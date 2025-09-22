【競馬】秋のGI全レース　競馬サイト「馬トク」で馬券プレゼント

株式会社報知新聞社

報知新聞社（代表取締役社長・長谷川剛）が発行するスポーツ報知では競馬のGIレースの馬券プレゼントを実施しています。スプリンターズステークス（9月28日・中山）からは同社が運営する競馬専門サイト「馬トク」からの応募（馬トク会員限定、無料会員も可）も秋のGI全レースで開始します。馬券プレゼントは合計５人の記者が、各5000円分の買い目をチョイス。各記者の馬券を読者２人ずつ、計10人にプレゼントします。当選者と買い目はレース当日のスポーツ報知紙面で発表します。

馬トクホームページはこちら :https://umatoku.hochi.co.jp/馬券プレゼント応募ページはこちら :https://umatoku.hochi.co.jp/campaign/ticket_present.html

◆馬トクとは

スポーツ報知が運営する競馬専門サイト。3種類の出馬表の他、馬トク指数、激走馬などの独自データを提供中。馬券作戦に不可欠な要素が満載です。出馬表の過去戦歴だけでなく、馬トク指数、激走馬、外厩情報が一目で分かります。ｉPAT連携の馬券購入補助機能など便利機能も搭載しています。また、POG大会も開催するなどすべての競馬ファンが楽しめるサイトになっています。

・馬トク

https://umatoku.hochi.co.jp/

・馬トク公式X

https://x.com/umatoku_hochi

・スポーツ報知 競馬取材班X

https://x.com/hochi_keiba

・スポーツ報知ニュースサイト

https://hochi.news/

・スポーツ報知公式X

https://x.com/sportshochi

【リリースに関するお問い合わせ】

メール pr1872@hochi.co.jp