ド・ギョンス（通常版）とPLAVE（増刊特別版） W表紙の『韓流ぴあ』25年11月号本日発売
貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
毎号旬な韓国エンタメ情報をお届けしている『韓流ぴあ』（ぴあ株式会社発行）。
11月号は、ド・ギョンス（EXO D.O.）とPLAVEの表紙が目印です。
通常版：ド・ギョンス
増刊特別版：PLAVE
10月3日から主演映画『シークレット・メロディ』が公開されるド・ギョンスは、韓国で撮影した本誌独占ビジュアルの綴じ込みポスター付き。また、映画公開直前の9月25日には「韓流ぴあpresents ド・ギョンス主演『シークレット・メロディ』上映会 古家正亨と語るシークレットナイト」を開催いたします。限定ポストカード付のイベントをお見逃しなく。
巻頭特集：ド・ギョンス
ド・ギョンス 綴じ込みポスター
初登場のK-POPバーチャルアイドルPLAVEの綴じ込み特典は、A5サイズステッカー（団体、ソロカット）。ほかに、HMV・タワーレコード・海外書店等での購入者限定特典として、インスタントフォト風PHOTOCARD（共通絵柄、団体カット１枚）をご用意。これまでにない新鮮な姿の5人は必見です。
巻末特集：PLAVE
PLAVE 綴じ込み A5サイズステッカー
PLAVE インスタントフォト風PHOTOCARD
また、プライベート感満載のユク・ソンジェの綴じ込みポスターと、7net購入者限定のPHOTOCARD（3種からランダム1枚）。K-POP最多の24人組ガールズグループtripleSから本誌厳選メンバーのソヨン、ユヨン、ナギョン、カエデ、ダヒョン、ソルリンによるポストカード、新連載がスタートしたn.SSignは楽天ブックス購入者限定のPHOTOCARD(7種からランダム１枚)を展開。
綴じ込み特典のポスター（通常版）とステッカー（特別版）
PLAVE、ユク・ソンジェ、n.SSign、tripleSの販路別特典
ほか、人気・注目作品の撮り下ろし・インタビューや特集など充実した１冊となっております。
ユク・ソンジェ
tripleS
新連載がスタートしたn.SSign
キム・ドンワン×ファン・スンオン
イム・ジヨン×チュ・ヨンウ
現役歌王特集
韓国バンド特集
【商品概要】『韓流ぴあ』2025年11月号
【発売日】2025年9月22日
【仕様】オールカラーA4ワイド96ページ
【定価】1,350円（税込）
【発行】ぴあ株式会社
表紙：ド・ギョンス（通常版）／PLAVE（増刊特別版）
綴じ込み両面ポスター（ド・ギョンスが表紙の通常版のみ）：ド・ギョンス/ユク・ソンジェ
綴じ込みA5サイズステッカー（PLAVEが表紙の増刊特別版のみ）：PLAVE
インタビュー: ド・ギョンス、PLAVE、ユク・ソンジェ、イム・ジヨン×チュ・ヨンウ、tripleS、キム・ドンワン×ファン・スンオン、ホン・ギョン×ノ・ユンソ×キム・ミンジュ、LUCY ほか
詳細はBOOKぴあ 通常版(https://bit.ly/3V8IbRg) 増刊特別版(http://bit.ly/4mNHwjY)
ポストカード（４面１シート）
【タワーレコード、HMV、一部の書店購入者特典】
ポストカード：4面１シート(n.SSign、キム・ドンワン、ホン・ギョン×ノ・ユンソ×キム・ミンジュ、LUCY)
※「ポストカードシート」はタワーレコード、HMV、一部書店（海外含む）の複数店舗対象
タワーレコード （『韓流ぴあ』通常版）／ ●HMV（『韓流ぴあ』通常版）
海外書店など（凛凛堂。詳細はBOOKぴあへ／『韓流ぴあ』通常版）
◆◇◆◇◆◇ 特典付 限定版のご予約はこちら↓ ◇◆◇◆◇◆
すべて定価：1,350円（本体1,227円＋税）
【特別増刊版のみ】＜PLAVE インスタントフォト風PHOTOCARD＞
※絵柄はすべて同一で団体カット１点
『韓流ぴあ』 （増刊特別版）＋ PLAVE PHOTOCARD ＋ ポストカード（4面1シート）
HMV(https://bit.ly/3Jv6Lte) ／ タワーレコード(https://bit.ly/4mA1TBJ) ／ 海外書店など（凛凛堂(https://ringringdo.com/products/4910177341157)ほか。詳細はBOOKぴあへ）
【通常版のみ】＜n.SSign PHOTOCARD（7種からランダム１枚）＞
『韓流ぴあ』 （通常版）＋ n.SSign PHOTOCARD(7種からランダム１枚)
楽天ブックス(https://bit.ly/4fZSEs8)
【通常版のみ】＜ユク・ソンジェ PHOTOCARD（3種からランダム１枚）＞
『韓流ぴあ』 （通常版）＋ ユク・ソンジェ PHOTOCARD（３種からランダム１枚）
7net限定版(https://bit.ly/4oNlbFf)
【通常版のみ】＜tripleS ポストカード＞
『韓流ぴあ』 （通常版）＋ tripleSポストカード
HMV(https://bit.ly/45R8NLI)
※各店舗の特典物は限定数につき、なくなり次第終了となりますので予めご了承ください。
韓流ぴあpresents『シークレット・メロディ』上映会
古家正亨 と語るシークレットナイト
【日時】2025年9月25日(木) 19:00開演
【場所】東京・新宿ピカデリー
【登壇者】古家正亨
【料金】チケット代 4,000円（税込）
ド・ギョンス表紙『韓流ぴあ』最新号&『シークレット・メロディ』限定ポストカード付
一般販売 9月20日（土）10:00～
https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2534371(https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2534371)