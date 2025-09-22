こちらは、「共同通信PRワイヤー」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「共同通信PRワイヤー」までご連絡をお願い致します。
THE YUKAWA一條支店が 2025年９月２日（火）開業いたしました。
合資会社一條旅舘【時音の宿 湯主一條】（宮城県白石市福岡蔵本字鎌先一番４８番地
代表社員：一條一平）は、森と川に抱かれた、手つかずの自然があるがままに守られてきた地で500年に
わたり培われてきた一條伝統の“おもてなしの心”と、新たな感性が織りなす、新型系リゾートホテル
THE YUKAWAを９月２日（火）開業いたしました。また、開業を記念しオープニングセレモニー及び
内覧会を開催いたしました。セレモニーには山田裕一白石市長をはじめ、ご来賓、関係者など約８０名
に参列頂きました。
THEYUKAWAオープンセレモニー
開業に合わせて、新たに温泉を採掘した温泉は、黄金色の湯川源泉
THEYUKAWA 湯川源泉 貸切露天風呂
１１室の客室露天風呂、２つの貸切露天風呂の全てで使用している湯川源泉は、
色も香りも「鎌先の薬湯」に似たフレッシュな温泉です。今回ご協力いただいた
弥治郎地区の源泉から、引湯している温泉は、古くからの鎌先温泉と弥治郎の
つながりが形を変えて、今に続いている証です。
【THE YUKAWA】概要 公式ホームページ https://the-yukawa.com/
・客室数：１１室 全室テラス/温泉露天風呂付 源泉名：湯川温泉
River View YUKAWA Suite（１室）River View Panorama Suite（１室）
River View Villa Suite（３室）River View Suite（６室）
・テラス付きプライベートダイニング ・ロビーラウンジ・貸切露天風呂・BAR・エステルーム
・全館禁煙（喫煙ルーム完備）