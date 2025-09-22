HitPaw Edimakor V4.3.0リリース：AI創作がここまでできる！画像から動画、効果音までワンストップ

HitPaw.,Limited

2025年9月22日発表

動画編集ソフト「HitPaw Edimakor（ヒットポー・エディマカー）」を提供するHitPaw株式会社は、WindowsおよびMac向け最新版「Edimakor 4.3.0」をリリースいたしました。

今回の大型アップデートでは、Gemini 2.5 Flash Image（Nano Banana）、Google Veo 3 Fast、Vidu AI、Pixverse.aiモデルなど最新AI技術を搭載。AI画像・動画生成の精度と速度がさらに進化し、動画延長、スタイル変換、AI効果音、動画高画質化など多彩な新機能も追加。初心者でも直感的に使え、よりプロフェッショナルな映像制作を可能にします。

Edimakor V4.3.0のアップデート一覽

Edimakor 4.3.0

● AI画像生成が超進化：Gemini 2.5 Flash Image（nano banana）を搭載し、AI画像生成の精度・一貫性・速度が大幅向上

● AI動画生成が高速＆高精度：Google Veo 3 FastとViduモデルを新たに接続。720P/1080P対応、複数画像参照によるキャラ一貫生成や自然なカメラワークも可能に。

● 動画クリエイティブ機能を拡張：Pixverse.ai連携で最大30秒の動画延長、11種の動画スタイル変換、AI効果音自動生成、音声と映像の完全同期を実現。

● 動画高画質化＆修復をワンクリックで：5つの修復モデル（一般修復・人物修復・カラー化など）で、古い映像や暗所動画も鮮やかに再生。

● 編集・エフェクトも一新：逆再生、逐語字幕、AIアバター全身テンプレート、テクスチャフォント、人身クローンなど、表現力がさらに広がる。

● 実用ツール強化でワークフロー効率化：動画・画像の一括ウォーターマーク除去、クロマキー合成、SNS自動投稿機能まで搭載。

HitPaw Edimakor 4.3.0アップデートの全貌

生成系機能の大幅アップデート

AI画像・動画生成の精度と速度を飛躍的に向上させ、キャラクター一貫性や自然なカメラワークも実現。創作の自由度が大きく広がります。

1. AI画像生成(https://reurl.cc/z5G0YN)（Gemini 2.5 Flash Image - Nano Banana）EdimakorでNano Bananaを使って画像編集

新たに接続された「Nano Banana」により、AI画像生成と編集はさらに進化しました。

人物や背景の統一感が向上し、細やかな指示にも正確に応答するため、キャラクターやシーンの一貫性を保ちながら作品を仕上げられます。

生成速度も大幅に改善され、フィギュア化やコミケコスプレ化、ヘアスタイル変換、4コマ漫画制作など、創作の幅が一気に広がります。

2. AI動画生成(https://reurl.cc/qYbyrn)-Google Veo 3 Fast、Viduなど搭載、コスト50％OFFEdimakorAI動画生成アップグレード

動画生成機能では「Google Veo 3 Fast」を搭載し、従来の約2倍のスピードで720P/1080P動画を生成可能に。AI クレジットコストも50％削減され、より手軽に高品質な動画制作が楽しめます。

さらに「Vidu」モデルの接続により、テキストや画像からの動画生成、複数画像参照によるキャラ一貫生成、AIトランジションなど高度な表現も実現。まばたきや表情変化といった細部も自然で、映画のようなカメラワーク演出も思いのままです。

3. プロンプトジェネレーター強化-画像だけプロンプトを生成Edimakorの画像からプロンプト生成

新たに「画像からプロンプト生成(https://reurl.cc/1OLD3D)」機能を搭載。

画像をアップロードするだけで、高品質なプロンプトが自動生成されるため、初心者でもスムーズにAI作品づくりを始められます。

🎬 動画制作機能の進化

動画編集と表現の幅を広げる新機能が多数追加され、よりダイナミックな映像制作が可能に。

1. 動画延長(https://reurl.cc/Rk7Aqg)（AI動画拡張）Edimakor新機能-AI動画拡張

Pixverse.aiの搭載により、最大30秒まで映像を自然に延長可能になりました。

アニメや実写、3D、クレイアニメといった幅広いスタイルに対応し、物語性のあるショートムービーやSNS動画を作る際にも便利です。途中で映像が途切れる心配がなく、流れのある作品づくりができます。

2. 動画スタイル変換(https://reurl.cc/rYbpvx)アップグレードEdimakor動画スタイル変換

動画スタイル変換機能が大幅に進化。内蔵スタイルは11種類に拡充され、シンプソン、浮世絵、ジブリ、サイバーパンク、折り紙など多彩な表現が可能になりました。変換速度も従来より高速化され、わずか30秒で仕上がります。

さらに、プロンプト入力によるオリジナルスタイルの作成にも対応し、色合いや動きまで細かくコントロール可能。より高品質で個性的な映像表現が誰でも簡単に楽しめます。

3. AI効果音アップグレード-「動画から効果音生成(https://reurl.cc/OmadrD)」追加Edimakorの「動画から効果音生成」追加

新たに搭載された「動画から効果音生成(https://reurl.cc/OmadrD)」機能により、動画をアップロードするだけでシーンにぴったりの効果音を自動作成。

ASMRのようなリアルで細やかな音、アクションシーンの迫力ある効果音、環境音まで幅広くカバーします。映像と完全に同期したサウンドが得られるため、音素材探しや細かい編集作業から解放され、よりクリエイティブな制作に集中できます。

4. 動画高画質化＆修復機能(https://reurl.cc/vLbrvy)-注目機能Edimakorの注目機能-AI動画補正/強化

AI画像補正に続き、新たにAI動画補正(https://reurl.cc/vLbrvy)機能を追加。

動画の高画質化だけでなく、ノイズ除去やフレーム修復まで自動で行い、生成AI動画の解像度不足や暗い映像の問題を一括解決します。一般修復、人物補正、カラー化、色彩強化など5種類のAIモデルを搭載し、古いホームビデオや監視カメラ映像、暗所撮影、白黒映像など12のシーンに対応。

思い出の映像を鮮やかに蘇らせたり、SNS投稿用の動画をワンクリックで高品質に仕上げたりと、幅広い用途で活躍します。

編集機能とエフェクト強化

HitPaw Edimakor 4.3.0では、表現力と操作性を大幅に強化した新エフェクトを搭載。

🛠 実用ツールとワークフロー改善

- 新フォントスタイル（テクスチャ花字）：ポスターや雑誌、短編動画の字幕演出に最適- 人身クローンエフェクト：1画面に複数の自分を登場させ、独創的な演出が可能- 逆向きトランジション：ユニークな映像表現を手軽に追加- 逐語字幕＆ダイナミックアニメーション：字幕を自然な動きで表示し、視聴者の注目を集める- AIアバター全身テンプレート＋手振り（商用利用OK）：キャラクター表現の幅を大きく拡張- 逆再生機能(https://reurl.cc/GNq75y)（映像/音声）：時間をさかのぼるような創造的な演出を実現- キーフレーム強化：マスク、トリミング、透明度、動的フォーカスなど、より細かい編集制御が可能Edimakorのジェスチャー付きAIアバター人身クローンエフェクトテクスチャ花字1.動画/画像ウォーターマーク削除(https://reurl.cc/2QAXK6)機能強化

字幕や絵文字にも対応し、複数ファイルのバッチ処理も可能。作業時間を大幅に短縮できます

Edimakorのウォーターマーク削除Ediamkor クロマキー合成-新機能2.クロマキー合成-新機能

背景の差し替えが簡単に行え、オリジナルの映像表現が手軽に実現可能。

3.SNSへワンクリックで投稿

完成した動画をそのままYouTubeなどにアップロード可能。タイトルやタグも自動生成され、SNSでの公開作業を効率化。

HitPaw Edimakor V4.3.0を利用する方法

SNSへワンクリックで投稿

すぐに最新機能を体験したい方は、以下の方法でアップデートしてください。

方法1：Edimakor公式サイト(https://reurl.cc/3MAvZL)ホームページからダウンロード

V4.3.0無料ダウンロード方法１

方法2：ソフトのアップデート機能を利用

V4.3.0無料ダウンロード方法 2

HitPaw Edimakor 4.3.0では、多様なユーザーのニーズに応える柔軟な料金プランを提供しています。個人ユーザー向けには、1か月ライセンスが2,968円、1年ライセンスが6,468円、最も人気のある永続ライセンスは、今なら特別価格の7,968円で購入可能です。

さらに、30日間の返金保証制度を設けており、リスクなく製品を試すことができます。

詳細価格を見る :https://reurl.cc/Nx85Oe

まとめ

HitPaw Edimakor 4.3.0(https://reurl.cc/3MAvZL)は、AI画像生成やAI動画生成の精度・速度向上、動画延長、スタイル変換、効果音自動生成、高画質化・修復、編集エフェクト強化、実用ツール改善など、多彩な新機能を搭載した大規模アップデートです。

初心者でも直感的に操作でき、短時間でプロ級の映像制作が可能。

ぜひ最新版にアップデートして、進化したHitPaw Edimakorを体験してみてください！

最新版をダウンロード :https://reurl.cc/3MAvZL

