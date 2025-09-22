¡ÖDPL Malaysia Shah Alam Ⅲ¡Ê¥Ç¥£ー¥Ôー¥¨¥ë ¥Þ¥ìー¥·¥¢ ¥·¥ãー¥¢¥é¥à ¥¹¥êー¡Ë¡×½×¹©
¡¡ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»Ô¡¢¼ÒÄ¹¡§ÂçÍ§¹À»Ì¡Ë¤Ï¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢¡¦¥»¥é¥ó¥´ー¥ë½£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¥Þ¥ìー¥·¥¢3ÅïÌÜ¤È¤Ê¤ë¡¢Åö¼Ò³¤³°¤ÇºÇÂç¤Î±ä¾²ÌÌÀÑ¤ò¸Ø¤ëÂç·¿¥Þ¥ë¥Á¥Æ¥Ê¥ó¥È·¿ÊªÎ®»ÜÀß(¢¨1)¡ÖDPL Malaysia Shah Alam Ⅲ¡Ê¥Ç¥£ー¥Ôー¥¨¥ë ¥Þ¥ìー¥·¥¢ ¥·¥ãー¥¢¥é¥à ¥¹¥êー¡¢°Ê²¼¡§¡ÖDPL¥Þ¥ìー¥·¥¢ ¥·¥ãー¥¢¥é¥àⅢ¡×¡Ë¡×¡ÊÃÏ¾å3³¬·ú¤Æ¡¢ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§60,742㎡¡¢±ä¾²ÌÌÀÑ¡§156,122㎡(¢¨2)¡¢ÄÂÂßÌÌÀÑ¡§115,420㎡¡Ë¤Î³«È¯¤ò2023Ç¯3·î¤è¤ê¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯9·î18Æü¤Ë½×¹©¤·¡¢ËÜÆü¡Ê9·î22Æü¡Ë¥»¥ì¥â¥Ëー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ªÅö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¥Þ¥ìー¥·¥¢¸½ÃÏË¡¿ÍDaiwa House Malaysia Logistic Sdn. Bhd.¡Ê¥À¥¤¥ï¥Ï¥¦¥¹¥Þ¥ìー¥·¥¢ ¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨1. Ê£¿ô¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥È¤¬Æþµï¤Ç¤¤ëÊªÎ®»ÜÀß¤Î¤³¤È¡£
¢¨2. Åìµþ¥Éー¥àÌó3¸ÄÊ¬¡£
¡Ú¡ÖDPL¥Þ¥ìー¥·¥¢ ¥·¥ãー¥¢¥é¥àⅢ¡×³°´Ñ¡Û ¡Ú9·î22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥»¥ì¥â¥Ëー¤ÎÍÍ»Ò¡Û
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢³¤³°¤Ë¤ª¤±¤ëÊªÎ®»ÜÀß³«È¯¤È¤·¤Æ¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¼Ò²ñ¼çµÁ¶¦ÏÂ¹ñ¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¶¦ÏÂ¹ñ¡¢¥¿¥¤²¦¹ñ¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢¡¢ÊÆ¹ñ¤Î5¥«¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÊªÎ®»ÜÀß·×28Åï¡¢Áí±ä¾²ÌÌÀÑÌó807,000㎡¤Î³«È¯¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£(¢¨3)
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó½×¹©¤·¤¿¡ÖDPL¥Þ¥ìー¥·¥¢ ¥·¥ãー¥¢¥é¥àⅢ¡×¤Ï¡¢¶áÇ¯¥Þ¥ìー¥·¥¢¹ñÆâ¤Ç°ìÈÌ¾ÃÈñºâ¤äE¥³¥Þー¥¹¤Ê¤É¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ëー¥º¤¬Â¿ÍÍ²½¤¹¤ëÊªÎ®¤ËÂÐ±þ¤·¤¿»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
¡¡Åö»ÜÀß¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬³«È¯¤·¤¿ÊªÎ®»ÜÀß2Åï¡ÖDPL¥Þ¥ìー¥·¥¢ ¥·¥ãー¥¢¥é¥àⅠ¡×¡ÖDPL¥Þ¥ìー¥·¥¢ ¥·¥ãー¥¢¥é¥àⅡ¡×¤ÎÎÙÀÜÃÏ¤Ç¡¢¹©¾ì¤äÊªÎ®»ÜÀß¤¬·ú¤ÁÊÂ¤Ö¥¨¥ê¥¢¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥ìー¥·¥¢¤Î¼óÅÔ¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×ー¥ë¤ÎÃæ¿´Éô¤«¤éÌó27km¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¦ÃæÅì¡¦²¤½£¤ò·ë¤Ö¼çÍ×¹ÒÏ©¤ÎÍ×¾×¤Î¹Á¡Ö¥¯¥é¥ó¹Á¡×¤«¤éÌó24km¡¢¡Ö¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×ー¥ë¹ñºÝ¶õ¹Á¡×¤«¤éÌó40km¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡¢Î¦³¤¶õ¤Î¸¼´Ø¸ý¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¤Î©ÃÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Åö»ÜÀß¤Ï¡¢¥Æ¥Ê¥ó¥È½¾¶È°÷¤ÎÆ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢Á´´ÛLED¾ÈÌÀ¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤âÅö¼Ò¤Ï¡¢³Æ¹ñ¤Î¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ÊªÎ®»ÜÀß³«È¯¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨3. 2025Ç¯8·îËöÆü»þÅÀ¡£
£±¡¥Åö¼Ò³¤³°¤ÇºÇÂç¤Î±ä¾²ÌÌÀÑ¤ò¸Ø¤ëÂç·¿¥Þ¥ë¥Á¥Æ¥Ê¥ó¥È·¿ÊªÎ®»ÜÀß
¡¡Åö»ÜÀß¤Ï¡¢Åö¼Ò³¤³°¤ÇºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î±ä¾²ÌÌÀÑ¡Ê156,122㎡¡Ë¤ò¸Ø¤ê¡¢³Æ³¬¤ËÀÜ¼Ö¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥é¥ó¥×¥¦¥§¥¤¤òÀß¤±¤¿Âç·¿¥Þ¥ë¥Á¥Æ¥Ê¥ó¥È·¿ÊªÎ®»ÜÀß¡ÊÃÏ¾å3³¬·ú¤Æ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡»ÜÀßÆâ¤Ë¤Ï¡¢²°Æâ·¿¤Î¹â¾²¼°¥È¥é¥Ã¥¯¥Ðー¥¹¡Ê115ÂæÊ¬¡Ë¤òÈ÷¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥É¥Ã¥¯¥ì¥Ù¥éー(¢¨4)¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢²Ù²¼¤í¤·¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¼Â»Ü¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢Å·¸õ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê²ÙÊªÈÂÆþ½Ð¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºÇÂç12¥Æ¥Ê¥ó¥È(¢¨5)¤ÎÆþµï¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢³Æ¶è²è¤ËÀßÃÖ¤·¤¿»öÌ³½ê¤Ï¡¢¥Æ¥Ê¥ó¥È´ë¶È¤¬Æþµï¸å¤¹¤°¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ËÆâÁõ»Å¾å¤²¤ò»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¶áÇ¯¥Þ¥ìー¥·¥¢¹ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ë¥³ー¥ë¥É¥Á¥§ー¥ó¡ÊÄã²¹ÊªÎ®¡Ë¤Ë¤âÂÐ±þ²ÄÇ½(¢¨6)¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢²ÐºÒÈ¯À¸»þ¤ËÈï³²¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢½½Ê¬¤ÊÊü¿åÎÌ¤¬¤¢¤ê¡¢Ã»»þ´Ö¤ÇÀ©°µ¾Ã²½¤¬²ÄÇ½¤Ê¥¹¥×¥ê¥ó¥¯¥éー¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖESFR¡×(¢¨7)¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´Ä¶ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Á´´ÛLED¾ÈÌÀ¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀßÃÖ¤¬²ÄÇ½¤Ê»ÅÍÍ¤È¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨4. ²ÙÊª¤Î½Ð¤·Æþ¤ì¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢¹â¤µ¤òÄ´À°¤¹¤ëÁõÃÖ¡£
¢¨5. 1¶è²è¤ÎÄÂÂßÌÌÀÑ6,432㎡～11,849㎡¡£
¢¨6. 1³¬¤Î¤ß¡£ÊÌÅÓÄÉ²Ã¹©»ö¤¬É¬Í×¡£
¢¨7. Early Suppression, Fast Response¡ÊÁá´üÍÞÀ©¡¢¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¡Ë¤ÎÎ¬¡£
¡ÚÁÒ¸ËÆâ¡Û ¡Ú»öÌ³½ê¡Û ¡Ú¥È¥é¥Ã¥¯¥Ðー¥¹¡Û
£²¡¥¥Æ¥Ê¥ó¥È´ë¶È¤Î½¾¶È°÷¤ÎÆ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÀ°È÷
¡¡Åö»ÜÀß¤Ë¤Ï¡¢½¾¶È°÷ÍÑ¤Î²°ÆâÃó¼Ö¾ì¡Ê¼«Æ°¼Ö484Âæ¡¢ÆóÎØ¼Ö515Âæ¡Ë¤ä¡¢Ãó¼Ö¾ìÆâ¤ËÄ¾ÄÌ¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー(¢¨8)¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÍøÊØÀ¤È°ÂÁ´À¤ËÇÛÎ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢³Æ¶è²è¤ËÃËÀÍÑ¡¦½÷ÀÍÑ1¼¼¤º¤Äµ§Åø¼¼¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Æ¥Ê¥ó¥È´ë¶È¤Î½¾¶È°÷¤¬Æ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨8¡¥¥«ー¥É¥ー¤ò¤«¤¶¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¶ÈÌ³¤¹¤ë¥Õ¥í¥¢¤Î¥Ü¥¿¥ó¤¬²¡¤»¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Î¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¡£
£³¡¥¾ÃÈñÃÏ¤Î¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×ー¥ë¤Ë¶á¤¯¡¢ÊªÎ®µòÅÀ¤È¤·¤Æ³¤¤È¶õ¤Î¸¼´Ø¸ý¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¤¹¥Î©ÃÏ
¡¡¡ÖDPL¥Þ¥ìー¥·¥¢ ¥·¥ãー¥¢¥é¥àⅢ¡×¤Ï¡¢¹©¾ì¤äÊªÎ®»ÜÀß¤¬·ú¤ÁÊÂ¤Ö¥·¥ãー¥¢¥é¥àÃÏ¶è¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ãー¥¢¥é¥à¹âÂ®Æ»Ï©¡Ö¥³¥¿¡¦¥±¥à¥Ë¥ó¥¤¥ó¥¿ー¥Á¥§¥ó¥¸¡×¤«¤éÌó3.5km¡¢¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×ー¥ëÃæ¿´Éô¤«¤éÆîÀ¾¤ËÌó27km¤È¡¢¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×ー¥ë¤«¤éE¥³¥Þー¥¹ÍøÍÑ¼Ô¤ä»Ô³¹ÃÏ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ø¤ÎÇÛÁ÷¤Ê¤É¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¾ÃÈñÃÏ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹À¤Î¹â¤¤Î©ÃÏ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Åö»ÜÀß¤«¤éÌó24km¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥¯¥é¥ó¹Á¡×¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¡¦ÃæÅì¡¦²¤½£¤ò·ë¤Ö¼çÍ×¹ÒÏ©¤ÎÍ×¾×¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦¡¢2024Ç¯¤Î¥³¥ó¥Æ¥Ê¼è°·ÎÌ¤Ç¤ÏÀ¤³¦Âè10°Ì(¢¨9)¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¹Á¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¡Ö¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×ー¥ë¹ñºÝ¶õ¹Á¡×¤«¤éÌó40km¤È¡¢¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×ー¥ë¤È¹ÁÏÑ¡¦¶õ¹Á¤ÎÃæ´ÖÃÏÅÀ¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÊªÎ®µòÅÀ¤È¤·¤Æ³¤¤È¶õ¤Î¸¼´Ø¸ý¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¤Î©ÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨9. ±Ñ¹ñ¤Î³¤±¿»ï¡Ö¥í¥¤¥º¡¦¥ê¥¹¥È2025¡×¤è¤ê¡£
¡Ú°ÌÃÖ¿Þ¡Û
¢£·úÊª³µÍ×