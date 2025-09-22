「ドナルド・マクドナルド・ハウス支援　チャリティラン＆ウォーク」大会ゲスト決定！ ～ 北澤 豪さん、和泉 元彌さん、高田 夏帆さん、市川 美織さん

株式会社ランナーズ・ウェルネス

2025年11月9日（日）に開催される「ドナルド・マクドナルド・ハウス支援 チャリティラン＆ウォーク」を盛り上げてくれる、豪華な大会ゲストが決定しました。

大会ゲストからのコメント

北澤 豪さん

公式アンバサダー（元サッカー日本代表）



「病気に立ち向かうことと、スポーツに挑むことには共通点がある」という信念のもと、長年にわたりドナルド・マクドナルド・ハウスをスポーツを通じて応援し続けています。

その一環として、東京マラソンのチャリティランナーとして毎年参加し、またチャリティフットサルを開催して参加費を寄付するなど、仲間と楽しみながら活動の輪を広げてきました。

2025年大会でも、全国の“志”を同じくする皆さんと共に走り・歩きながら、病気と向き合うお子さんやご家族に力強いエールを届けたいと思います。

こうして継続して取り組むことで、スポーツの力と人々の想いが重なり、より大きな希望が広がっていくと信じています。

和泉 元彌さん

公式アンバサダー（狂言師/俳優）



実際にハウスを利用されているご家族のお話に触れ、病気のお子さんを抱えるご家族が一緒にいられる『ドナルド・マクドナルド・ハウス』はなくてはならない場所であることを痛感いたしました。

私ができることでハウスを支援したいという想いから、公式アンバサダーとしてこの大会に参加させていただいております。

一人でできることには限界がありますが、たくさんの支援者そして仲間が集まれば大きな力になります。

当日はドナルド・マクドナルド・ハウスのサポーターの一人として、参加される皆さまと心を一つにして、ハウスそして病気と闘う子ども達に大きなエールを送りたいと思います。

高田 夏帆さん

全力応援サポーター（俳優）



チャリティラン＆ウォークに今年も参加させていただくことになりました。

これまで何度も参加させていただき、全国の仲間の皆さんと繋がりながら、ドナルド・マクドナルド・ハウスを応援できることを本当に嬉しく思います。

東京マラソンのチャリティランナーとして走らせていただく機会もあり、スポーツを通じてチャリティの輪が広がっていくのを実感しています。

今年の大会では、どんな出会いや繋がりが生まれるのかとても楽しみです。

病気と闘っているお子さんやご家族に少しでも笑顔が届きますように。

そして一人でも多くの方にハウスの存在を知っていただき、「自分にもできること」を考えるきっかけになれば嬉しいです。

市川 美織さん

全力応援サポーター（タレント/俳優）



チャリティラン＆ウォークには、2021年から継続して参加させていただいています。

ドナルド・マクドナルド・ハウスの支援を通じて、参加者全員がつながっていることを実感できる、とても素敵な取り組みだと思っています。

以前、東大ハウスを訪問させていただいた際には、ボランティアの皆さんの温かさやハウスの雰囲気に触れ、まさに「第二のわが家」というコンセプトを強く感じました。

その経験が、今も私の活動の原動力になっています。

今年もこうして参加できることを嬉しく思います。

少しでも多くの方にこの取り組みを知っていただき、「チャリティラン＆ウォーク」を通じて子どもたちやご家族の笑顔につながれば嬉しいです♪

「ドナルド・マクドナルド・ハウス支援 チャリティラン＆ウォーク」ご紹介

大会に参加することが、支援になる

ドナルド・マクドナルド・ハウス支援 チャリティラン&ウォークはチャリティ大会です。

参加料金の一部が、病気の子どもとそのご家族のための滞在施設「ドナルド・マクドナルド・ハウス」に寄付されます。

大会名：ドナルド・マクドナルド・ハウス支援 チャリティラン＆ウォーク

開催日：2025年11月9日（日）

会場：日産スタジアム（神奈川県横浜市）

種目：

１.3hファンランリレー

２.ファミリーラン＆ウォーク（800m）

３.ウォーキング（約5km）

４.オンラインラン＆ウォーク

現在、エントリー受付中！

ご家族や仲間と一緒に楽しく走って歩いて、誰かの力になれるチャリティイベントに参加してみませんか？

大会ゲストとともに、笑顔と感動に包まれる特別な一日をぜひご一緒ください！

＼新横浜エリア最大のイベント「新横浜パフォーマンス」と同日開催！／

▶︎ Are you ready? We are Lei✿Day! ◀︎

11月8日（土）・9日（日）は、新横浜のまち全体がフェス会場に！

ダンス・音楽・グルメゾーン・エンターテインメントゾーンなど、誰でも楽しめる都市型イベント「新横浜パフォーマンス」が開催されます。

チャリティラン＆ウォークの前後に、駅前やスタジアム周辺を巡って、もうひと盛り上がり！

ランニングやウォーキングの他、音楽やパフォーマンス、グルメも、1日まるごとお楽しみください。

詳細はこちら

詳しくは公式サイトを御確認下さい。皆様のご参加をお待ちしております。

最新情報は公式サイト、各種SNSをチェック！

