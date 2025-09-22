ながら調理でタイパアップ！ evercook（エバークック）からストレスフリーなキッチンライフを提供する電子レンジ調理器を2種類発売
生活関連用品の企画・開発・販売を行う株式会社ドウシシャ(大阪本社：大阪市中央区、代表取締役社長：野村 正幸、以下 ドウシシャ)は、キッチンブランド『evercook（エバークック）』より、ながら調理を可能にし、ストレスフリーなキッチンライフを提供する「耐熱ガラス製電子レンジ調理器」とアルミ製の「電子レンジグリル調理器」をドウシシャ公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や一部量販店で9月上旬より販売を開始しました。
【開発の経緯】
2012年に販売を開始した『evercook（エバークック）』は、「ずっと使いたくなる」をコンセプトに、保証付きのフライパンや鍋を提供しているブランドです。「料理の時間が楽ラクになるストレスフリーな家事目線」を開発コンセプトにおき、製品カテゴリーを拡大していく中で、ブランドの主力アイテムであったフライパンでは叶わなかった“ながら調理”を可能にする電子レンジ調理器を2種類発売します。一つ目は、「耐熱ガラス製電子レンジ調理器」で、蒸し料理や煮込み料理ができます。二つ目は、アルミ製の「電子レンジグリル調理器」で、焼き料理などをオイルカットで調理できます。それぞれ特長が異なり、調理方法やレシピに応じて使い分けができます。
【商品名】耐熱ガラス製電子レンジ調理器
◆バルブの上げ下げで調理から保存までこれひとつ
蓋についたバルブを上げると蒸気口が開き、電子レンジで調理が可能です。バルブを下げると蒸気口が閉じるので、余熱調理ができます。また、バルブを下げると密閉されるので鮮度を保ったまま保存することもできます。
◆耐熱ガラス製だからオーブン調理可能
耐熱ガラス製なので、蓋を外せばオーブンでの調理も可能です。
◆ガラス製だからニオイや汚れがつきにくい
料理のニオイや汚れが落ちやすいので、使用後は清潔に保てます。
◆FCAJ認定フードコーディネーター監修のレシピ10品
特定非営利活動法人 日本フードコーディネーター協会（FCAJ）認定フードコーディネーターが監修したレシピ10品をホームページにて掲載中です。実際に使用した方からは、「バルブを閉めることで余熱調理ができ、料理がおいしく仕上がります」とコメントをいただいています。
電子レンジでの炊飯が可能です。Mサイズで1合の米を簡単に炊くことができます。
◆選べる2サイズ・2カラー
サイズは、Mサイズ（満水容量 約920ml）とLサイズ（満水容量 約1460ml）の2種類、カラーはクリアとアンバーの2色展開で、お好みに合わせてお選びいただけます。
◆食器用洗浄機・食器用乾燥機 使用可能
本体も、蓋も、食器用洗浄機・食器用乾燥機の使用ができ、使用後のお手入れも簡単です。
【商品名】電子レンジグリル調理器
◆電子レンジで焼き目を作れる
本体はアルミ製なので、軽くて扱いやすいです。通常アルミ製のものは電子レンジのマイクロ波を通さないのですが、底面の特殊素材が熱に変換することで底面からのみ加熱ができ、食材に焼き目をつけることができます。
◆内面ふっ素樹脂コーティングで汚れが落ちやすい
内面はふっ素樹脂コーティングなので、調理中の油や汚れが落ちやすく、洗い物も楽々です。
◆余分な油を減らしオイルカット調理ができる
肉や魚などの調理では、食材がもつ油と、商品内面に少量油を塗る程度で調理できます。余分な油を使わずに、オイルカットでヘルシー調理が可能です。
◆レシピ掲載
専用レシピ10品をホームページにて掲載しています。
◆選べる2サイズ
ラウンド型とオーバル型の2つのサイズがあります。
【商品概要】
名称 ：evercook 耐熱ガラス製電子レンジ調理器
型番 ：EGMWSM（Mサイズ・クリア）/ EGMWSL（Lサイズ・クリア）
EGMWSMAM（Lサイズ・アンバー）/ EGMWSLAM（Lサイズ・アンバー）
カラー ： クリア / アンバー
サイズ（約） ：W151×D151×H82mm（Mサイズ）/W175×D175×H100mm（Lサイズ）
質量（約） ： 685g（Mサイズ）/ 944ｇ（Ｌサイズ）
満水容量（約） ：920ml（Mサイズ）/ 1460ml（Lサイズ）
希望価格（税込）： 1,650円（Mサイズ）/ 2,200円（Lサイズ）
名称 ：evercook 電子レンジグリル調理器
型番 ：EAMEPA（ラウンド型）/ EAMWOV（オーバル型）
サイズ（約） ：W281×D251×H105mm（ラウンド型）/ W281×D164×H103mm（オーバル型）
質量（約） ：725ｇ（ラウンド型）/ 527g（オーバル型）
希望価格（税込）：6,578円（ラウンド型）/ 7,678円（オーバル型）
【会社概要】
商号 ：株式会社ドウシシャ
代表者：代表取締役社長 野村 正幸
所在地：＜大阪本社＞ 〒542-8525 大阪市中央区東心斎橋1-5-5
＜東京本社＞ 〒108-8573 東京都港区高輪2-21-46
＜東京本社第1ビル＞ 〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10
設立 ：1977年1月
資本金：49億93百万円
URL ：https://www.doshisha.co.jp/
【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】
株式会社ドウシシャ お客様相談室 （平日 9：00～17：00）
Tel：0120-104-481
※プレスリリース記載の情報は、発売日現在の情報です。
※内容は予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。