日本橋浜町・人形町ではしご酒！新たな “いきつけ“を探そう！第3回 浜町いきつけ探し

＜プレスリリース（報道関係者へのご案内）＞

2025年9月22日

一般社団法人日本橋浜町エリアマネジメント

一般社団法人日本橋浜町エリアマネジメント（所在地：東京都中央区、代表理事：森弘之）は、2025年9月24日（水）～10月5日（日）の12日間にわたり、地域の飲食店を巡るまちバルイベント「第3回 浜町いきつけ探し」を開催いたします。

本イベントは、チケットを片手に日本橋浜町・人形町エリアの参加店舗を訪れ、各店の「1stドリンク＋おすすめ一品」を楽しみながら、自分にとっての“いきつけ”を発見できるはしご酒イベントです。チケット制により気軽にお店を訪れるきっかけを作り、街の魅力を再発見することを目的としています。

2023年からスタートした「浜町いきつけ探し」は、回を重ねるごとに参加者・店舗ともに拡大し、地域住民やワーカー、観光客まで幅広い層に支持されています。

イベント概要

■ 開催概要

イベント名：第3回 浜町いきつけ探し

開催期間：2025年9月24日（水）～10月5日（日）

開催場所：日本橋浜町・人形町エリア（参加42店舗）

チケット価格：3枚つづり 3,000円（税込）

内容：チケット1枚で「1stドリンク＋おすすめ一品」のセットを提供

■関係者

主催：一般社団法人日本橋浜町エリアマネジメント

協賛：安田不動産株式会社

協力：株式会社明治座、浜町商店街連合会、トルナーレ日本橋浜町商店会、甘酒横丁商店会、富沢町商店街

■チケットの購入について

紙チケット販売：(1)Hama House：9月17日（水）～10月5日（日）営業時間中

(2)明治座前：9月24日（水）～10月5日（日）17:30~19:30

(3)トルナーレ日本橋浜町 広場：同上

電子チケット：9月17日（水）9:00 ～10月5日（日）23:59まで

専用アプリ「EMot」をダウンロード、または「EMot」Webサイトにて販売

アプリURL：https://app.adjust.com/6r0ma5n

WebサイトURL：https://www.emot-tickets.jp/detail-purchase?language=ja&masterBookId=635&set=true&site=(https://www.emot-tickets.jp/detail-purchase?language=ja&masterBookId=635&set=true&site=)

■未使用チケットについて

未使用チケットは 10月6日（月）～10月12日（日） の期間、以下6店舗で、500円分のお得券として利用が可能。

・nel CRAFT CHOCOLATE TOKYO

・ブーランジェリー・ジャンゴ

・Single O Hamacho

・HAMANOYU えど遊

・オクシタニアル

・Hama House

■ 注意事項

・1店舗につき1名1枚の利用。フードのシェア不可。

・セット以外の追加注文がない場合、料理提供後30分を目安に退店をお願いする場合あり。

・混雑時は入店制限や席の譲り合いをお願いする場合あり。

・食材仕入れ状況により提供内容が変更になる可能性あり

・チケットの換金・払い戻し・再発行は不可。

■参加店舗一覧（全42店舗）

イベント公式サイト：https://hamacho.jp/newsandtopics/p=5414.html(https://hamacho.jp/newsandtopics/p=5414.html)

参加店舗一覧店舗マップ参加店舗詳細

イベントの特徴

■42店舗が参加

老舗和食店から洋食、カフェ、ワインバーまで、多彩なジャンルが参加。普段の食事や飲み会だけでなく、一人飲みや仕事帰りにも最適です。

■気軽に試せるチケット制

3枚つづり3,000円（税込）のチケットで、各店舗の個性が光る「1ドリンク＋おすすめ一品」を体験。1店舗につき1名1枚限りのため、多店舗を巡る楽しさがあります。

■余ったチケットも無駄なく

使用できなかったチケットは、後日6店舗で500円分のお得券として利用可能。まちに還元される仕組みです。

■地域との交流

イベントを通じて、店主やスタッフと直接会話できるのも魅力。まち全体が“オープンカウンター”のような雰囲気になります。

連動企画

■「このお店、最高！」 をシェアするInstagramキャンペーン

「浜町いきつけ探し」で立ち寄ったお店で、「おいしい！」「楽しい！」「この雰囲気好き！」と思った瞬間をInstagramに投稿してください。

投稿していただいた方の中から抽選で素敵なプレゼントが当たります。

あなたの「最高！」が、次の誰かの“いきつけ”になるかもしれません。

開催期間：2025年9月24日（水）～10月12日（日）

参加方法：(1)「@hamacho.jp」をフォロー（https://www.instagram.com/hamacho.jp/）

(2)お店のアカウントをタグ付け

(3)お店の写真と一緒に「#浜町いきつけ探し」「#2025」をつけて投稿

■まちの“いきつけ”探しの前夜祭として「Hamacho Autumn Session 2025」の開催

「Hamacho Autumn Session」は、“人とまちをつなぐ、食と体験のフェスティバル”をテーマに、日本橋浜町の魅力ある店舗やクリエイターとコラボレーションしながら展開する地域イベントです。ファミリーで楽しめる昼のコンテンツから、夜にはビアガーデンのような雰囲気で過ごせる大人向けコンテンツまで、幅広い世代が楽しめる一日をお届けします。

本イベントは、翌日開催される「第3回 浜町いきつけ探し」の前夜祭として、まちの新しい魅力に出会える場を演出します。

イベント名：Hamacho Autumn Session 2025

日時：2025年9月23日（火・祝）14:00～19:00

会場：Hama House（屋外・屋内）（中央区日本橋浜町3-10-6）

主催：一般社団法人日本橋浜町エリアマネジメント

協賛：安田不動産株式会社

内容：

- 秋の野菜や果物を使った料理の提供。- a2 by af-liquor（アフリカー）さんのワイン販売- フローリストKiさんによるフラワーブーケ作りワークショップ- hapimomo（ハピモモ）さんによる鍵盤ハーモニカとチェロの演奏- イラストレーター山本重也さんによる似顔絵プレゼントコーナー- AOKI KENTAさんのアート作品の巨大ぬりえ体験- みんなで一致団結！大縄跳び大会、モルック体験 …他

イベント公式サイト：https://hamacho.jp/newsandtopics/p=5549.html

■いきつけ探しの店舗を巡るコースを走る！「浜町ランニング倶楽部」との連携

日本橋浜町エリアマネジメントでは、共通の趣味を通じて人とまちがつながることを目的に、「浜町倶楽部」プロジェクトを展開しています。その中でも人気のコンテンツである「浜町ランニング倶楽部」を、今回は「浜町いきつけ探し」と連携して開催します。

本企画では、浜町のランニングステーション「ととのい研究所（ととけん）」をスタート地点に、浜町から人形町エリアを巡ります。今回は「浜町いきつけ探し」の参加店舗を巡る特別コースを走って交流します。走った後はサウナで汗を流し、リフレッシュした気分で「浜町いきつけ探し」を楽しんでいただけます。

開催日程：2025年9月30日（火）18:00～（受付17:30～）

集合場所：ととのい研究所（中央区日本橋浜町3丁目9-7）

参加費：1,000円（税込）（ランニングステーション・サウナ利用費込）

定 員：先着20名

申込URL： https://runsake.peatix.com/view

主催：一般社団法人日本橋浜町エリアマネジメント

協賛：安田不動産株式会社

協力：株式会社ライノ

イベント公式サイト：https://hamacho.jp/newsandtopics/p=5732.html

■一般社団法人日本橋浜町エリアマネジメントとは

一般社団法人日本橋浜町エリアマネジメント

日本橋浜町エリアマネジメントは、日本橋浜町界隈をより魅力的なまちにしようと、2020年4月に発足したまちづくり団体です。地元町会、商店会、企業、住民の皆さんと連携しながら、まちの交流促進・プロモーション・環境整備等の活動を行っています。

公式Webサイト：https://hamacho.jp

Instagram：https://www.instagram.com/hamacho.jp/

公式LINE：https://line.me/R/ti/p/@877kbgwf?oat_content=url&ts=04041943(https://line.me/R/ti/p/@877kbgwf?oat_content=url&ts=04041943)