感度な舞台へ。
季節の移ろいを感じるラインナップを通して、都市にいながら地域の価値を再発見できる機会です。
今回も「おたべごろ」ならではの視点で企画し、伝統と革新が交差する“都市型の地方体験”を、7日間限定でお届けします。
「おたべごろ」ならではの限定コラボが実現
TSUBASA COFFEE（東京）× むすびスイーツ（広島）
一つ一つ手作りされるバスクチーズケーキ
むすびスイーツ（広島・三原）
全国1位を獲得したチーズケーキブランド「むすびスイーツ」と、新宿御苑で行列の絶えない人気カフェ「TSUBASA COFFEE」がコラボレーション。
高知の文旦を使用した、このイベント限定の特別なバスクチーズケーキをご用意しました。
「むすびスイーツ」は、広島県三原市須波の瀬戸内海に面した築100年の古民家で、一つ一つ丁寧に手作りされるスイーツブランド。特別なものに頼らず、厳選した素材を生かした優しい味わいで、全国のファンを魅了しています。
今回のために仕立てられた、文旦の爽やかな酸味とバスクチーズケーキの濃厚なコクが出合う一品。
ここでしか味わえない特別なコラボレーションをぜひお楽しみください。
ベジ365（東京）×田野屋塩二郎（高知）
鶏竜田揚げと酢みかんの柑橘和え × 田野屋塩二郎〈カワハギ塩〉
全てのメニューに田野屋塩二郎の塩を合わせて
長年にわたり和食の料理人として研鑽を積み、野菜の魅力を知り尽くした「ベジ365」が手掛ける惣菜と、カリスマ塩職人・田野屋塩二郎がコラボレーション。
青レモン香る塩むすび、鯛と文旦のマリネ、鶏竜田揚げの柑橘和えなど、塩と柑橘が織りなす多彩なラインナップをご用意しました。
塩を手がけるのは、大阪・関西万博「にっぽんの宝物祭り」でレジェンドグランプリを受賞し、「令和の虎～通販版～」でも大きな反響を呼んだ塩職人・田野屋塩二郎。
今年8月に開催されたイベントでも、連日行列が絶えない人気を博した“塩二郎のむすび”が、再び日本橋三越本店に登場します。
塩職人 田野屋塩二郎
2025年、大阪・関西万博の関連イベントで、田野屋塩二郎氏の新作「砂糖塩」がレジェンドグランプリを受賞。砂糖と海水を独自の技術で結晶化させ、まろやかな甘みとミネラル感を併せ持つ“新しい塩”は、これまでにない発想とバランスで審査員を魅了した。この受賞を機に、田野屋氏の職人技と革新性がさらに注目を集めている。▶ Instagram @tanoyaenjiro(https://www.instagram.com/tanoyaenjiro/)
TheMana Village（高知・足摺）× 高知のブランド鯛「海援鯛」
四国最南端・足摺のリゾートホテル「TheMana Village」が、日本橋三越本店に初登場。
黒潮の恵みを受けて育った高知のブランド鯛「海援鯛」を贅沢に使用した「鯛めし丼」、豪快な藁焼きカツオ丼など、高知の海の幸を存分にお楽しみいただけます。
恵まれた海洋環境で丹念に育まれ、厳格な独自基準をクリアした「海援鯛」。水揚げの瞬間から神経締めを施すこだわりにより、最高品質を追求した逸品です。妥協を許さない品質管理が築き上げた高知のブランド鯛「海援鯛」は、引き締まった身質と上品なうま味で、数多くの料理人や食通を魅了しています。その確かな品質を、The Mana Villageならではの料理で仕上げ、東京の皆さまへお届けします。
「海援鯛」を使った鯛めし丼（写真はイメージです）
四国最南端・足摺のリゾートホテル「TheMana Village」
This is Crepe（東京）× 土佐文旦（高知）
「生地だけで美味しい」をコンセプトに、今大注目の人気クレープブランド「This is Crepe」が日本橋三越本店に初登場。
今回は高知の土佐文旦ジャムを使った限定クレープ 「This is Buntan」 を販売します。
素材にこだわり、小麦本来の香りとしっとり感を楽しめる生地は、まさに「シンプルなのに特別」。
定番人気の「シュガーバター」や、すっきりとしたアイスコーヒー、カフェオレとあわせて、東京の中心地で高知の爽やかな柑橘とのマリアージュをご堪能いただけます。
生地だけで美味しいクレープ＝This is Crepe
This is Crepe（東京・新宿）
SoulSoils（東京）× 高知食材（高知）
レストラン発のグローサリーブランド「SoulSoils」が登場。
高知を代表する柑橘「土佐文旦」の果汁を使った「文旦シロップ」、有機生姜を発酵させた「NOT JUST GINGER」、ジンジャーハーブティーなど、料理人の感性を生かして開発したこだわりのグローサリーを展開します。
南国の太陽を浴びて育った果実や生姜の魅力を、レストランクオリティーで磨き上げたラインナップ。
プロの技が引き出す素材本来の力を、ご自宅で手軽にお楽しみいただけます。
THE SYRUP / BUNTAN
SoulSoils（東京・広尾）
地方の逸品を“都市体験”へ──食がつなぐ新しい価値創出のかたち
「おたべごろ」は店舗を持たず、百貨店や食イベントを巡りながら、生産者の想いや地域のストーリーを都市の消費者へ届ける旅するブランド。
主催する株式会社VISIONECTは、食を通じて社会課題に取り組むフードエディットカンパニーとして、「おたべごろ」を百貨店やイベントで展開しています。
今回で３度目となる日本橋三越本店での出店では、高知食材 × 都心の飲食店 × 百貨店による特別なコラボレーションを実現。
高知が生み出す食材の価値を、都心の百貨店という高感度な市場に乗せ、第一線で活躍する料理人や飲食店の感性と融合させることで、単なる販売にとどまらない発信を可能にしました。
おたべごろのプロジェクトは、地域食材のプレミアム化や新しい販路開拓を実現するモデルケースとして注目されています。
【イベント概要】
イベント名：高知の食文化「酢みかん」
期間：2025年9月24日（水）～9月30日（火）
時間：10:00～19:30
場所：日本橋三越本店 本館地下1階 フードコレクション
公式サイト
https://www.mistore.jp/store/nihombashi.html
【おたべごろ出店ブランドと限定メニュー】
■TSUBASA COFFEE（東京）× むすびスイーツ（広島）
・TSUBASA COFFEEコラボ むすびスイーツ文旦バスクチーズケーキ 300g \3,481
むすびスイーツ文旦バスクチーズケーキ
むすびスイーツ（広島・三原）
TSUBASA COFFEE（東京・新宿）
■ベジ365（東京・荒川）
・青レモン香る塩むすび × 田野屋塩二郎〈おむすび塩〉 \771
・鯛と文旦のマリネ × 田野屋塩二郎〈抹茶塩〉 \1,381
・鶏竜田揚げと酢みかんの柑橘和え × 田野屋塩二郎〈カワハギ塩〉 \1,291
・夏名残り野菜のグリルと青レモンのサラダ × 田野屋塩二郎〈黒〉 \1,091
・文旦と杏仁豆腐のあんみつ × 田野屋塩二郎〈黒〉 \841
青レモン香る塩むすび × 田野屋塩二郎〈おむすび塩〉
夏名残り野菜のグリルと青レモンのサラダ × 田野屋塩二郎〈黒〉
鯛と文旦のマリネ × 田野屋塩二郎〈抹茶塩〉
■TheMana Village（高知・足摺）
・藁焼きカツオ丼 \1,404
・鯛めし丼 \1,404
高知名物・藁焼きカツオ
鯛めし丼（写真はイメージです）
TheMana Village（高知・足摺）
■This is Crepe（東京・新宿）
・This is Crepe（シュガーバター） \901
・This is Buntan（文旦ジャムのクレープ） \1,001
・アイスコーヒー \601
・アイスカフェオレ \701
This is Crepe
This is Crepe（東京・新宿）
This is Crepe＝生地だけで美味しいクレープ
■SoulSoils（東京・広尾）
・THE SYRUP / BUNTAN 100ml \1,201 ／ 300ml \2,401
・THE SYRUP / GINGER 100ml \1,301 ／ 300ml \2,601
・ジンジャーハーブティー 20g \1,201 ／ 80g \3,801
・NOT JUST GINGER／発酵生姜 100g \2,501
THE SYRUP / BUNTAN
ジンジャーハーブティー
SoulSoils（東京・広尾）