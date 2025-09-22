エルメの基本操作と運用を体験できる初心者向け説明会を開催

株式会社ミショナ

株式会社ミショナ（本社：東京都渋谷区、代表：鈴木隆宏）は、2025年9月9日（火）に「初心者向け説明会」をオンラインで開催いたしました。

本説明会では、ログイン・QR導線の確認から、自動応答・タグ運用、ステップ配信の絞り込み、フォームのカスタムまでを講師と一緒に操作。運用でつまずきやすいポイントを実例で学び、当日から使える知識とスキルを習得いただきました。

■実務フローに沿った操作を“手を動かして”体験

体験会では、まずログインやQR表示といった基本操作を確認。その後、実際の運用でよく使われる「タグ人数制限と抽選の仕組み」を実演しました。特典やキャンペーンで参加者が上限を超えた際に、誰を当選とするかを自動で振り分ける仕組みを、具体例を交えて解説しました。

■“予約導線”を強化する配信・絞り込み設計

セミナー参加者へのフォローメッセージでは、ステップ配信（段階的に送る仕組み）とタグでの絞り込みを組み合わせ、さらに友だち情報の「年月日」を基準に送信タイミングを調整する方法を紹介しました。

どの段階で予約を完了していないユーザーかを、ステップの進み具合と除外条件を掛け合わせて抽出する手順を実演。重複配信を防ぎつつ、予約につながりやすいユーザーにだけ追加アプローチできる、“実際の運用で役立つ工夫”を共有しました。

■フォームのUI/UXを改善（ボタン追加や診断系の拡張）

フォームをより使いやすくするためのカスタマイズ例を紹介しました。

数値を入力すると即座に計算結果を表示する簡易診断の仕組みをはじめ、不要な要素の非表示やデザインを整える工夫など、実践的な方法を解説しました。

■集客とリピートを高める仕組み（初回クーポンとリピート設計）

飲食店で友だち追加率を高める方法として、コストを抑えつつ満足度を高められるクーポン（例：ドリンク1杯無料）や、ショップカードを使ったリピート促進の仕組みを紹介しました。これにより、単発の大幅割引に頼らず、利益を確保しながら継続的な来店につなげることができます。

■参加者の声

参加者からは以下のような感想が寄せられました。

- 実際に手を動かしながら検証できたので、仕組みがよく理解できた- 予約が未完了のユーザーをどう見つけるかが明確になった- フォームのカスタマイズで表現の幅が広がった- 長く使い続けるための工夫が参考になった

実際に役立つ学びへの評価が多く寄せられました。

ミショナは今後も、初心者の方が安心して導入・運用できるよう、定期的な体験会や交流会、テーマ別勉強会を継続的に開催してまいります。

L Message（エルメ）について

L Message（エルメ）は、株式会社ミショナが運営するLINE公式アカウントの拡張ツールです。

人材不足にお悩みの小規模事業者へのDX化支援を目的とし、自動化・仕組み化ができるシステムの開発・提供を行っています。

▼主な機能

・メッセージ配信

・フォーム作成

・予約受付管理

・商品販売、決済

・データ分析

次回開催情報

詳細はLINE公式アカウントでご案内しますので、お手数ですが以下のリンクより登録いただき、お問合せください。

友だち追加リンク：

http://go.lmes.jp/landing-qr/1656886828-yoaLLZlp?uLand=ooa3ai

L Message（エルメ）公式HP

L Message（エルメ）は、以下のリンクからご利用いただけます。

https://lme.jp/?prtimes