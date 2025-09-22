3軸デジタル磁力計センサーボード 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年09月17に「3軸デジタル磁力計センサーボード市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。3軸デジタル磁力計センサーボードに関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
3軸デジタル磁力計センサーボード市場の概要
3軸デジタル磁力計センサーボード市場に関する当社の調査レポートによると、3軸デジタル磁力計センサーボード市場規模は 2035 年に約 31億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の 3軸デジタル磁力計センサーボード市場規模は約 14.5億米ドルとなっています。3軸デジタル磁力計センサーボードに関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 7.1% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、3軸デジタル磁力計センサーボードの市場シェア拡大は、MEMSの小型化と高密度・マルチセンサーの統合によるものです。MEMS（微小電気機械システム）技術は、スマートフォン、ウェアラブル、ドローン、IoTデバイスに組み込むことができる超小型3軸磁力計の開発をリードしています。
MEMS（微小電気機械システム）は、磁力計コンポーネントをサブミリメートルスケールに縮小することで、センサー設計を進化させました。この小型化により、単一ボード上にマルチセンサー（磁力計＋加速度計＋ジャイロスコープなど）を統合することが可能になり、ウェアラブル、ドローン、スマートフォンなどのスペースが限られたアプリケーションにおいて、正確な方向検出とナビゲーションが可能になります。
磁力計向けにカスタマイズされた特定用途向け集積回路（ASIC）は、超低消費電力でリアルタイムの磁場処理を可能にします。さらに、これは、自律走行車、スマート ウェアラブル、産業用センサーなどのバッテリー駆動システムにとっても重要です。
3軸デジタル磁力計センサーボードに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/3-axis-digital-magnetometer-sensor-board-market/590641670
3軸デジタル磁力計センサーボードの市場調査では、自律航法システムの開発により市場シェアが拡大することが明らかになっています。磁力計センサーは、地球の磁場を利用して位置を検出し、方向を提供します。GPSが届かない地域でも位置情報へのアクセスを継続するのに役立ちます。さらに、IoTエコシステムの発展により、3軸デジタル磁力計センサーボードの需要が急増しています。
これらのセンサーは、幅広いコネクテッドデバイスやアプリケーションに不可欠な、正確な方向検出、ナビゲーション、位置認識を可能にします。この急速な需要増加により、正確な方位と位置情報を提供する小型で低消費電力の磁力計モジュールの需要が高まっています。これには、スマートホーム、ウェアラブル、資産追跡、環境モニタリングなどのアプリケーションも含まれます。
