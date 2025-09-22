自動車用ステアリングホイール 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年09月17に「自動車用ステアリングホイール市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。自動車用ステアリングホイールに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
自動車用ステアリングホイール市場の概要
自動車用ステアリングホイール 市場に関する当社の調査レポートによると、自動車用ステアリングホイール 市場規模は 2035 年に約 192億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の 自動車用ステアリングホイール 市場規模は約118億米ドルとなっています。自動車用ステアリングホイール に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 5.7% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、自動車用ステアリングホイール市場シェアの拡大は、先進運転支援システム（ADAS）とドライバーモニタリングセンサーの統合によるものです。車両の安全性向上とヒューマンエラー削減の必要性から、ドライバーモニタリングシステムの利用が増加しています。このシステムは、ステアリングホイールに搭載されたセンサーを用いて車両の詳細情報とリアルタイムデータの収集を行い、モニタリングを行います。
さらに、ADASはグリップを感知し、ステアリングの修正や手の存在を検知することで、ドライバーのコントロールを向上させ、シームレスな運転を支援します。ADASの進歩は、市場の成長要因となるセンサーベースのステアリングホイールの需要を高めています。
自動車用ステアリングホイールに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/automotive-steering-wheel-market/83025
自動車用ステアリングホイールに関する市場調査では、車内インテリアの高級化に伴い、カスタマイズ可能なステアリングのニーズが高まり、市場シェアが拡大することが明らかになっています。さらに、EVのイノベーションはステアリングシステムのイノベーションを加速させ、ステアリングへの高度な制御の統合を促進し、世界市場における実用性を高めています。
しかし、高度なステアリングの研究開発と技術統合には多額の費用がかかるため、今後数年間は市場の成長が抑制されると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330191&id=bodyimage1】
自動車用ステアリングホイール市場セグメンテーションの傾向分析
自動車用ステアリングホイール 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、自動車用ステアリングホイール の市場調査は、技術タイプ別、材料タイプ別、車両タイプ別、販売チャネル別、申請タイプ別と地域別に分割されています。
自動車用ステアリングホイール市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-83025
自動車用ステアリングホイール市場は、技術タイプ別に基づいて、電動パワーステアリング （EPS）、油圧パワーステアリング、ステア バイ ワイヤシステムに分割されています。当社の分析によると、これらのうち電動パワーステアリングは市場シェアの72.8%を占めると予想されています。電動パワーステアリングは、車輪への電力接続により身体的負担を軽減し、運転を楽でスムーズなものにします。さらに、最新車両との互換性や燃費効率の高さも、市場の他のサブセグメントに対する電動パワーステアリングの優位性を高めています。
