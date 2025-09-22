佐賀玉屋、美術の祭典「人間国宝陶芸展」を9月25日（木）より開催！
株式会社 佐賀玉屋
耀彩鉢「創生」(高さ8.0cm・径 39.2cm)
・島岡達三
象嵌赤絵草花文六角鉢
・濱田庄司
柿釉抜絵角瓶
・伊勢崎淳
バード花生
新妻守（薩摩焼）
馬場隆志（備前焼）
高橋由紀子（練上）
庄村久喜（有田焼）
庄村健（有田焼）
黒岩達大（美濃焼）
〈作家来場日〉
佐賀玉屋（本社：佐賀県佐賀市中の小路２－５、代表取締役社長 山越 悠登）は2025年9月25日（木）から29日（月）までの5日間、南館7階特設会場にて「人間国宝陶芸展」を開催いたします。
本展では、人間国宝をはじめ文化勲章作家による珠玉の陶芸作品を約100点展示いたします。日本が誇る伝統工芸の粋を一堂にご覧いただける、貴重な機会となります。
主な出品作家（ピックアップ）・三代 徳田八十吉
出品作家
・河井寛次郎
・北大路魯山人
・伊勢崎淳
・井上萬二
・加藤孝造
・金重陶陽
・金城次郎
・中島宏
・楠部彌弌
・原清
・三代 山田常山
・島岡達三
・清水卯一
・田村耕一
・三代 徳田八十吉
・富本憲吉
・三浦小平二
・山本陶秀
・濱田庄司
・藤本能道
・藤原啓
・藤原雄
・松井康成
・十代 三輪休雪
・十一代 三輪休雪
・近藤悠三
・吉田美統 ほか
〈同時開催〉近代巨匠陶芸展
【9/25（木）・9/26(金）9/29（月）】
・庄村久喜
【9/27（土）・9/28（日）】
・新妻守
・黒岩達大
・馬場隆志
人間国宝陶芸 開催概要
○開催日時：2025年9月25日（木）～2025年9月29日（月）
※最終日は午後5時閉場
○開催場所：佐賀玉屋 南館7階特設会場
○店舗住所：〒840-8580 佐賀県佐賀市中の小路 2番5号
○電話番号：0952-24-1151