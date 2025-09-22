美濃焼 AWASOME 花万葉 三福揃［ギフトセット］～上質な贈り物に最適な逸品～
日本を代表する伝統工芸、美濃焼。その技術と現代デザインの融合から生まれた「AWASOME 花万葉」シリーズの三福揃ギフトセットは、華やかでありながら落ち着きのある花柄が特徴です。
一つひとつの器は熟練の職人によって丁寧に仕上げられ、器の形状や色合い、絵付けの細部に至るまで高い精度が施されています。そのため、日常使いの食器としてはもちろん、特別な席での使用にも映える上質な佇まいです。
三福揃えのセットは、組み合わせ次第でさまざまなシーンに対応可能。食卓を華やかに彩るだけでなく、見るたびに日本の伝統美を感じることができます。
法人向けの贈答品や記念品としても最適で、受け取る方に特別感を伝える逸品です。高級感あるパッケージと上品なデザインは、株主総会や社内表彰、ビジネスシーンのプレゼントとしても喜ばれます。
日常のひとときに華やぎを添え、大切な方への贈り物としてもふさわしい、洗練された美濃焼ギフトセットです。
【美濃焼】AWASOME 花万葉 三福揃［ギフトセット］～プレゼントに最適
https://naire-shop.com/naire-awasaka-aw88-y01/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330166&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
一つひとつの器は熟練の職人によって丁寧に仕上げられ、器の形状や色合い、絵付けの細部に至るまで高い精度が施されています。そのため、日常使いの食器としてはもちろん、特別な席での使用にも映える上質な佇まいです。
三福揃えのセットは、組み合わせ次第でさまざまなシーンに対応可能。食卓を華やかに彩るだけでなく、見るたびに日本の伝統美を感じることができます。
法人向けの贈答品や記念品としても最適で、受け取る方に特別感を伝える逸品です。高級感あるパッケージと上品なデザインは、株主総会や社内表彰、ビジネスシーンのプレゼントとしても喜ばれます。
日常のひとときに華やぎを添え、大切な方への贈り物としてもふさわしい、洗練された美濃焼ギフトセットです。
【美濃焼】AWASOME 花万葉 三福揃［ギフトセット］～プレゼントに最適
https://naire-shop.com/naire-awasaka-aw88-y01/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330166&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
プレスリリース詳細へ