令和の大ヒット『もう揚げない!!焼き天ぷらの素』で一味違うアウトドア提案 昭和産業とコールマンが初のコラボレーション キャンプ飯の新常識「サクッとキャンぷら！」キャンペーン開催

～9月22日（月）17時より「キャンぷら」動画公開！～ “キャンプで天ぷら”を動画でマスター！アイディアレシピも満載

昭和産業株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長執行役員 塚越英行）は、令和の大ヒット商品『もう揚げない!!焼き天ぷらの素』の新プロモーションとして、秋のアウトドアシーズンに向けて、2025年9月22日（月）より「キャンぷら」キャンペーンを開催します。

『もう揚げない!!焼き天ぷらの素』は、少ない油で簡単にカラッとザクザク食感の天ぷらができるという、天ぷら調理のお悩みを一挙に解消することができる大好評の天ぷら粉。家庭の「天ぷら」料理の回帰を促すという社会現象を巻き起こしただけでなく、コアキャンパーの間で「キャンプで天ぷら」という新たなメニューとしてご活用いただき、SNSなどで注目されています。

そこで、昭和産業では、幅広い方々にキャンプ料理として、『もう揚げない!!焼き天ぷらの素』を気軽にお楽しみいただきたいとの思いから、アウトドアブランド「コールマン」との初のコラボレーションを実現。キャンプで天ぷらを「キャンぷら」と銘打ち、コラボ動画配信とSNSキャンペーンを実施いたします。

昭和産業×コールマン キャンプ飯の新常識！「サクッとキャンぷら！」キャンペーン

■「天ぷら×キャンプ」コラボ動画 第1弾配信概要

第1弾動画イメージ（実際の映像とは異なる場合があります）

■第2弾動画は10月6日（月）17:00配信予定！

コールマンのアイテムを使って、アウトドアで、実際に「キャンぷら」を作ってみる動画を配信します。調理アイテム選びからキッチンセッティングなど、「キャンぷら」づくり以外にもキャンプの参考にもなる情報満載。お子様に喜ばれること間違いなしの「スイーツ天ぷら」など、第1弾とは違った食材にもご注目ください。※本動画もTastemade Japan公式SNSより配信

■昭和産業×コールマン 「キャンぷら」オープンプレゼントキャンペーン 実施概要

『もう揚げない!!焼き天ぷらの素』

ご家庭での「天ぷら調理」の機会が減少傾向のなか、もっと作りたての天ぷらをご家庭で食べていただきたい！という思いから開発。お好きな具材を切って、生地をつけて両面を焼くだけ。少ない油でザクザク食感の天ぷらが作れる天ぷら粉です。

フライパンで調理できる。誰でも簡単に天ぷらが作れる。油が少なくて済むので経済的で後処理もラクなどの特徴が評価され、子育てファミリーだけでなく、料理初心者層から独り暮らしの若い男女まで、幅広い世代から好評をいただいています。また、夕食の「天ぷら」メニューとしてだけでなく、そうめんやうどんなど昼食メニューの「かき揚げ」トッピング、お弁当など、様々なシーンでご愛用いただく方も多く、令和の新しい「天ぷら」活用が広がっています。

内容量：120g

希望小売価格：183円（税込）

コールマン（Coleman）

キャンプ用品全般を扱う総合アウトドア用品ブランド。1900年、創業者であるW.C.コールマンが米国オクラホマ州にてHydro Carbon Light Co.を設立、翌1901年にカンザス州ウィチタに本拠地を移し「機能しなければ支払い不要」を合言葉にランプのレンタル業からスタートしました。1960年代後半にはキャンプ用品全般に商品ラインを広げ、総合アウトドアメーカーとしての地位を確立。現在では自然に携わる企業として、自然の中で過ごすことの素晴らしさや、人と人とのつながりの大切さを築く場としてキャンプの魅力を伝える活動を積極的に行っています。

＜昭和産業公式HP＞https://www.showa-sangyo.co.jp/

＜昭和産業公式 X＞https://x.com/showasangyo_co

＜昭和産業公式 YouTube＞@ShowaSangyoChannel