【TAC情報処理】応用情報技術者オンラインセミナー『あなたにピッタリな勉強スタイルを探そう』9/25(木)開催！＼始めるなら今がチャンスです！／

TAC株式会社

情報処理技術者試験対策講座を展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役：多田敏男）は、2026年春期合格目標の無料オンラインセミナーを9/25（木）に開催します。

多くの合格者を輩出した根岸講師による「本科生プラスvs本科生 あなたにピッタリな勉強スタイルを探そう」のオンラインセミナーを開催！

応用情報技術者合格まで学習期間はどれくらい必要？あなたの状況に応じて、必要な学習期間とおすすめコースを講座の担当講師がご紹介します。TACのコースについて詳しく知りたい方にもおすすめのセミナーです。

『本科生プラス』とは

基本情報技術者試験レベルの基礎知識を「入門講義」で復習した後、「本科生」のカリキュラムに進みます。合否のポイントとなる科目Ｂ対策は、各自の受験プランに合わせて学習することが可能です。

受講可能な分野を限定した受講料がお得な「本科生プラスＡ」「本科生プラスＢ」もご用意しています。

『本科生』とは

基本情報技術者試験合格レベルの方が基礎から学習して、応用情報技術者試験合格を目指すTACのスタンダードコースです。科目Ａ対策では、テクノロジ系・マネジメント系・ストラテジ系の3分野を網羅し、科目Ｂ対策では各自の受験プランに合わせて、学習分野を自由に選択することが可能です。

受講可能な分野を限定した受講料がお得な「本科生Ａ」「本科生Ｂ」もご用意しています。

2026年春期合格目標でこれから学習を始めてみたいとお考えの方、ぜひ参考にしてください！

実施概要

■日時：9月25日（木）19:00～

■開催方法：オンライン（Zoom）

■参加費：無料

■対象：これから学習を始めようとお考えの初学者の方

■予約方法：下記TACホームページよりお申込みください

https://www.tac-school.co.jp/kouza_joho/joho_webinar_ap_250925.html

担当講師

根岸 良征（ネギシ ヨシマサ）講師

TAC情報処理講座では、「応用情報技術者」「情報処理安全確保支援士」「ネットワークスペシャリスト」「データベーススペシャリスト」「エンベデッドシステムスペシャリスト」などの試験対策を担当。

情報処理技術者試験・情報処理安全確保支援士試験を熟知しており、体系的で分かりやすい講義は、教室講座・オンライン・企業研修などでも好評を博している。

《資格の学校TAC情報処理講座 公式SNS情報》

■X(Twitter) URL： https://x.com/TAC_joho

■YouTube URL： https://www.youtube.com/channel/UCl__5X278BN-LkDovUB5PhA

《会社概要》

会社名：TAC株式会社

代表者：代表取締役社長 多田敏男

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/