細菌・ウイルス検体採取市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年09月17に「細菌・ウイルス検体採取市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。細菌・ウイルス検体採取に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
細菌・ウイルス検体採取市場の概要
細菌・ウイルス検体採取市場に関する当社の調査レポートによると、細菌・ウイルス検体採取市場規模は 2035 年に約 580億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の 細菌・ウイルス検体採取市場規模は約 155億米ドルとなっています。細菌・ウイルス検体採取に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 13.6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、細菌・ウイルス検体採取市場シェアの拡大は、政府の資金援助と医療研究の成果です。COVID-19の流行以来、世界中の政府は、将来の流行に備え、特に国内の病院や地域の検査機関を中心に、医療部門への投資を行ってきました。また、企業は重篤な症例において迅速かつ綿密な自己検査を行うための個人用診断キットを導入しています。さらに、バイオバンキングやゲノム研究の拡大により、細菌・ウイルス検体採取キットの需要が急増し、市場の成長をさらに牽引しています。
細菌・ウイルス検体採取に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
細菌・ウイルス検体採取に関する市場調査では、診断技術の進歩により市場シェアが拡大することが明らかになっています。今後数年間で感染症に罹患する可能性が高まり、細菌またはウイルス検体を採取するための滅菌済みで高品質なキットが求められています。さらに、抗原検査であるRT-PCRなどの次世代シーケンシングなど、分子診断においてもそのようなキットが求められるようになっています。さらに、AIの診断システムへの統合はヘルスケア業界をさらに後押しし、安全で高品質な保存検体の需要が高まり、市場を牽引しています。
しかし、今後数年間は、長く複雑な規制の道筋が市場の成長を制限すると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330180&id=bodyimage1】
細菌・ウイルス検体採取市場セグメンテーションの傾向分析
細菌・ウイルス検体採取市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、細菌・ウイルス検体採取の市場調査は、検体採取キット別、サンプルタイプ別、アプリケーション別、エンドユーザー別と地域別に分割されています。
細菌・ウイルス検体採取市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-53671
細菌・ウイルス検体採取市場は、検体採取キット別に基づいて、ウイルス輸送メディア（VTM）、ユニバーサル輸送メディア、エイミーズメディア、液体ベースのメディアに分割されています。これらのうち、ウイルス輸送メディア（VTM）の娘セグメントは、売上高45%で市場シェアをリードすると予想されています。疾患の蔓延と高感度分子診断の増加により、市場におけるVTMの需要は高まっています。さらに、様々な検査プラットフォームや検査室は、機能的で信頼性の高い採取培地であるVTMをデータ収集に直接依存しており、市場の成長に貢献しています。
