【KABEMONO】あの子が安心できる居場所をこれからも――ペットのための木製仏壇『ぬくもりのおうち』新発売

株式会社MIYABI

近年、犬や猫をはじめとするペットは大切な家族の一員として暮らしの中に寄り添う存在となり、その存在感はますます大きくなっています。

一方で、ペットを見送ったご家族からは「供養をしたいけれど、和風のお仏壇は部屋に合わない」「リビングに置くには少し重たい印象がある」といった声も少なくありません。

そこで、木製インテリアを手がける壁掛け家具専門ブランド「KABEMONO」は、木のぬくもりを大切にしながら、住まいに自然に溶け込むデザインを取り入れたペット用仏壇『ぬくもりのおうち』を新たに開発しました。

暮らしの中でやさしく寄り添う4つの特徴

やさしい家型デザイン

やわらかな曲線と温かみのある木の色合いで、まるで小さな家がそっとそこに在るかのように、リビングや寝室に自然に溶け込みます。

悲しみを思い出す場所ではなく、ほっと心が安らぐ、家族の一部のような存在。

それが、この家型デザインの魅力です。

無垢材のあたたかさ

触れるたびに伝わる、木そのもののやわらかさと自然な木目。年月を重ねるごとに色艶が増し、大切な思い出とともに育っていくかのようです。

手に触れたときのぬくもりは、言葉では表せない安心感を与えてくれます。

ペットとの日々の記憶をそっと包み込み、いつでもそばに感じられる存在になるでしょう。

壁掛け＆省スペース設計

リビングの壁、寝室の一角、窓辺…どんな場所にも気軽に飾れる壁掛け仕様です。

マンションや賃貸住宅など、従来の仏間のない住まいでも、場所を取らずにペットを偲ぶ空間を作れます。

壁に掛けた小さなおうちが、日常の中に自然な形で寄り添い、忙しい日々の合間にそっと安らぎを届けてくれるのです。

自由に飾れる空間

写真やお気に入りのおもちゃ、小さなお花やおやつ皿など、思い出の品を自由に置いて、自分だけの供養のかたちを作れます。

形式やルールに縛られる必要はありません。心のままに飾ることで、日々の暮らしの中で自然にペットを想い、そばに感じる時間を生み出します。毎日少しずつ変化するその空間は、愛する存在との思い出を形にする小さな魔法のようです。

壁掛けでも安心して使える専用アタッチメント付き

『ぬくもりのおうち』は、壁掛け設置に不安を感じる方にも安心してお使いいただけるよう、石膏ボード対応の専用アタッチメントを同梱しています。

取り付けはとても簡単。石膏壁専用のパーツを細いピンで固定するだけで、工具が苦手な方や女性でもスムーズに設置できます。専用工具「ピンプッシャー」も付属しているため、指を傷める心配もありません。

さらに、使用するピンは極細で、取り外した後も穴が目立たず、賃貸住宅でも安心。20kg（2Lペットボトル10本分）の耐荷重テストもクリアしており、重量のある骨壺でもしっかり支えられる設計です。

もちろん、置き型としてもご利用可能。お部屋の環境やライフスタイルに合わせて、設置方法を選べます。

商品概要ペット用仏壇 ぬくもりのおうち

＼ 暮らしに馴染む、やさしい おうち型 仏壇 ／ 思い出と共に包み込む、ペット のための小さなお家。

あの子が大好きだったおもちゃや お花、写真を飾って、心安らぐ空間を作りましょう。

素材：国産無垢材

仕様：壁掛け・置き型両用

生産地：日本製

価格：33,000円（税込） 送料無料

詳細を見る :https://item.rakuten.co.jp/kg38b/pbdn/

「また会える場所」をおうちの中に

大切な家族だったペットを見送ったあと、写真立ての前で「おかえり」と声をかけたり、好きだった花をそっと飾ったり――。

日々の暮らしに寄り添ったやさしい供養のかたちを届けたい。

そんな想いから『ぬくもりのおうち』は作られました。

大切な子との思い出は、これからも暮らしの中に寄り添い続けます。

『ぬくもりのおうち』が、その優しい時間をそっと見守れますように。

KABEMONO（カベモノ）は、壁を活用した省スペース収納家具を専門に展開するブランドです。静岡の自社工場で長年にわたり高品質な家具を製造してきました。無垢材を使用した国産家具の製造にこだわり、シンプルでスタイリッシュなデザインと機能性を両立したアイテムを提供しています。

「暮らしをすっきり快適に」をテーマに、これからも日本の住空間に最適な収納家具をお届けしてまいります。

【KABEMONO公式サイト】

URL: https://miyabi-interior.shop-pro.jp/

【楽天市場ショップ】

URL: https://www.rakuten.ne.jp/gold/kg38b

【お問い合わせ先】

株式会社 MIYABI

〒422-8046

静岡県静岡市駿河区中島644-1

E-MAIL/ info-kg38b@miyabi-kobo.co.jp

TEL/ 054-260-7090

FAX/ 054-281-5978