来場者数が2万人超え！過去最大規模で行われたダーツイベント「日本ダーツ祭り2025」が大成功で閉幕

セガサミーグループの株式会社ダーツライブ（本社：東京都品川区、代表取締役 社長執行役員：阿部 東）は、2025年9月20日（土）・21日（日）の2日間、東京ビッグサイト西1・西2ホールにて「日本（ニッポン）ダーツ祭り2025」（以下、本イベント）を開催いたしました。

過去最大！来場者数およそ23,000人を記録

ダーツファンにとって年に一度のビッグイベントとして定着した「日本ダーツ祭り」は、トーナメント参加やトッププレイヤーの試合観戦、グッズ購入など、初心者から上級者まで誰もが楽しめる日本最大級のダーツイベント。2016年の初開催から今回で8度目になった今年は、2日間での来場者数がおよそ23,000人となり、過去最大の来場者数を記録しました。

誰でも参加できるトーナメントから世界レベルの大会、さまざまなブースが出展

2日間を通してプロ・アマチュア関係なく参加できる各種ダーツトーナメントを中心に、メインステージでは、世界大会出場権をかけたWILD CARD戦をはじめ、ユース大会や企業対抗戦などを実施。会場内にはダーツメーカーの物販ブースや新ゲーム体験エリア、協賛企業の出店も並び、初心者から子ども、ベテランファンまで幅広く楽しめる内容となりました。

世界女王・ボウ選手の圧巻プレイや期待の新星プレイヤーに会場中が興奮

本イベントでは、21歳にしてすでに“ダーツの世界女王”と称されるボウ・グリーブス選手が20日（土）開催の「SUPER DARTS 2025 QUALIFIER FINAL LADIES」に出場。日本では初プレイとなる彼女の姿を一目見ようと来場者が熱い視線を送るなか、圧倒的な強さで優勝。高難易度のダーツ技を次々と披露し、会場を沸かせました。

また21日（日）には、22歳以下のダーツNo.1決定戦「ソフトダーツU-22トーナメント」が開催。世界で活躍するトップ選手を輩出してきた同大会で、優勝したのは17歳の吉川 悠斗選手。ダーツを始めて1年未満という新星に会場中が拍手を送りました。

「餃子祭り2025」が初開催

広くなった会場の一部では「餃子祭り2025」が初開催。全国から多種多様な15店舗の餃子が一堂に集結し、本イベントを盛り上げました。

ダーツ人口は右肩上がり、ファミリーや女性も多く来場

ダーツライブが毎年行っている市場調査によると、ダーツの競技人口は右肩上がりで増加傾向にあり、2025年の調査では過去一年以内にダーツをプレイした推定人口は693万人、日本人のおよそ18人に1人がダーツで遊んだことがあるという結果となっています。（※）

本イベントの会場でも、例年に比べ親子連れや女性ペアでの参加も多く、幅広い性別・年代の方にダーツという遊びやスポーツが受け入れられていることを実感しました。

※【ダーツに関する市場調査】日本人の18人に1人がダーツ。Z世代がボリュームゾーン、過去最大の女性比率

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000148.000043246.html

今回も大盛況のうちに幕を閉じた「日本ダーツ祭り」。ダーツライブは今後もさらなるダーツの市場活性化を目指してまいります。

「日本ダーツ祭り2025」をもう一度！見逃し配信公開中

ダーツライブ公式動画配信サービス「ダーツライブTV」では、「日本ダーツ祭り2025」のメインステージで繰り広げられたトーナメントやイベントの様子を見逃し配信公開中です。ぜひご覧ください。

視聴はこちら :https://dartslive.tv/channel/nippon-darts-festival

日本ダーツ祭り2025について

■イベント名：日本（ニッポン）ダーツ祭り 2025

■開催日：2025年9月20日（土）・21日（日）

■会場：東京ビッグサイト 西1・2ホール（東京都江東区有明3-11-1）

■公式ウェブサイト：https://www.dartslive.com/matsuri/jp/index.html

■主催：株式会社ダーツライブ

■協賛：株式会社オーダースーツSADA／サミー株式会社／株式会社Fujitaka／株式会社グリニッジ・ワークス （順不同）



★「日本ダーツ祭り2025」公式サイトでは、フォトギャラリーを公開中！

https://www.dartslive.com/matsuri/jp/gallery/index.html

