THE YUKAWA一條支店が 2025年９月２日（火）開業いたしました。

合資会社一條旅舘【時音の宿 湯主一條】（宮城県白石市福岡蔵本字鎌先一番４８番地

代表社員：一條一平）は、森と川に抱かれた、手つかずの自然があるがままに守られてきた地で500年に

わたり培われてきた一條伝統の“おもてなしの心”と、新たな感性が織りなす、新型系リゾートホテル

THE YUKAWAを９月２日（火）開業いたしました。また、開業を記念しオープニングセレモニー及び

内覧会を開催いたしました。セレモニーには山田裕一白石市長をはじめ、ご来賓、関係者など約８０名

に参列頂きました。

THEYUKAWAオープンセレモニー

開業に合わせて、新たに温泉を採掘した温泉は、黄金色の湯川源泉

THEYUKAWA 湯川源泉 貸切露天風呂

１１室の客室露天風呂、２つの貸切露天風呂の全てで使用している湯川源泉は、

色も香りも「鎌先の薬湯」に似たフレッシュな温泉です。今回ご協力いただいた

弥治郎地区の源泉から、引湯している温泉は、古くからの鎌先温泉と弥治郎の

つながりが形を変えて、今に続いている証です。

【THE YUKAWA】概要 公式ホームページ https://the-yukawa.com/

・客室数：１１室 全室テラス/温泉露天風呂付 源泉名：湯川温泉

River View YUKAWA Suite（１室）River View Panorama Suite（１室）

River View Villa Suite（３室）River View Suite（６室）

・テラス付きプライベートダイニング ・ロビーラウンジ・貸切露天風呂・BAR・エステルーム

・全館禁煙（喫煙ルーム完備）