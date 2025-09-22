『NINJA CATS: Tactics』CV決定第一弾：VTuber事務所のりプロより、犬山たまき、稲荷いろは、レグルシュ・ライオンハート、瀬兎一也、梟雄しろや、雪ノ精くもち、鷲羽アスカが声優で参加
おしゃべり育成 × バトルRPG『NINJA CATS: Tactics』キャラクターボイス決定【第一弾】：
VTuber事務所「のりプロ」より、犬山たまき、稲荷いろは、レグルシュ・ライオンハート、瀬兎一也、梟雄しろや、雪ノ精くもち、鷲羽アスカ の7名が声優として参加！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330192&id=bodyimage1】
株式会社Pit-Step（本社：東京都中央区、代表取締役：御前 純）は、開発中のおしゃべり育成 × バトルゲーム『NINJA CATS: Tactics』 に登場するキャラクターボイス（CV）【第一弾】を発表いたします。
本作は、プレイヤーがマイクを通じて“ネコ忍者”に話しかけ、育成や指揮を行う新感覚のAIゲームです。 登場キャラクターは、個性豊かな16体のネコ忍者と、ストーリーモードを彩る人間キャラクター10人の総勢26キャラクター。プレイヤーの言葉に反応するキャラクターたちが、より自然で臨場感あふれるゲーム体験を実現します。
今回の【第一弾】発表では、漫画家佃煮のりお氏がプロデュースするバーチャルYouTuber事務所「のりプロ」より、以下の7名が声優として参加することが決定しました。
・犬山たまき
・稲荷いろは
・レグルシュ・ライオンハート
・瀬兎一也
・梟雄しろや
・雪ノ精くもち
・鷲羽アスカ
担当キャラクターの詳細などは、今後公式SNS（ https://x.com/NinjaCatsTactic ）にて順次公開予定です。続報にもぜひご注目ください。
東京ゲームショウ2025に出展
本作は、2025年9月25日（木）から4日間、幕張メッセで開催される日本最大級のコンピューターエンタテイメント総合展示会「東京ゲームショウ2025」にブース出展いたします。
・出展社名：Pit-Step
・ゲームタイトル：NINJA CATS: Tactics
・出展コーナー：インディーゲームコーナー（小間番号：10-E20）
本作品の詳細
・ゲームタイトル：NINJA CATS: Tactics
・ジャンル：育成 × タクティカルバトルRPG
・対応ハード：PC（Windows）
・プレイ人数：1人（オンラインPvPあり）
・対応言語：日本語、英語、中国語（簡体字）を予定 [デモ版は日本語対応]
・開発元：株式会社Pit-Step
・Steamページ： https://store.steampowered.com/app/3554660/NINJA_CATS_Tactics/
・トレーラー（第一弾）： https://youtu.be/4ZUnlBIHuD0
・公式SNS： https://x.com/NinjaCatsTactic
配信元企業：株式会社Pit-Step
