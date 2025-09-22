水素貯蔵 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年09月17に「水素貯蔵市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。水素貯蔵に関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場傾向を読者に説明しています。
水素貯蔵市場の概要
水素貯蔵 市場に関する当社の調査レポートによると、水素貯蔵 市場規模は 2035 年に約 40.6億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の 水素貯蔵 市場規模は約 21 億米ドルとなっています。水素貯蔵 に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 9.1% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、水素貯蔵市場シェアの拡大は、エネルギー転換に関する厳格な世界的な政策と規制の枠組みの結果です。規制は、インセンティブ、基準、義務付けを通じて好ましい環境を作り出し、水素貯蔵市場の成長を加速させています。例えば、EUの再生可能エネルギー指令（RED III）は、2030年までに運輸セグメントと産業セグメントにおいて、非生物由来の再生可能燃料（RFNBO）として知られる再生可能水素の一定割合の使用を義務付けています。
この地域の目標は、脱炭素化の一環として産業プロセスにおける水素の利用を増やすため、10百万トンの水素を生産し、10百万トンの水素を輸入することです。これに加えて、国境を越えた政策協調により、水素の基準と貿易円滑化が調和され、安全な水素の貯蔵と輸送に対する需要が生まれています。
水素貯蔵に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/hydrogen-storage-market/107652
水素貯蔵に関する市場調査では、先進国におけるネットゼロ目標達成に向けた排出量削減への意識の高まりにより、市場シェアが拡大することが明らかになりました。水素は、脱炭素化に貢献する産業において代替燃料として注目されています。2022年以降、重工業、長距離輸送、エネルギー貯蔵におけるクリーンエネルギーへの移行において、水素需要は40%増加すると予測されています。これは、環境規制への対応のために将来的に水素需要が高まり、市場シェアが拡大することを示しています。
しかし、発展途上国や新興国における水素燃料供給インフラの整備が限られているため、今後数年間の市場成長は抑制されると予想されます。
水素貯蔵市場セグメンテーションの傾向分析
水素貯蔵 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、水素貯蔵 の市場調査は、技術別、アプリケーション別、物理的状態別、保管タイプ別、最終用途セクター別と地域別に分割されています。
水素貯蔵市場のセグメンテーション分析:
技術別に基づいて、圧縮、液化、材料ベースに分割されています。これらのうち、圧縮技術は世界の水素貯蔵市場において約48%という最大の市場シェアを占めると予想されています。圧縮技術は、圧縮によって比較的小型の容器に大量の水素を貯蔵するのに役立ちます。この技術は、大量の水素を安全に貯蔵する必要がある産業用途で高い需要があります。圧縮技術は水素の輸送を容易にするため、市場における需要が高まっています。
水素貯蔵に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
